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Vacunas: el escudo invisible que protege el futuro de las infancias

La vacunación es una herramienta esencial para prevenir enfermedades y garantizar el crecimiento saludable de las nuevas generaciones.

19 de abril 2026 · 07:54hs
Vacunas: el escudo invisible que protege el futuro de las infancias

La vacunación es uno de los temas que más preocupa a muchos pediatras en la actualidad. Los padres presentan sus dudas y, en algunos casos, no llegan a dimensionar la importancia que tiene para la erradicación de enfermedades graves.

“Cada día recibimos en el consultorio la misma demanda o preocupación de parte de los padres: ‘queremos lo mejor para nuestros hijos’. Y en ese camino de cuidados, las vacunas aparecen como la herramienta de salud pública más solidaria y efectiva de la historia. No son solo un ‘pinchazo’ o un requisito escolar; son el escudo que evita que enfermedades que antes eran devastadoras vuelvan a circular por nuestras calles”, afirma la Dra. Silvana Massarelli, pediatra del Sanatorio de la Mujer.

Por qué se sigue vacunando

Por qué se sigue vacunando contra enfermedades que “ya no se ven” suele ser el argumento de aquellos grupos que presentan resistencia a las vacunas. “La respuesta es simple: no se ven justamente gracias a la vacunación. Cuando bajamos la guardia, enfermedades como el sarampión o la polio —que parecen lejanas o de otra época— encuentran una grieta para regresar”, explica la especialista.

Además, remarca que al vacunar a un niño no solo se lo protege a él, sino que también se genera un “efecto rebaño”, un escudo protector para los más pequeños que aún no pueden vacunarse o para las personas mayores con las defensas más bajas.

Mitos versus realidad

Es normal tener dudas, pero es vital informarse con evidencia científica. “Las vacunas que integran nuestro Calendario Nacional son seguras, gratuitas y obligatorias. Pasan por controles rigurosos antes de llegar al brazo de un paciente. Los efectos secundarios suelen ser leves —como un poco de fiebre o dolor local— y palidecen frente a las complicaciones graves que puede generar la enfermedad real”, señala la Dra. Massarelli.

La especialista recuerda que, en Rosario, existe una red de centros de salud y hospitales de excelencia, accesibles para que toda la población pueda cumplir con el Calendario de Vacunación.

“No perdamos la oportunidad de utilizarlos. Mantener el carnet de vacunación al día es un acto de amor individual y una responsabilidad colectiva”, resalta.

Vacunar es prevenir, es ganar salud y, sobre todo, es asegurar que los chicos crezcan sanos para disfrutar de nuestra ciudad. Si tenés dudas, acercate a tu pediatra de confianza. Estamos para acompañarte”, concluye.

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