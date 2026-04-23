Central: Almirón, de ver al equipo "cansado" a la prueba con varios titulares entre los once

En el último ensayo previo al partido ante Estudiantes de Río Cuarto, incluyó a varios que jugaron con Sarmiento y que seguramente lo harán en Venezuela

Jorge Almirón va armando un Central para el torneo Apertura y otro para la Copa Libertadores.

Central se debate entre el torneo Apertura y la Copa Libertadores y, en la doble competencia el entrenador va armando una especie de rompecabezas para cada desafío. Se pensaba que podría haber un equipo alternativo para jugar en Río Cuarto, pero posiblemente varios de los titulares podrían ir desde el arranque ante Estudiantes .

En el entrenamiento de este jueves por la tarde, el técnico canalla probó el equipo y esa apuesta en parte contradijo con lo que el propio Almirón declaró después del triunfo ante Sarmiento.

E se día el DT advirtió que había visto al equipo un tanto "cansado" , lo que llevó a pensar que frente a Estudiantes de Río Cuarto se venía un equipo alternativo, algo muy parecido a lo que ocurrió hace un par de semanas frente a Huracán. Todo eso, por supuesto, teniendo en cuenta la proximidad del encuentro en Venezuela (el martes próximo) contra Universidad Central .

Franco Ibarra, el motorcito que tiene Central en el mediocampo, podría ser titular en Río Cuarto.

La prueba de Almirón

Lo cierto es que en esta prueba Almirón utilizó a varios futbolistas que forman parte de la base titular y que, se estima, tienen un lugar asegurado la semana que viene en la Copa Libertadores.

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De confirmarse lo de este último entrenamiento, Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández y Jaminton Campaz estarían desde el inicio en Río Cuarto.

El caso más entendible es el de Coronel, ya que Enzo Giménez ni siquiera viaja porque debe cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

CampazMB Jaminton Campaz es una de las armas más poderosas que tiene Central en la ofensiva. ¿Irá de arran que? Marcelo Bustamante / La Capital

De todas formas, no hay nada confirmado y la posibilidad de que aparezca un equipo similar al que jugó en cancha de Huracán todavía existe, aunque el dato de esta última práctica es algo imposible de soslayar.

El probable de Central

Si Almirón decide finalmente arriesgar a varios de los habituales titulares y confirma el equipo que probó, Central iría con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.