Fuertes reclamos a la Nación en el remate del primer lote de soja

En la Bolsa de Comercio, el gobernador se quejó del retiro nacional en el financiamiento de obras y prestaciones elementales en Santa Fe. "La Nación sostiene el equilibrio fiscal con recursos de las provincias", se quejó. El presidente de la BCR pidió avanzar con la eliminación de las retenciones

En la Bolsa de Comercio de Rosario se remató el primer lote de soja de la campaña 2025/26 que arribó a la plaza local.

Una fuerte queja contra la deserción del gobierno nacional en materia de inversión y prestación de servicios básicos se escuchó en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Autoridades provinciales, municipales y de la propia entidad anfitriona reclamaron durante el acto de remate del primer lote de soja arribado a la plaza local que vuelvan los recursos que se generan en la región.

“No vamos a dejar de reclamar que arreglen las rutas nacionales, donde ya no hay pozos sino cráteres”, disparó el gobernador Maximiliano Pullaro, antes de denunciar que "la Nación sostiene su equilibrio fiscal con recursos de las provincias”.

Pullaro se mostró dispuesto a asumir los compromisos que el gobierno nacional va a abandonando en los territorios en virtud del ajuste, como el caso de la infraestructura, la salud pública y la asistencia alimentaria. Pero subrayó que esa tarea corresponde al gobierno central que "es el que cobra las retenciones a la exportación”.

En ese sentido, rechazó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , quuen semanas atrás afirmó en la misma Bolsa que la Nación avanzaba con la cesión de rutas nacionales a las provincias porque estos Estados "tenían recursos".

El gobernador destacó el avance del plan de obras públicas de la provincia, el financiamiento ofrecido a las empresas para “atravesar este momento de recesión” y la reducción de impuestos “más importante en veinte años” dispuestas en la actual ley tributaria.

Reivindicó, en ese sentido, el “modelo santafesino” frente al que lleva adelante el gobierno nacional. “No alcanza con recortar gastos y pensar en la timba financiera”, dijo.

Remedios y comida

En ese punto, si bien dijo que su gobierno “representa al campo y a la industria”, también se preocupa por las políticas sociales. “La Nación recorta el envío de medicamentos y de partidas alimentarias, pero acá no van a faltar ni remedios ni comida”, enfatizó.

En sintonía se habían expresado mintutos antes el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, y la presidenta del Concejo Deliberante, María Eugenia Schmuck.

El funcionario dijo que se necesita un “Estado fuerte y eficiente que no deje a nadie atrás”, al tiempo que reclamó “un nuevo pacto federal” para que vuelvan a la región los recursos que se lleva la Nación.

“No tenemos inconvenientes en asumir funciones de las que el Estado nacional se retira pero necesitamos recursos”, señaló. La edila llamó a "construir una agenda federal con las obras que se necesitan”.

Las retenciones

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, enumeró la agenda de la entidad, que en definitiva les marca el paso a la de la representación política local.

Destacó, en ese sentido, la licitación de las obras de dragado y balizamiento en la vía navegable del río Paraná y la participación de la institución en las mesas de trabajo abiertas por el gobierno nacional. También se mostró ansioso por ver los resultados de la licitación de corredores de rutas nacionales y por el avance de la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas.

El dirigente reconoció la reducción de Derechos de Exportación instrumentada el año pasado por el gobierno nacional, pero pidió más. De hecho, el departamento de estudios económicos de la Bolsa presentó poco antes del remate una proyección elaborada en base al modelo econométrico Agmemod sobre el impacto que tendría la eliminación de las retenciones en la producción agropecuaria.

Para 2036, según el trabajo, aumentrían 2,2 millones las hectáreas cultivadas, se sumarían 17 millones de toneladas a la producción y crecería en u$s 6.300 millones el valor de las exportaciones.

El fisco nacional, estimó el trabajo, solo tendría dos años de pérdida de recursos, que se recuperarían en ese lapso para luego pasar a tener un crecimiento derivado del aumento de la producción y la actividad. Los fiscos provinciales se beneficiarían desde el minuto uno, ya que no ven un peso de retenciones.

Remate picante

Con esa agenda, el círculo rojo del empresariado y la política local celebró la principal efemérides de los negocios de la región: el inicio simbólico del período de la comercialización de la soja de la nueva cosecha.

El primer lote arribado a la plaza local llegó de Formosa y fue rematado ayer en $ 1,8 millón, cuatro veces más que el precio de pizarra del día anterior. El producto del remate fue donado a Unicef Argentina.

Aunque primó el bajo perfil, el gobierno nacional contó con un representante en la ceremonia. El director de Agricultura, Jorge Gambale, se anticipó a las críticas mostrando los números de una campaña que, gracias al clima, será de unas 170 millones de toneladas, contra 130 millones de la campaña anterior.

Destacó la decisión de bajar las retenciones el año pasado y aseguró que “se está trabajando para su eliminación, pero siempre respetando a rajatabla el equilibrio fiscal”.