Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia Civarelli: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

La mamá, sus tres hermanas, las primas y amigas de la joven tomaron la palabra en el escenario de la Plaza 25 de Mayo, que se llenó y pidió no olvidar a la joven, asesinada por su pareja Valentín Alcida

Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo

En silencio y al unísono, la Plaza 25 de Mayo levantó una imagen de Sophia Civarelli, víctima de femicidio

Un silencio aturdidor recorrió la Plaza 25 de Mayo este viernes por la tarde. Por más de diez minutos, al unísono y sin emitir un sólo ruido, cientos de mujeres de todas las edades levantaron una foto de Sophia Civarelli , quien fue asesinada hace poco más de una semana por su pareja, Valentín Alcida . Al interior de la plaza, hasta el clásico barullo del centro se detuvo. Silencio y respeto para la joven de 22 años cuya corta vida vio su fin en manos de un novio femicida.

Acto seguido, la plaza entera rompió el silencio y comenzó a cantar. "Ni una menos, vivas nos queremos" , gritaron mujeres, adolescentes y hasta algunos varones jóvenes, al ritmo de aplausos. "Sophia, presente. Hoy y siempre" , coreó la multitud reunida en la esquina de Buenos Aires y Córdoba. Dieron el presente también organizaciones feministas, agrupaciones estudiantiles de todo los colores, centros de estudiantes de diversas facultades de la Universidad Nacional de Rosario y varias concejalas de la ciudad.

“Justicia por Sophia, víctima de femicidio. Familia y amigos denunciaron antes que la justicia” , rezaba un cartel colgado sobre un escenario armado especialmente por la ocasión. Minutos después de la impactante intervención, la mamá, las hermanas, primas y amigas de Civarelli tomaron la palabra. Antes de que comience a hablar la familia, se pidió que se bajen todas las banderas políticas.

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La familia de Sophia viajó desde Villa Amelia, localidad de la que son oriundos, para participar de la concentración organizada en conjunto con la Asamblea Feminista, con las primas y las amigas a la cabeza de la logística del acto. Pidieron no olvidar a la joven, que se esclarezca el caso y que "no sea un número más". Además, exigieron un tratamiento mediático responsable y una investigación judicial con perspectiva de género.

La palabra de la familia

La primera en hablar fue Natalia, madre de la joven. "Sophia era la mayor de cuatro hermanas, siempre presentes con ellas", empezó la mujer, acompañada en el escenario por sus hijas. "Era una persona muy dulce, llena de proyectos y sueños por cumplir. Jamás se hubiera quitado la vida", aclaró, echando por tierra las versiones de un supuesto "doble suicido", que circuló en las primeras horas, a partir de las primeras informaciones brindadas por Fiscalía. "A mi hija su novio la mató sin piedad", agregó.

Además de pedir justicia por su hija, Natalia llamó a una reflexión. "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas", le dijo la madre a una plaza llena, y sumó: "Hay que criar con más amor y más respeto hacia las mujeres".

madre sophia Natalia, la madre de Sophia, sostiene la foto de Valentín Alcida, el femicida de su hija Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Cada noche cierro los ojos esperando despertarme de esta pesadilla. Y cada día espero verla", expresó Camila, prima de la víctima. La chica también pidió más acompañamiento por parte de la universidad: "No alcanza con una Secretaría de Género que los estudiantes ni sabemos dónde está. No alcanza con que te inviten a una charla, que te digan que te acerques. Hay veces que no te podés o no sabes cómo acercarte. La universidad se tiene que involucrar".

"Hoy nuestro reclamo de justicia es por la verdad y por la memoria. Que no se olviden de Sophia", cerró la prima de la chica asesinada.

velas sohpia Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La Facultad de Psicología se enfrenta a un vacío

"En la facultad, lo que se siente es un vacío y una incomodidad gigante de todos los estudiantes", expresó Camila Ferrini, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología (Cep) en conversación con La Capital, y agregó: "Se siente responsabilidad por no haberlo detectado (a la situación de violencia de género)".

Al referirse a Sophia, afirmó que era una "estudiante muy activa". "Participaba de muchas actividades del centro de estudiantes, tenía muchas ganas de forzarse", expresó, y continuó: "Tenía muchas ganas de vivir, un gran grupo de amigos y siempre se la veía en los pasillos".

velas sohpia Al final de la concentración, se prendieron velas para que el recuerdo de Sophia siga vivo Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Asimismo, Ferrini detalló que Valentín Alcida, el femicida de Sophia, no frecuentaba la facultad hace más de tres años. "Desde 2023 que dejó la carrera, hace años no pisa la facu", expresó la referente estudiantil, en conversación con este medio. En un inicio, se señaló a Alcida, de 22 años, como estudiante de Psicología.

Este viernes, la Facultad de Psicología desobligó a todos los alumnos de la casa de estudios para que puedan asistir a la movilización. Además, en la institución se abordó el femicidio de la estudiante en las aulas. "Institucionalmente, se decidió que cada profesor hable en las aulas con sus alumnos, de primero a sexto y que se conozca que en la facu hay un protocolo que se puede activar frente a casos de violencia de género", continuó Ferrini.

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"Hablamos en las aulas de no normalizar los discursos de odio, como lo es un posteo en redes bardeando mujeres", sumó la presidenta del Cep, en referencia al perfil digital de Alcida, quien tiene publicaciones xenófobas, racistas y abiertamente antifeministas.

El femicidio de Sophia Civarelli

Según constató la investigación judicial, a Civarelli la asesinó su novio el jueves 16 de abril por la tarde con un corte en el cuello. Además, se presume que Alcida intentó adulterar la escena del crimen antes de suicidarse a unas diez cuadras de la casa donde convivía con Sophia.

En particular, varias horas después de haber cometido el femicidio, ya en la madrugada del viernes, Alcida se presentó en el departamento de una amiga, en 3 de Febrero al 1100, donde contó que su novia se había quitado la vida y que él sentía culpable por no haber salvado a tiempo.

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Cuando su amiga se comunicaba con el 911 para dar cuenta de lo sucedido, Alcida decidió suicidarse lanzándose al vacío desde el octavo piso. Tras la confusión de las primeras horas a un presunto doble suicidio, la investigación judicial avanzó y la hipótesis del femicidio de Sophia se consolidó.

Luego del femicidio, los testimonios y las pericias sobre los celulares de los fallecidos dieron cuenta de una relación traumática de la cual Civarelli intentaba salir.