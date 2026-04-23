Juicios masivos en El Salvador contra 486 pandilleros por más de 47.000 delitos

Son acusados de homicidios, femicidios, extorsiones, tráfico de armas y desaparición de personas, entre otros

El Salvador juzga colectivamente a cientos de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellos un grupo de sus cabecillas históricos, por su presunta responsabilidad en más de 47.000 delitos cometidos en el país.

En uno de los pabellones del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot), los pandilleros participaban de forma virtual frente a grandes pantallas del desarrollo del proceso en su contra, en completo orden y sentados en sillas plásticas.

Vestidos con pantalones cortos y camisa blanca, con tatuajes que los identifican como miembros de la Mara Salvatrucha, rapados por completo, esposados y con grilletes, en total silencio, escuchaban los testimonios de quienes los involucran en los supuestos crímenes. El juicio a 486 pandilleros tiene lugar en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Es el segundo juicio masivo a integrantes de estos grupos, después de que en marzo de 2025 se realizó el primero que resultó en la condena de 52 miembros de la pandilla Barrio 18, que habían sido capturados en los primeros días de vigencia del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas y que está vigente desde marzo de 2022.

En noviembre del año pasado un tribunal declaró culpables a 45 pandilleros de ese grupo por varios delitos, entre ellos extorsión y homicidio, e impuso una condena de 397 años de prisión a uno de los cabecillas.

El Ministerio Público dice que los pandilleros están siendo procesados por más de 47.000 delitos que van desde homicidio, femicidio, extorsión, tráfico de armas y desaparición de personas. En el caso de los señalados como cabecillas —poco más de veinte— están vinculados presuntamente a más de 9.043 delitos, entre ellos el asesinato de 80 policías.

El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó a través de un video difundido por la Fiscalía que a los jefes de las pandillas se les pretende responsabilizar de todos los hechos delictivos, cometidos supuestamente entre el 2012 y finales de marzo de 2022, incluidos los 86 asesinatos que propiciaron que el presidente Bukele impulsara el régimen de excepción.

“Todas esas muertes se van a atribuir a los ranfleros (jefes) históricos, que son 22”, aseguró el fiscal.

Entre los cabecillas que están siendo procesados están Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias El Sirra de Teclas; Borromeo Henríquez Solorzano, alias Diablito de Hollywood; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias Snayder, y César Antonio López Larios, alias Greñas.

Desde que entró en vigor el régimen, los autoridades dicen haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales. Bukele dijo que 8.000 personas que eran inocentes fueron liberadas. Organizaciones de derechos humanos, en tanto, aseguran que registraron más de 6.000 denuncias por víctimas bajo ese régimen y documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia.