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Advierten un aumento de casos de constipación en jóvenes por el uso del celular y la alimentación

Silvina Balbarrey, médica gastroenteróloga, expresó que el síntoma tiene varias causas, entre ellas la prologonada utilización de pantallas, la dieta y el sedentarismo

16 de abril 2026 · 19:03hs
Advierten un aumento de casos de constipación en jóvenes por el uso del celular y la alimentación

Advierten un aumento de casos de constipación en jóvenes por el uso del celular y la alimentación

Especialistas advierten un aumento de casos de constipación en jóvenes. El síntoma se debe a varios factores, pero el uso de pantallas y redes sociales, la alimentación y el sedentarismo son algunos de los principales motivos.

"Recibimos muchos más casos de constipación en jóvenes", expresó Silvina Balbarrey, médica gastroenteróloga y miembro Sociedad De Pediatría De Rosario en conversación con LT8 y agregó: "Es la retención voluntaria e involuntaria de heces, que en cierta manera ocurre por el uso indebido y prolongado de redes (sociales) y pantallas en general".

"El consumo de pantallas produce mucha ansiedad, es muy adictiva. Los jóvenes ignoran la sensación de defecación y la inhiben por estar entretenidos con otras ", explicó la especialista.

"Una constipación crónica muy prolongada puede predisponer a hemorroides", advirtió la médica, y sumó: "Uno de los motivos son las pantallas, otros la vida rápida que se lleva, pero también la alimentación".

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"Cuando aparece ese síntoma, se habla con el niño y la familia, explicando el mecanismo y por qué ocurre", afirmó Silvina Balbarrey, sobre el trabajo en el consultorio.

>> Leer más: Salud intestinal: cuándo y por qué es necesario hacerse una

La alimentación es fundamental

"La alimentación es fundamental: se come mucha comida rápida, industrializada", afirmó la gastroenteróloga, y recomendó: "Hay que comer mucha fibra, frutas y verduras, tomar mucha agua, no gaseosas y jugos".

"Hay que hacer una dieta balanceada, a medida que consumimos todo lo que nuestro cuerpo necesita, nuestro estado interno es menos inflamatorio, también el sedentarismo", aconsejó la médica.

"Creo que muy lentamente se está tomando más conciencia de una alimentación saludable, se está incentivando mucho el deporte, no solo por lo vincular y el estado de salud mental, sino también por lo físico: el movimiento hace que evacúes mejor", siguió Silvina Balbarrey.

Además, la gastroenteróloga afirmó que "la excepción confirma la regla": "No se trata de ir a una fiesta y no comer nada, sino que lo habitual, lo cotidiano esté en orden. Empieza en el jardín, en la casa y en la escuela"

La constipación oculta

"Dentro de la constipación hay otro tema muy importante, la constipación oculta: el niño evacúa todos los días, entonces nadie se da cuenta que está constipado", expresó Silvina Balbarrey.

"Cuando el niño no hace todo lo que debe, se va acumulando esa distensión en el colón, produce mucho dolor", sostuvo la médica y sumó: "Hay dolores abdominales recurrentes, crónicas que hasta los hace salir de la escuela y simplemente es distensión fecal".

"Esto lo estamos viendo mucho, sobretodo después de la pandemia", afirmó Balbarrey.

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