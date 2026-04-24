La UNR destacó la convocatoria en la jornada de promoción de la salud en la plaza Montenegro

Cerca de mil personas pasaron por los dispositivos dispuestos en el programa "UNR en Acción", que tuvo desde atención odontológica hasta vacunación para mascotas

Unas mil personas fueron atendidas en distintos dispositivos de salud integral con profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) que ofrecieron desde atención odontológica hasta vacunación para mascotas.

En una jornada enfocada en la salud pública y la defensa de la educación, la plaza Montenegro (San Martín y San Luis) fue el escenario de "UNR en Acción ". La propuesta fue para que los rosarinos puedan acceder de forma directa y gratuita a una amplia variedad de servicios asistenciales que se generan desde las facultades de la UNR.

Cerca de mil personas participaron de la actividad, que comenzó a las 10 y se extendió hasta las 16. Funcionó como un espacio de consulta rápida y asesoramiento profesional sin necesidad de turnos previos.

Participaron unos 80 estudiantes voluntarios de las carreras de Fonoaudiología, Medicina, Bioquímica, Enfermería, Odontología y Veterinaria , con la coordinación del Área Salud de la UNR, la Facultad de Odontología y la Dirección provincial de red de salud bucal.

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En lo que respecta a los números de consultas, se contabilizaron 142 atenciones odontológicas, 130 atenciones en consultorio clínico y pediátrico, 167 vacunas, 220 atenciones referidas a la oftalmología, 100 en el consultorio de enfermedades de transmisión sexual y 110 en fonoaudiología. En salud animal, se aplicaron 146 vacunas y las consultas veterinarias por animales domésticos llegaron a 98.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, agradeció la participación de la comunidad universitaria: “La universidad se debe a la sociedad, que la sostiene con su esfuerzo. Se cumplen dos años de la extraordinaria manifestación de la sociedad argentina que en el país y en Rosario abrazó a su universidad pública. La mejor manera de conmemorarlo es devolviendo esa generosidad, poniendo a disposición todo lo que produce y genera la institución”.

El rector, que fue recientemente elegido como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), enfatizó que la atención primaria en la plaza Montenegro es una muestra del aporte cotidiano del sistema universitario: “Estamos concentrando nuestras tareas asistenciales para que vecinos que lo necesiten puedan acceder a consultas gratuitas hoy mismo”.

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Un programa que llega a los barrios

Esta jornada en plaza Montenegro marcó el lanzamiento oficial de UNR en Acción, un programa que, según adelantaron las autoridades, recorrerá mes a mes los diferentes barrios de Rosario, acercando la universidad a cada rincón de la ciudad.