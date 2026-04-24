Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Hay un alerta amarillo por ráfagas que podrán llegar a los 80 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas estarán por abajo de los 10 grados por primera vez en el año

El tiempo casi primaveral que vive Rosario por estos días comenzará a cambiar desde este fin de semana , con lluvias y vientos de consideración que darán paso a un brusco descenso en las temperaturas. Hay un alerta amarillo por ráfagas que podrán llegar a los 80 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que seguirá en sintonía con las condiciones que se desarrollaron este viernes. La temperatura mínima será de 14º y la máxima llegará a 23º, mientras que el cielo irá nublándose de a poco con el correr de las horas .

Se espera que la mañana de sábado esté parcialmente nublada y que esa nubosidad aumente hacia la tarde, para darle paso a una probabilidad de tormentas aisladas durante la noche .

Habrá una pausa en la inestabilidad durante el domingo a la madrugada, pero durante la mañana hay una leve posibilidad de chaparrones en la ciudad. Para ese momento, el viento comenzará a soplar con fuerza , con ráfagas que podrán llegar a los 50 kilómetros por hora (km/h).

Alerta amarilla por vientos en Rosario

Para el domingo a la tarde, el SMN tiene vigente un alerta amarillo por vientos fuertes.

En el reporte del fenómeno, que abarcará todo el sur provincial, desde el organismo nacional indicaron: "El área será afectada por fuertes vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h". La temperatura mínima será de 12º, mientras que la máxima no pasará de los 20º.

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Las ráfagas comenzarán a perder intensidad desde la noche del domingo, para darle paso a un marcado descenso de temperaturas que se sentirá el lunes. Con el cielo ya despejado aunque con algo de viento (llegará a los 31 km/h), la temperatura máxima apenas llegará a los 18º y la mínima bajará hasta los 6º. De esta manera, la ciudad vivirá el día más frío en lo que va del 2026.