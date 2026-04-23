Una inspectora fue atacada con una jeringa al intentar remolcar un auto mal estacionado frente a Medicina

La agente municipal intervenía sobre un vehículo que obstruía una estación de bicicletas públicas en Francia al 700 cuando un hombre la amenazó, se pinchó a sí mismo e intentó clavarle la aguja. Fue detenido y será denunciado.

Una inspectora de la secretaría de Control y Convivencia que acudió con una grúa por un auto mal estacionado frente a la facultad de Medicina fue amenazada verbalmente por un hombre, que se pinchó a sí mismo una jeringa e intentó clavársela a ella. Personal policial detuvo al hombre, que ya fue denunciado por la inspectora, en tanto que desde Control y Convivencia adelantaron que harán lo mismo.

El episodio ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando la agente acudió con una grúa a Francia 723 por la denuncia de un vehículo mal estacionado que obstruía la estación de bicicletas públicas.

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Mientras realizaba el acta, un hombre se acercó y la amenazó verbalmente. Cuando ella intentó continuar con el procedimiento, el sujeto sacó una jeringa, se pinchó a sí mismo e intentó clavársela a ella diciendo que la iba a contagiar. La inspectora logró alejarse y resguardarse en la grúa.

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El hombre la siguió durante aproximadamente una cuadra, por lo que la mujer solicitó asistencia al 911. Personal policial llegó al lugar, redujo al individuo y lo trasladó a la comisaría 2ª, de Paraguay 1123.

La agente realizó la denuncia penal por lo ocurrido y la secretaría de Control anunció que hará lo propio. "Las inspectoras e inspectores cumplen una función clave para el orden y la convivencia en la ciudad, y no vamos a tolerar este tipo de agresiones. Vamos a acompañar a la trabajadora y avanzar con las acciones correspondientes”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.