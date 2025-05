Día Internacional de la Salud de las Encías: clave para prevenir enfermedades del mañana

Este lunes 12 de mayo es el Día Internacional de la Salud de las Encías , una fecha que impulsa hace 11 años la Federación Internacional de Periodoncia. El objetivo es promover el cuidado de esa parte de la boca, que no suele recibir la misma atención que el resto. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es un buen cepillado . Y el lema lo dice todo: "Cuidar tus encías es prevenir enfermedades de mañana".

"La enfermedad de las encías es prima hermana de enfermedades muy complicadas, porque es crónica e inflamatoria. La enfermedad de las encías es la sexta no transmisible a nivel mundial que se relaciona con un montón de enfermedades ", afirmó el odontólogo Ernesto Radica , uno de los más reconocidos especialistas en la materia, quien además fue tajante a la hora de reivindicar todo lo que sea higiene y prevención de enfermedades de esa parte de la boca.

“La gente se cree que las encías no existen. Siempre se miran las sonrisas blancas, pero no se presta atención a las sonrisas rosas. La gente cree que no debería tener problemas con las encías. La enfermedad periodental es una enfermedad multifactorial que las tenemos todos. Hay una investigación que reveló que el porcentaje de salud es del 6 a 8 por ciento, es decir prácticamente todos tenemos problemas con las encías”.