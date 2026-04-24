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Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Jonatan "Jano" Fernández aceptó en un juicio abreviado la condena a 7 años de prisión como organizador de la asociación ilícita

24 de abril 2026 · 14:07hs
Otros tiempos: Jano Fernández

Otros tiempos: Jano Fernández, condenado como parte de la banda de Pupito Avalle, se mostraba con armas. 

Un recluso de la cárcel de Piñero acordó en un juicio abreviado una condena como organizador desde prisión de una banda criminal que cometió distintos hechos violentos en Villa Gobernador Gálvez y el sur de Rosario. Se trata de Jonatan Emiliano "Jano" Fernández, quien ocupaba un rol de relevancia por su estrecho vínculo con Nicolás "Pupito" Avalle, uno de los jefes de la organización, vinculado a Los Monos y preso condenado a perpetua.

La banda está compuesta por casi treinta personas ya imputadas, algunas más que están prófugas e incluso menores. Los fiscales Patricio Saldutti y Franco Carbone, que llevaron adelante la investigación, determinaron que la organización se mantuvo activa desde marzo de 2021.

>>Leer más: Los homicidios y las intimidaciones públicas que le imputarán a la banda de "Pupito" Avalle

Jano Fernández aceptó en un juicio abreviado este jueves la condena a 7 años de prisión efectiva al ser considerado organizador de asociación ilícita, además de instigador en un caso de abuso de armas. Los fiscales Saldutti y Carbone presentaron el procedimiento que fue homologado por el juez Mariano Aliau.

La banda de Pupito Avalle

Los jefes de la organización son tres personas conocidas en el esquema criminal local: además de Pupito Avalle, ocupaban ese rol Héctor Daniel "Gordo Dani" Noguera y Carlos Alberto "Elián" Olguín. Como organizadores junto a Jano Fernández fueron identificados Nahuel "Vino" Lizarraga, Naomí "La chica" Sánchez, Salvador "Salvaje" Alegre y Miqueas "Miki" Gómez. Otras 19 personas ya están imputadas en carácter de miembros de la asociación ilícita.

>>Leer más: Tiroteos a sindicatos, escuelas y la sede de AIC: 25 allanamientos a la banda de "Pupito" Avalle

La misma estuvo detrás de delitos violentos "orientados a la construcción y manutención de relaciones de poder y ocupación, dominio y control territorial que les permitieran crear las condiciones para llevar adelante diferentes actividades ilícitas". Los fiscales mencionaron homicidios, abusos de arma, extorsiones contra personas y entidades gremiales, intimidaciones públicas contra instituciones educativas y medios de comunicación, encubrimientos, desarme de vehículos con pedidos de secuestro, usurpaciones y otros delitos.

Sobre Jano Fernández puntualizaron que fue uno de los organizadores al ser una persona de confianza de Pupito Avalle. "Encargado de planificar cómo ejecutar los hechos instigados por este último, seleccionando a las personas que los llevaban a cabo, así como las armas de fuego y los vehículos que se utilizaban", describieron los fiscales. También lo ubicaron como encargado de la recaudación del dinero en efectivo que movía la banda a partir de distintos ilícitos.

Homicidios, balaceras y extorsiones

La banda de Pupito Avalle fue imputada en octubre de 2023, momento en el cual les atribuyeron 46 hechos violentos ocurridos entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Se destacaron cinco homicidios, cuatro extorsiones a locales comerciales y nueve ataques contra sindicatos, escuelas y medios de comunicación.

En una línea cronológica, el primero de esos hechos fue el 7 de marzo de 2021, un ataque a balazos contra el local gastronómico Burguer House, ubicado en Piazza al 400 de Villa Gobernador Gálvez, hecho que tuvo como instigador a Avalle. Al jefe de la organización también le atribuyeron extorsión a otros locales: el bar Wood de Juan Domingo Perón y Laprida de Villa Gobernador Gálvez; Estación Sinfonía de la misma localidad y el boliche rosarino Rooftop de Brown al 3100.

>>Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

En cuanto a los homicidios, la organización habría estado detrás del crimen de Eros Fabricio Rosales, de 20 años, ocurrido el 6 de septiembre de 2022 en el barrio Tablada. Tres meses después fue asesinado Miguel Ángel Roulin, de 46 años, en la puerta de su casa de Los Ángeles al 3700, barrio Puente Gallego. Cinco días más tarde se registró otro crimen atribuido a la banda: el de Ricardo Carrizo, un vecino de Tablada de 60 años que quedó en medio de un ataque dirigido a un punto de venta de drogas.

Ya en 2023, el 21 de mayo, fue asesinado Hugo Orlando Villán, de 45 años, acribillado en la puerta del local Burguer House donde trabajaba, comercio que había sido extorsionado anteriormente. Finalmente a los pocos días ocurrió otro crimen imputado a miembros de la banda: Ariel Leguizamón, de 25 años, cayó a balazos que salieron de un auto que pasó por Centeno al 2500.

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