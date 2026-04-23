Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería de barrio Larrea

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Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento
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El tiempo en Rosario: jueves con sol y un leve aumento de la temperatura
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Vuelve un clásico de Rosario: este viernes, la Noche de las Librerías
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El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero
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Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
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Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000
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Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés
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Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas
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Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia
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Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave