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"Gracias por todo, Ángel": la cariñosa bienvenida a Di María de Estudiantes de Río Cuarto

La voz del estadio le envió un cálido mensaje al campeón del mundo, que recibió una camiseta del equipo local y se tomó fotos con los alcanzapelotas.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de abril 2026 · 19:15hs
Ángel Di María recibió el cariño de los hinchas y el club Estudiantes de Río Cuarto y el presidente le regaló una camiseta del equipo.

Sebastián Suárez Meccia

Ángel Di María recibió el cariño de los hinchas y el club Estudiantes de Río Cuarto y el presidente le regaló una camiseta del equipo.

Minutos antes del comienzo del partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Central, en la ciudad cordobesa, la voz del estadio del equipo local dedicó casi tres minutos a enviarle un emotivo y cariñoso mensaje de bienvenida a Ángel Di María.

Como en otras canchas donde ya jugó Di María desde su regreso al fútbol argentino, el Estudiante cordobés también quiso expresar su orgullo por recibir y enfrentar al campeón del mundo en su estadio.

Por eso, antes de que los equipos salieran a moverse en la cancha en la previa del partido, la voz del estadio expresó, en referencia a Di María: "Río Cuarto se rinde ante vos. Esta ciudad te abre sus puertas con el corazón en la mano", dijo emocionado el locutor. E insistió: "Es una noche memorable porque recibimos a Ángel Di María".

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Di María recibió una camiseta de Estudiantes

Y, quizá en la parte más emotiva, añadió: "Esta ciudad te respeta y te quiere. Gracias Ángel por todo y bienvenido a Río Cuarto".

Segundos después, cuando salió a la cancha para realizar los movimientos precompetitivos, el jugador del Canalla agradeció cálidamente tanto cariño. El jugador levantó los brazos y saludó a los cuatro costados del estadio, mientras la gente lo aplaudía sin parar.

Inmediatamente después, el presidente de Estudiantes, Alicio Dagatti, le entregó una camiseta del club. Y finalmente Di María se tomó una foto con todos los alcanzapelotas que intervendrán en el choque entre el equipo local y Central.

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