Central tiene equipo confirmado: Jorge Almirón guarda muy poco

El Canalla sale a jugar ante Estudiantes de Río Cuarto con mayoría de titulares. Ángel Di María volverá a estar en el banco de suplentes

Enzo Copetti vuelve a tener la chance de ser titular en Central, como ante Huracán.

Vicente Pizarro viene de convertir en el triunfo de Central contra Sarmiento.

Jorge Almirón confirmó los once de Central para jugar ante Estudiantes de Río Cuarto.

De cara a un partido más que importante, que podría darle la clasificación a los octavos de final del torneo Apertura, Central tiene equipo confirmado. El entrenador Jorge Almirón dio a conocer los once que irán desde el inicio ante Estudiantes de Río Cuarto .

El técnico canalla realizará cuatro variantes en relación al equipo que viene de jugar frente a Sarmiento. Los que ingresan son Emanuel Coronel, Alexis Soto, Gaspar Duarte y Enzo Copetti.

Después del choque frente a Sarmiento, el propio Almirón habló de que había visto al equipo un tanto "cansado", lo que llevó a pensar que el recambio iba a ser más pronunciado.

Dentro de tres días, en Venezuela

Lo cierto es que el técnico mantuvo gran parte de esa base, pese a que dentro tres días el Canalla deberá jugar en Venezuela, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, frente a Universidad Central.

PizarroVB Vicente Pizarro viene de convertir en el triunfo de Central contra Sarmiento. Virginia Benedetto / La Capital

CopettiCML Enzo Copetti vuelve a tener la chance de ser titular en Central, como ante Huracán. Celina Mutti Lovera / La Capital

Como era de esperar, Ángel Di María integrará el banco de suplentes y si bien no está al ciento por ciento desde lo físico, la intención del cuerpo técnico es que pueda jugar algunos minutos.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla formará con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.