Central le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se clasificó a los playoffs para ir por el título

Central derrotó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y clasificó a los octavos de final del Apertura. De esa manera, podrá estar bien enfocado para la Copa Libertadores, donde afrontará en estas dos semanas, dos partidos clave.
Central le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró el pase a los octavos de final del torneo Apertura
Central derrotó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y clasificó a los octavos de final del Apertura. De esa manera, podrá estar bien enfocado para la Copa Libertadores, donde afrontará en estas dos semanas, dos partidos clave.
Central ganó con los goles de Enzo Copetti y Julián Fernández. En el rival descontó Valiente y sufrió dos expulsiones.
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Final del partido: Central ganó 2 a 1.
48' Expulsado Maffini en Río Cuarto.
36': Estudiantes se quedó con diez.
31': Se salvó Central.
14': Descontó Estudiantes.
10' gol de Central: Julián Fernández.
Comenzó el segundo tiempo.
Final del primer tiempo: Estudiantes de Río Cuarto 0 - Central 1.
33' Chance para Estudiantes (RC). Javier Ferreira disparó y la pelota pega en el palo.
5' Gol de Central, Centro de Julián Fernández y cabezazo goleador de Copetti.
4' Centro de Campaz y falló increíble Gaspar Duarte abajo del arco. Clarísima.
Comenzó el partido en Río Cuarto.