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En Newell's, Matías Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

El futbolista entrenó por momentos con el resto del equipo y también hizo trabajo diferenciado. Vuelve un zaguero que se recuperó de su lesión

23 de abril 2026 · 17:36hs
Matías Cóccaro hizo algunos trabajos con sus compañeros y otros en solitario. Es probable que sea incluido en la convocatoria de Newells para recibir a Instituto.

CANOB

Matías Cóccaro hizo algunos trabajos con sus compañeros y otros en solitario. Es probable que sea incluido en la convocatoria de Newell's para recibir a Instituto.

Newell's se prepara para recibir a Instituto, por la fecha 16 del torneo Apertura. El partido se jugará el domingo a las 17.30 en el Coloso del Parque, con el arbitraje de Bruno Amiconi. Después, al rojinegro solo le quedará el partido contra Vélez, de visitante.

El plantel se entrenó la mañana de este jueves en Bella Vista y la novedad más saliente fue que Matías Cóccaro, quien se recupera de una lesión y no pudo jugar contra Unión, participó en la primera parte de la práctica junto al resto de sus compañeros. Después lo separaron para hacer trabajos diferenciados, pero todo indica que el delantero será incluido en la convocatoria para jugar contra los cordobeses.

La idea del cuerpo técnico y médico es administrarle las cargas, para no arriesgarlo.

Leer más: Luca Regiardo y su sueño en Newell's: "Me muero por hacer mi primer gol"

Oscar Salomón podría estar en la convocatoria

La otra novedad es que Oscar Salomón se movió con normalidad y también es posible que esté en la convocatoria. Como Cóccaro, el defensor central ni siquiera viajó a Santa Fe para el choque contra Unión a raíz de una lesión, aunque ya está recuperado. En la cancha del Tatengue, los titulares fueron Saúl Salcedo y Nicolás Goitea.

Otros dos futbolistas que siguen haciendo trabajo diferenciado al resto del plantel son Franco García y Enzo Cabrera, que siguen recuperándose de sus lesiones. Sin embargo, ninguno de los dos entrará en la convocatoria y el entrenador Frank Kudelka no podrá tenerlos en cuenta para el choque ante Instituto.

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