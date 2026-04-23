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Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería de barrio Larrea

La manifestación será el sábado desde las 19 en México y Juan B. Justo, frente al local donde el joven fue asesinado con más de 30 puñaladas. Hay un detenido por el crimen

23 de abril 2026 · 17:03hs
Los padres de Alejo Riveros frente al Centro de Justicia Penal durante la audiencia en la que quedó preso el acusado por el crimen. 

Foto: Maxi Klanjscek.

Los padres de Alejo Riveros frente al Centro de Justicia Penal durante la audiencia en la que quedó preso el acusado por el crimen. 
Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería de barrio Larrea

Los familiares de Alejo Riveros, el barbero de 27 años asesinado en abril del año pasado en su local de barrio Larrea, convocaron a una marcha en reclamo de justicia al cumplirse un año del asesinato. La convocatoria es para este sábado a las 19 en México y Juan B. Justo, frente a la peluquería donde fue atacado con un golpe en la cabeza, un corte en el cuello y un total de 35 puñaladas; un crimen considerado un asesinato alevoso por el que hay un acusado en prisión preventiva.

“Para honrar la vida de Alejo exigiendo justicia y verdad”, convocó a la manifestación la madre del muchacho, Graciela, en un video filmado con el río Paraná como escenario en la explanada del Parque España. “Quisieron apagar tu voz pero no pudieron porque la voz de papá y mamá gritan fuerte justicia . Que se investigue todo lo que te hicieron”, planteó en otra filmación que los allegados a la víctima hicieron circular por redes sociales.

>>Leer más: Crimen del barbero en barrio Larrea: los padres de la víctima piden justicia

El crimen de Alejo Fabián Riveros comenzó a investigarse el sábado 26 de abril, cuando el padre del muchacho encontró el cuerpo tendido dentro de su local de México al 1200 bis cerca del cruce con Juan B. Justo, el sitio donde a un año del crimen convocarán a recordar a Alejo este sábado. Su padre advirtió que el negocio estaba intacto y no faltaban otros elementos de trabajo u objetos de valor.

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Al llegar policías al lugar comprobaron que la puerta de ingreso no había sido forzada, lo que descartó el robo como hipótesis. La familia del joven expresó entonces su desconcierto porque el barbero atendía a sus clientes con turno previo y no atravesaba ningún conflicto personal.

>>Leer más: Quedó preso un joven acusado del asesinato de un barbero en su local del barrio Larrea

Poco después, en los primeros días de mayo, en una casa de barrio Hospitales fue arrestado por el crimen Nicolás Pablo Longo, de 28 años, quien conocía a la víctima.

Longo fue imputado por un crimen cometido con alevosía —lo que se pena con prisión perpetua— motivado por celos y despecho en el marco de un conflicto con una mujer. El acusado era ex novio de quien al momento del crimen era la pareja de Riveros. Fue acusado de atacarlo por la espalda con un golpe que fracturó el cráneo y apuñalarlo más de treinta veces.

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