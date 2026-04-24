Una joven mujer murió al ser atropellada por un tren en zona norte

El episodio sucedió en el cruce ferroviario ubicado Larrechea al 1100. La víctima estaba sentada sobre las vías junto a un muchacho

La Policía en el lugar del accidente, en Castagnino al 1100, en la zona norte de Rosario

Una mujer murió este viernes a la mañana al ser arrollada por un tren . El accidente sucedió en el cruce ferroviario ubicado a la altura de Larrechea al 1100, en la zona norte de Rosario.

Según una versión preliminar y extraoficial de lo ocurrido, el incidente se dio, entre las 10.30 y las 11, cuando había un hombre y una mujer que estaban sentados o caminando sobre las vías del tren de la empresa Nuevo Central Argentino cuando se acercaba un convoy de carga.

De acuerdo a versiones aportadas por vecinos, el maquinista hizo sonar en varias ocasiones la bocina. El muchacho alcanzó a salir de los rieles, pero la mujer fue arrollada y murió en el acto.

Tras el accidente, el maquinista pudo detener la marcha varios metros más adelante . Al lugar concurrieron efectivos de la Policía y de los Bomberos Zapadores.

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"Nos dimos cuenta que algo grave había pasado porque sonó varias veces la bocina. Eso siempre indica que hubo algún problema en las vías. Salí a la calle y me encontré con un vecino muy conmocionado. Vio que había una parejita sentada en la vía. El tren tocó varias veces la bocina, el chico pudo salir, pero ella no", señaló a Canal 3 un vecino del lugar.

Otro testimonio, esta vez citado por fuentes policiales, indicaba que la mujer, cuya identidad no pudo ser confirmada, se habría tirado sobre las vías en el momento que pasaba la formación.