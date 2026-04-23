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Alerta ovni en Rosario: la ciudad será sede de un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

Con entrada libre y gratuita, el encuentro se realizará el 8 y 9 de mayo e incluirá una observación del cielo en las barrancas del Paraná y disertaciones de investigadores, astrónomos y contactados de Argentina, Uruguay, Chile y España.

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

23 de abril 2026 · 15:16hs
Fenómeno Ovni. Imagen fotográfica tomada en Rosario el 5 de enero a las 20:53

Fenómeno Ovni. Imagen fotográfica tomada en Rosario el 5 de enero a las 20:53, aportada por el Proyecto Colora

El Sexto Congreso Internacional de Ovnilogía, Contactismo y Paranormal se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo en Rosario, con la participación de investigadores nacionales y extranjeros y una serie de actividades, organizado por el Centro de Operaciones y Logística para el Ovni de la República Argentina Proyecto Colora.

ovni. congreso. 2

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“Rosario está a punto de abrir una puerta hacia uno de los misterios más importantes desde el origen de la humanidad. Este año, nuestra ciudad de Rosario será sede del Sexto Congreso Internacional de Ovnilogía, Contactismo y Paranormal, un encuentro donde las preguntas no se callan, donde la curiosidad no se juzga. Durante años hombres y mujeres alrededor del mundo han buscado la respuesta a estas simples preguntas: ¿estamos solos?, ¿existen otras dimensiones?,¿vienen del interior de la Tierra?”. declaró la investigadora rosarina María del Carmen Dionigi (conocida como Nanni Luminarias), directora del Proyecto Colora, a La Capital.

Alerta Ovni en las barrancas y Dorrego

Con respecto al congreso, Nanni Luminarias anticipó que “el 8 y 9 de mayo se reunirán en Rosario investigadores y contactados, todos buscadores de la verdad, que compartirán sus estudios, análisis y experiencias. Este importante evento consta de dos días de actividad: el 8 de mayo a las 18 habrá una gran reunión, llamada Alerta Ovni, que consiste en la observación del cielo, previa conversación y acompañados con sonidos de cuencos tibetanos a cargo de profesionales, que tendrá lugar en Dorrego y barrancas del Paraná, y el 9 de mayo de 10 a 18 en el Teatro de la Asociación de Empleados de Comercio, de Corrientes 450, habrá disertaciones de investigadores de Uruguay, Chile y España, además de expositores nacionales. Ambos días las actividades serán con entrada libre y gratuita”.

>>> Leer más: Alerta Ovni: llega a Rosario el V Congreso Internacional de Ovnilogía

El sábado 9 de 10 a 18 se realizarán las disertaciones, que estarán a cargo de los investigadores del fenómeno Ovni Dante Franch (Capilla del Monte), Alberto Urquiza (Chile), Jorge Gorno (Villa María), Mario Alonso (Rosario) y Nanni Luminarias (Rosario), del mentalista Antonio Pulido (España), de los astrónomos Cyro Etcheverry (Uruguay) y Adrián Arquiola (Funes) y de la escritora Gabriela Decall (Capilla del Monte).

>>> Leer más: El astrónomo de Funes que sueña con descubrir un cometa y que ya tuvo una conexión extraterrestre

Nanni Luminarias exhortó a los numerosos interesados en el fenómeno Ovni a participar del congreso: “Vos sos parte de esta experiencia, te invitamos a vivir jornadas intensas, emocionantes y transformadoras. El conocimiento comienza cuando nos animamos a mirar más allá”.

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