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Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

La Lepra disputará el último partido de la primera ronda ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani y pondrá fin al primer semestre del año

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

24 de abril 2026 · 11:42hs
Newells cerrará la primera ronda del Apertura ante Instituto y Vélez.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's cerrará la primera ronda del Apertura ante Instituto y Vélez.

Con una expectativa distinta a lo que se había generado hace algunas semanas atrás, cuando los resultados futbolísticos no llegaban, y después de esta levantada en las últimas cuatro fechas, sacando diez puntos sobre doce posibles, Newell's se apronta para el cierre de esta primera fase del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Esperando lo que será el encuentro del domingo ante Instituto, por la decimosexta fecha de la primera ronda del certamen, la Lepra conoció el probable día y horario para enfrentar al equipo del mellizo Guillermo Barros Schelotto, que pelea por quedarse con la cima de la Zona A.

Dicho encuentro ante el conjunto velezano se disputaría el próximo lunes 4 de mayo, a las 20, en condición de visitante. Más allá de los rumores que hablaban de que el encuentro se podía jugar el sábado, esto es prácticamente imposible debido a que el Fortín tiene una agenda cargada para la próxima semana.

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El entrenador de Newell's, Frank Kudelka empieza a trabajar pensando en Instituto.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka empieza a trabajar pensando en Instituto.

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Los de Liniers jugarán el lunes próximo ante Unión en uno de los dos partidos que cierran esta fecha, pero además el jueves chocará con Gimnasia y Tiro de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina y, por ende, era casi imposible que se juegue el sábado, debido a las 48 horas que se debe respetar entre partido y partido para los equipos.

Newell's define el equipo para recibir a Instituto

Con la mente puesta en Instituto el próximo domingo, en el Coloso del Parque, a las 17.30, el plantel que dirige Frank Darío Kudelka busca la puesta a punto para seguir de racha en el torneo.

Pensando en el once para el partido ante el conjunto cordobés, los rojinegros trabajaron este viernes por la mañana, en Bella Vista y a puertas cerradas. El sábado, el plantel trabajará también por la mañana y después quedará concentrado.

La duda sigue siendo la situación de Matías Cóccaro quién en las últimas prácticas trabajó de manera normal y que tiene chances, por lo menos, de estar entre los concentrados. Los que sí ya están a disposición son Oscar Salomón y Luciano Herrera, este último había salido con molestias en el entretiempo del choque con Unión.

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