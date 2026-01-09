La Capital | Salud | Emerger

Emerger: tecnología aplicada para transformar la atención en emergencias

Videoconsulta, seguimiento remoto y gestión clínica unificada mejoran precisión y eficiencia. IA conversacional democratiza el acceso para colaboradores. Capacitación, estándares de calidad y ética de datos para decisiones seguras

9 de enero 2026 · 10:11hs
Emerger: tecnología aplicada para transformar la atención en emergencias

El inicio de un nuevo año encuentra al sistema de salud atravesando una transformación profunda, impulsada por la tecnología aplicada a los procesos de atención médica. En ese contexto, la innovación deja de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta concreta que impacta de manera directa en la calidad, la eficiencia y la humanización del cuidado de la salud. Desde la prevención hasta la resolución de emergencias, la tecnología se consolida como un aliado estratégico para responder a escenarios cada vez más complejos.

Medicina prehospitalaria y telemedicina

La medicina prehospitalaria es uno de los ámbitos donde esta evolución resulta más visible. La incorporación de soluciones como la telemedicina, los sistemas de monitoreo remoto y las plataformas de gestión clínica integradas permite optimizar tiempos de respuesta y mejorar la toma de decisiones en situaciones críticas. En Emerger, estos desarrollos se integran a un modelo de atención que prioriza la seguridad del paciente y el acompañamiento permanente, tanto en el contacto presencial como a distancia.

El uso de herramientas de telemedicina, por ejemplo, amplía el acceso a la consulta médica y facilita el seguimiento de pacientes, reduciendo barreras geográficas y brindando orientación oportuna. A su vez, los sistemas de monitoreo remoto permiten anticipar descompensaciones, generar alertas tempranas y actuar de forma preventiva, fortaleciendo una lógica de cuidado continuo y personalizado. Estas tecnologías no reemplazan el rol del profesional de la salud, sino que lo potencian, aportando información clave en tiempo real.

IA para eficiencia operativa

En paralelo, Emerger extiende esta mirada innovadora a sus procesos internos. Desde el área administrativa, la empresa incorporó herramientas de inteligencia artificial (IA) como parte de una política institucional orientada a optimizar tiempos, mejorar procesos y acompañar el crecimiento sostenido de la organización. La implementación de IA permite automatizar tareas, agilizar gestiones y liberar recursos para que los equipos puedan enfocarse en actividades de mayor valor estratégico.

Capacitación y acceso democratizado

Este proceso fue acompañado por instancias de capacitación interna, con cursos de inteligencia artificial pensados para que todos los colaboradores comprendan y utilicen estas herramientas de manera práctica. Uno de los ejes centrales de esta iniciativa es la democratización del acceso a la tecnología: la IA utilizada en Emerger está diseñada para ser conversacional, lo que significa que cualquier persona que sepa hablar o escribir puede interactuar con ella, sin necesidad de ser experto ni contar con conocimientos técnicos avanzados.

La tecnología aplicada a la salud nos permite ser más precisos y eficientes, pero sobre todo más humanos, porque libera tiempo y recursos para enfocarnos en lo verdaderamente importante: las personas”, señalan desde el Equipo de Tecnología de Emerger. Esta visión guía cada implementación, con el objetivo de que la innovación tenga un impacto real y medible en la experiencia de pacientes, familias y equipos de trabajo.

Continuidad asistencial y trazabilidad

La digitalización de procesos también mejora la articulación entre los distintos equipos, favoreciendo la continuidad asistencial y la trazabilidad de la información clínica y administrativa. Contar con datos confiables y accesibles en el momento adecuado es fundamental para garantizar decisiones seguras y coordinadas, especialmente en contextos de emergencia donde cada minuto cuenta.

En un escenario sanitario dinámico, marcado por nuevos desafíos y mayores expectativas, Emerger apuesta a un desarrollo tecnológico integral y sostenido, alineado con estándares de calidad y con una mirada ética sobre el uso de la información. La innovación no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un medio para construir una organización más ágil, cercana y preparada para el futuro.

Fuentes y asesoramiento médico

En Emerger entienden que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz y cercano. Su compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes, familias y empresas, consolidándonos como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

Noticias relacionadas
El lipedema causa inflamación, dolor y pesadez en las piernas

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

La tos es un síntoma habitual de la gripe. Se suman fiebre,  dolor de cabeza y en las articulaciones. 

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Los chicos son los más sensibles a las otitis de pileta, pero pueden ocurrir a cualquier edad 

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

La transmisión del hantavirus al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres

¿Cómo se transmite el hantavirus?: los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: Hay que vivir para Newells

Las primeras palabras de Gabriel Arias en el Parque: "Hay que vivir para Newell's"

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Newells: Orsi y Gómez quieren un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto

Newell's: Orsi y Gómez quieren "un plantel flexible, que apunte alto y todos empujen en conjunto"

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola
La Ciudad

Largó la licitación de la ex-Rural de Rosario: tiempos, dinero y el índice Coca Cola

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable