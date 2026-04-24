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Central le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se clasificó a los playoffs para ir por el título

Central le ganó a Estudiantes de Río Cuarto y se aseguró el pase a los octavos de final del torneo Apertura

24 de abril 2026 · 21:03hs
Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Enzo Copetti impacta de cabeza para poner a Central 1 a 0 arriba en Río Cuarto.

Central derrotó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto y clasificó a los octavos de final del Apertura. De esa manera, podrá estar bien enfocado para la Copa Libertadores, donde afrontará en estas dos semanas, dos partidos clave.

Central ganó con los goles de Enzo Copetti y Julián Fernández. En el rival descontó Valiente y sufrió dos expulsiones.

>>Leer más: El próximo rival de Central en el Apertura atraviesa una crisis que terminó en escándalo: qué pasó

El minuto a minuto de Estudiantes y Central

>>Leer más: La revelación de un ex-Central que la rompe en otro equipo: "Di María me dedicó un gol cuando supo que me iba"

Final del partido: Central ganó 2 a 1.

48' Expulsado Maffini en Río Cuarto.

36': Estudiantes se quedó con diez.

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31': Se salvó Central.

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14': Descontó Estudiantes.

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10' gol de Central: Julián Fernández.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo: Estudiantes de Río Cuarto 0 - Central 1.

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33' Chance para Estudiantes (RC). Javier Ferreira disparó y la pelota pega en el palo.

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5' Gol de Central, Centro de Julián Fernández y cabezazo goleador de Copetti.

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4' Centro de Campaz y falló increíble Gaspar Duarte abajo del arco. Clarísima.

Comenzó el partido en Río Cuarto.

Las estadísticas en Río Cuarto

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