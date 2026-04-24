La Capital | La Ciudad | Sophia

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia Civarelli: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

La mamá, sus tres hermanas, las primas y amigas de la joven tomaron la palabra en el escenario de la Plaza 25 de Mayo, que se llenó y pidió no olvidar a la joven, asesinada por su pareja Valentín Alcida

Isabella Di Pollina

Por Isabella Di Pollina

24 de abril 2026 · 20:30hs
En silencio y al unísono

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

En silencio y al unísono, la Plaza 25 de Mayo levantó una imagen de Sophia Civarelli, víctima de femicidio
Al final de la concentración

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo
Natalia

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Natalia, la madre de Sophia, sostiene la foto de Valentín Alcida, el femicida de su hija
Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia Civarelli: Nuestros hijos están matando a nuestras hijas

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Un silencio aturdidor recorrió la Plaza 25 de Mayo este viernes por la tarde. Por más de diez minutos, al unísono y sin emitir un sólo ruido, cientos de mujeres de todas las edades levantaron una foto de Sophia Civarelli, quien fue asesinada hace poco más de una semana por su pareja, Valentín Alcida. Al interior de la plaza, hasta el clásico barullo del centro se detuvo. Silencio y respeto para la joven de 22 años cuya corta vida vio su fin en manos de un novio femicida.

Acto seguido, la plaza entera rompió el silencio y comenzó a cantar. "Ni una menos, vivas nos queremos", gritaron mujeres, adolescentes y hasta algunos varones jóvenes, al ritmo de aplausos. "Sophia, presente. Hoy y siempre", coreó la multitud reunida en la esquina de Buenos Aires y Córdoba. Dieron el presente también organizaciones feministas, agrupaciones estudiantiles de todo los colores, centros de estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional de Rosario y varias concejalas de la ciudad.

“Justicia por Sophia, víctima de femicidio. Familia y amigos denunciaron antes que la justicia”, rezaba un cartel colgado sobre un escenario armado especialmente por la ocasión. Minutos después de la impactante intervención, la mamá, las hermanas, primas y amigas de Civarelli tomaron la palabra. Antes de que comience a hablar la familia, se pidió que se bajen todas las banderas políticas.

>> Leer más: A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli

La familia de Sophia viajó desde Villa Amelia, localidad de la que son oriundos, para participar de la concentración organizada en conjunto con la Asamblea Feminista, con las primas y las amigas a la cabeza de la logística del acto. Pidieron no olvidar a la joven, que se esclarezca el caso y que "no sea un número más". Además, exigieron un tratamiento mediático responsable y una investigación judicial con perspectiva de género.

La palabra de la familia

La primera en hablar fue Natalia, madre de la joven. "Sophia era la mayor de cuatro hermanas, siempre presentes con ellas", empezó la mujer, acompañada en el escenario por sus hijas. "Era una persona muy dulce, llena de proyectos y sueños por cumplir. Jamás se hubiera quitado la vida", aclaró, echando por tierra las versiones de un supuesto "doble suicido", que circuló en las primeras horas, a partir de las primeras informaciones brindadas por Fiscalía. "A mi hija su novio la mató sin piedad", agregó.

Además de pedir justicia por su hija, Natalia llamó a una reflexión. "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas", le dijo la madre a una plaza llena, y sumó: "Hay que criar con más amor y más respeto hacia las mujeres".

madre sophia
Natalia, la madre de Sophia, sostiene la foto de Valentín Alcida, el femicida de su hija

Natalia, la madre de Sophia, sostiene la foto de Valentín Alcida, el femicida de su hija

"Cada noche cierro los ojos esperando despertarme de esta pesadilla. Y cada día espero verla", expresó Camila, prima de la víctima. La chica también pidió más acompañamiento por parte de la universidad: "No alcanza con una Secretaría de Género que los estudiantes ni sabemos dónde está. No alcanza con que te inviten a una charla, que te digan que te acerques. Hay veces que no te podés o no sabes cómo acercarte. La universidad se tiene que involucrar".

"Hoy nuestro reclamo de justicia es por la verdad y por la memoria. Que no se olviden de Sophia", cerró la prima de la chica asesinada.

velas sohpia
Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo

Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo

La Facultad de Psicología se enfrenta a un vacío

"En la facultad, lo que se siente es un vacío y una incomodidad gigante de todos los estudiantes", expresó Camila Ferrini, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología (Cep) en conversación con La Capital, y agregó: "Se siente responsabilidad por no haberlo detectado (a la situación de violencia de género)".

Al referirse a Sophia, afirmó que era una "estudiante muy activa". "Participaba de muchas actividades del centro de estudiantes, tenía muchas ganas de forzarse", expresó, y continuó: "Tenía muchas ganas de vivir, un gran grupo de amigos y siempre se la veía en los pasillos".

velas sohpia
Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo

Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo

Asimismo, Ferrini detalló que Valentín Alcida, el femicida de Sophia, no frecuentaba la facultad hace más de tres años. "Desde 2023 que dejó la carrera, hace años no pisa la facu", expresó la referente estudiantil, en conversación con este medio. En un inicio, se señaló a Alcida, de 22 años, como estudiante de Psicología.

