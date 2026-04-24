Odontólogos de Rosario encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

En un contexto donde la salud pública recibe pacientes que llegan tras perder una prepaga u obra social, tres de cada 10 niños y adolescentes no realizaron consultas con médicos u odontólogos en el último año , según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina ( UCA ). Estos datos encienden las alarmas entre los profesionales en Rosario , sobre todo en odontólogos que suman preocupación por patologías modernas.

La UCA presentó, a través del Observatorio de la Deuda Social Argentina, el informe “Dimensiones postergadas del bienestar infantil: salud, vestimenta, vínculos y escuela en la infancia urbana argentina”, en el que recabó datos de los principales centros urbanos, entre ellos el Gran Rosario.

En el informe, se expone que tres de cada 10 argentinos entre 3 y 17 años no asistieron a una consulta médica u odontológica en el último año. Una cifra que, desagredada, muestra que los adolescentes son los que más evitan asistir a chequeos de salud. Si bien las cifras muestran una baja en este indicador (en 2024 el 40% no iba al médico), el 61% de la población no tiene obra social, mutual o prepaga, es decir, se atiende en la salud pública , un porcentaje que supera al 2020, en pleno auge de la pandemia por coronavirus.

Una novedad presentada en este nuevo informe de la UCA fue el análisis de inasistencia médica por motivos económicos. Se identificó que casi el 20% de la población estudiada no asistía por falta de recursos. Frente a esta situación, los efectores públicos aumentaron su atención, mientras que en contrapunto la atención en el sector privado cayó “por la parte económica o cuestiones de obras sociales que recortan la prestación” , señaló a La Capital Marisa Paz, odontóloga, profesora de la UNR e integrante del Colegio de Odontólogos de la 2ª Circunscripción de la provincia, con sede en Rosario.

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La odontología se posiciona como una de las prácticas médicas más costosas y si a eso se le suma la baja de pacientes, los tratamientos cada vez son menos. “Desde el año pasado no se hacen grandes intervenciones. Hay un sector que sí alcanza, pero el grueso hace lo elemental, que puede ser un tratamiento de conducto”, agregó Paz. Pensar en realizar un implante parece lejano, los servicios especiales por fuera de la obra social son postergadas y más aún cuando la consulta particular para aquellos que no tienen obra social ronda los 50 mil pesos.

Qué patologías atienden los odontólogos en Rosario

La encuesta de la UCA se posiciona puntualmente en la población entre 3 y 17 años, los cuales requieren atención en caries, traumatismos, maloclusiones (incorrecta alineación de los dientes), bruxismo o enfermedades infectocontagiosas.

Paz sostuvo que en niños predominan las caries “en casi un 80% de los chicos mayores de 6 años”, traumatismos y maloclusiones. “Cuando empiezan la escolaridad y deben realizar los bucodentales aparecen las caries. Se detectan recién ahí por varios factores, entre ellos la condición social y la parte económica o a veces llegan tarde a los tratamientos porque los padres trabajan y no pueden llevarlos”, dijo Paz. En cuanto a las maloclusiones, conocida por la desarmonía de los dientes, se tratan con una ortodoncia.

Por otra parte, la especialista aseguró que en adolescentes “empiezan a haber patologías nuevas, muy modernas” y que varias consultas están relacionadas con el bruxismo “porque están mucho tiempo con las pantallas”. Este tipo de afecciones entran en los “hábitos parafuncionales, es decir, que empiezan a hacer movimientos con los dientes”, explicó Paz. En otras palabras, rechinan con los dientes “por las emociones o estímulos que reciben de las pantallas”. También se puede identificar en mordida de labios o cachetes.

Otra de las problemáticas que enfrentan en los consultorios están relacionadas a las enfermedades infectocontagiosas que son identificables por la salud bucal. “Estamos hablando de sífilis y fundamentalmente de HPV (Virus del Papiloma Humano) y se da porque hay un inicio en cuestiones sexuales en edades precoces”, sintetizó la odontóloga.

Una dolencia que afecta tanto a niños como adolescentes es el dolor en las articulaciones de la boca, ubicadas justo por delante de la oreja. “En este caso se debe a malas posturas, como comer acostados en la cama”, describió, pero agregó otro motivo silencioso: “Los chicos que tienen muchos conflictos en la escuela o en las redes sociales, que sufren bullying, deriva en una autolesión en la mucosa bucal (membrana húmeda que recubre el interior de la boca), o se muerden los labios hasta lastimarse”. En este sentido, solicitó que los padres o tutores prestar atención al entorno de los más pequeños.