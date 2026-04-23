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Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile

La aeronave nacional estaba estacionada en la pista cuando fue impactada desde atrás. No se reportaron heridos

23 de abril 2026 · 15:53hs
Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile

Momentos de nerviosismo se vivieron la noche de este miércoles en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, luego de que un avión chileno y otro argentino colisionaran cuando uno de ellos se aprestaba a despegar hacia Brasil. Providencialmente, no hubo heridos que lamentar y ambos vuelos fueron reagendados.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando la aeronave A321 de la empresa LATAM y otra B737 de Aerolíneas Argentinas estrellaron sus alas en la losa. Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informaron que pese a la colisión, no se registraron heridos y como medida preventiva y conforme a los protocolos de seguridad operacional, ambas aeronaves fueron detenidas y evaluadas.

“Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. La DGAC realizará la investigación respectiva”, informaron escuetamente desde dicho organismo.

En tanto, desde Aerolíneas Argentinas señalaron que “en relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile-Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de LATAM en traslado hacia otra posición”.

“El impacto produjo daños en la barra estabilizadora del equipo de Aerolíneas Argentinas, quedando el avión fuera de servicio. De acuerdo a los primeros relevamientos, se tratan de daños menores”, agregaron.

“Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos. La mayoría de ellos abordaron anoche (miércoles) el vuelo de Sky 5008 con salida a Aeroparque a las 00.40 Hs, mientras que el resto de los pasajeros fueron reubicados en el vuelo AR1281″, complementaron.

Finalmente, desde Aerolíneas Argentinas reafirmaron su “compromiso máximo con la seguridad operacional”, y lamentaron “los inconvenientes que se hayan derivado de este incidente. Además, se informa que la compañía ya inició los trámites de reclamo correspondientes por el daño producido".

El relato de un pasajero

Según contó a Radio ADN un pasajero que iba rumbo a São Paulo, identificado como Carlos Alberto, todo ocurrió cuando la aeronave se encontraba a punto de despegar, momento en que sintieron un “golpe muy fuerte” proveniente de la parte trasera del avión.

“Tomaba un vuelo rumbo a Sao Pablo, y en la pista de despegue el avión chocó con otro, golpeó a otro avión. El vuelo ha sido cancelado y estamos volviendo”, detalló el testigo.

El pasajero agregó que “fue un incidente básico como accidente, pero pudo haber sido más grave porque si eso te encuentra donde el avión toma mayor velocidad, puede haber sido mayor (el daño)”.

El testigo aseguró también que los viajeros, en su gran mayoría brasileños, se mostraron sorprendidos por el hecho de que dos aviones equipados con tecnología de punta choquen de esa manera estando todavía en tierra.

Finalmente, La DGAC informó que el vuelo de LATAM a Brasil fue reprogramado para las 00:30 horas de esta jornada.

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