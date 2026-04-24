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Tras cuatro días de intensa búsqueda, encuentran muerta a la joven desaparecida en Coronda

La mujer de 33 años había salido de su casa en la madrugada del lunes y fue vista por última vez en un comercio. Investigan qué ocurrió

24 de abril 2026 · 09:09hs
Tras cuatro días de intensa búsqueda, encuentran muerta a la joven desaparecida en Coronda

El cadáver de María Laura Lafuente, de 33 años, fue hallado en aguas del río Coronda, en inmediaciones del paraje Carancho Triste, en el departamento San Jerónimo. El hallazgo se produjo tras cuatro días de intensa búsqueda. Hasta el momento no se conoce la causa de la muerte, y la investigación sigue su curso bajo la órbita de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En la escena donde fue hallado el cuerpo trabajaron efectivos de la Unidad Regional XV San Jerónimo, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y especialistas del área Científica de la PDI.

Cuatro días de búsqueda

La joven era intensamente buscada en la zona. Lo último que se sabía de ella era que había salido de su domicilio en el centro de Coronda en la madrugada del lunes 20 de abril. Las cámaras de seguridad de un comercio registraron su imagen cuando realizó compras. Como no volvió a su casa, su madre la fue a buscar y al no encontrarla radicó la denuncia por pedido de paradero.

Durante cuatro días, se realizaron insistentes búsquedas por parte de distintos cuerpos policiales especializados. La buscaron tanto en la ciudad de Coronda como en el resto del departamento San Jerónimo. Participaron buzos tácticos, un equipo de manejo de drones e infantería policial, sin resultados hasta esta tarde.

Evidencia hallada el día previo

Tal como había adelantado UNO Santa Fe, durante la tarde del miércoles —y en la misma zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo— personal policial había recolectado una serie de elementos: colillas de cigarrillo, una botella de vino de vidrio, un teléfono celular, blisteres de pastillas y atados de cigarrillos.

Todos los objetos fueron secuestrados por orden de la fiscalía y sometidos a peritajes criminalísticos que aún no arrojaron resultados públicos. La causa permanece abierta y bajo estricta reserva de sumario.

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