Este viernes, la Facultad de Psicología desobligó a todos los alumnos de la casa de estudios para que puedan asistir a la movilización. Además, en la institución se abordó el femicidio de la estudiante en las aulas. "Institucionalmente, se decidió que cada profesor hable en las aulas con sus alumnos, de primero a sexto y que se conozca que en la facu hay un protocolo que se puede activar frente a casos de violencia de género", continuó Ferrini.

"Hablamos en las aulas de no normalizar los discursos de odio, como lo es un posteo en redes bardeando mujeres", sumó la presidenta del Cep, en referencia al perfil digital de Alcida, quien tiene publicaciones xenófobas, racistas y abiertamente antifeministas.

El femicidio de Sophia Civarelli

Según constató la investigación judicial, a Civarelli la asesinó su novio el jueves 16 de abril por la tarde con un corte en el cuello. Además, se presume que Alcida intentó adulterar la escena del crimen antes de suicidarse a unas diez cuadras de la casa donde convivía con Sophia.

En particular, varias horas después de haber cometido el femicidio, ya en la madrugada del viernes, Alcida se presentó en el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100, donde contó que su novia se había quitado la vida y que él sentía culpable por no haber salvado a tiempo.

>> Leer más: Femicidio seguido de suicidio: confirmaron que la escena del crimen de Sophia fue adulterada

Cuando su amiga se comunicaba con el 911 para dar cuenta de lo sucedido, Alcida decidió suicidarse lanzándose al vacío desde el octavo piso. Tras la confusión de las primeras horas a un presunto doble suicidio, la investigación judicial avanzó y la hipótesis del femicidio de Sophia se consolidó.

Luego del femicidio, los testimonios y las pericias sobre los celulares de los fallecidos dieron cuenta de una relación traumática de la cual Civarelli intentaba salir.

Noticias relacionadas
Valentín Alcida, mostró un viaje a La Patagonia a través de sus redes sociales

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Sophia Civarelli falleció el jueves pasado en su departamento de 3 de Febrero al 2400. La Fiscalía investiga el caso como femicidio.

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli

El frente de la vivienda donde Sophia y Valentín convivían y se produjo el presunto femicidio. El viernes 17 de abril de 2026 la joven de 22 años fue hallada muerta

Femicidio y suicidio: confirman que la escena del crimen fue adulterada

Seisas fue al Concejo Municipal a presentar el proyecto de ley para prohibir a los cuidacoches en Rosario.

Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal

Ver comentarios

Las más leídas

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Lo último

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Rosario volverá a ser sede del campeonato histórico de vela deportiva

Rosario volverá a ser sede del campeonato histórico de vela deportiva

Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal

Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Los estímulos constantes y los entornos conflictivos pueden derivar en bruxismo, rechinar de dientes o autolesiones en niños y adolescentes de Rosario
Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Por Gonzalo Santamaría
En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs
Ovación

En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja
Economía

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno
la ciudad

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Tras cuatro días de búsqueda, hallan muerta a la joven desaparecida en Coronda

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Estudiantes (RC) vs Rosario Central por el Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

Newells mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Newell's mira el calendario: cuándo cerraría la fase regular del torneo Apertura

Ovación
En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs
Ovación

En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs

En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs

En vivo: Central amplió la ventaja en Río Cuarto ante el colista Estudiantes y se mete a los playoffs

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón guarda muy poco

Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón guarda muy poco

Provincial se jugará el domingo la clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina

Provincial se jugará el domingo la clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal
la ciudad

Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

La UNR destacó la convocatoria en la jornada de promoción de la salud en la plaza Montenegro

La UNR destacó la convocatoria en la jornada de promoción de la salud en la plaza Montenegro

A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli

A plaza llena, familiares, amigos y organizaciones pidieron justicia por Sophia Civarelli

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei
La Ciudad

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña
Policiales

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Jubilaciones: la Legislatura dio luz verde al acuerdo entre Santa Fe y la Ansés
Politica

Jubilaciones: la Legislatura dio luz verde al acuerdo entre Santa Fe y la Ansés

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial
Política

El ministro Lisandro Enrico presentó la renuncia como senador provincial

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento
La Ciudad

Universitarios participaron de marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso
Política

Milei confirmó que acompañará a Adorni en su informe en el Congreso

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Por Martín Stoianovich
Policiales

Pactaba con narcos y extorsionaba a un presidente comunal: quedó preso un jefe policial de Empalme

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Ovnis en Rosario: harán un congreso de contactismo y fenómenos paranormales

Almirón, de ver al equipo cansado a la prueba con varios titulares entre los once

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria
Ovación

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto
La Ciudad

Atacaron con una jeringa a un inspectora municipal que intentaba remolcar un auto

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se elimina el 66 % de las tasas

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano
Información General

Descubren en Argentina la presencia del peligroso caracol gigante africano

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio
Policiales

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos
El Mundo

El Salvador juzga a 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso
La Ciudad

Una manifestación denunció campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile
Información General

Avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas en un aeropuerto de Chile

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería
Policiales

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados
La Región

Amenazas a escuelas: más de 400 denuncias falsas y 73 autores ya identificados