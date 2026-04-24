Provincial se jugará el domingo la clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet

El equipo del Parque jugará ante Deportivo Viedma el quinto partido de la serie en el estadio Salvador Bonilla. De visitante perdió los dos partidos

El entrenador Esteban Gatti habla con los jugadores de Provincial en el cuarto partido de la serie ante Deportivo Viedma, que el Rojo perdió por un punto.

En Provincial quizás poco lo imaginaban, pero así es el básquet: luego de perder el cuarto partido de la serie en el norte de la Patagonika, el Rojo buscará la clasificación a los cuartos de final de la Liga Argentina el domingo ante Deportivo Viedma, en el quinto y decisivo juego ante los rionegrinos.

El partido se jugará a las 20.30 en el estadio Salvador Bonilla, en el parque Independencia. La serie de octavos de final ya tiene tres clasificados en la conferencia norte (San Isidro, Santa Paula y Villa San Martín) y dos en la sur (Lanús y Gimnasia y Esgrima La Plata). El domingo se sabrá quiénes son los otros tres.

Provincial llegó a estar 2 a 0 en la serie ante Viedma, luego de ganar como local por 78 a 72 y 75 a 70. Luego la llave se trasladó a Viedma, donde una victoria en alguno de los dos partidos le hubiese dado al equipo de Esteban Gatti el pasaje a cuartos de final. Sin embargo, el equipo del sur se impuso en ambas ocasiones como local (83 a 69 y 78 a 77) y estiró la definición al quinto juego.

El cuarto partido también fue de Deportivo Viedma

En el cuarto partido, Deportivo Viedma jugó con mucha intensidad, estuvo siempre arriba en el marcador y finalmente se impuso pese a que hubo momentos en los que Provincial se puso a tiro de la victoria.

Adrián Boccia fue el jugador más destacado en el equipo rosarino: jugó 30 minutos y marcó 21 puntos. El pivot Gonzalo Torres, en tanto, convirtió 17. Esta vez, ni Matías Costa ni Abrahm Barahona, dos jugadores determinantes en la gran campaña de Provincial, pudieron destacarse en el goleo.

El partido del domingo en el Salvador Bonilla será al todo o nada: el que gane pasará a cuartos y el que pierda se despedirá del torneo. Habrá otros dos choques cuyas series está igualadas 2 a 2 que también definirán clasificaciones: Barrio Parque v. Comunicaciones (Conferencia Norte) y La Unión v. Pico FC (Conferencia Sur).

En cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí para definir a los semifinalistas.