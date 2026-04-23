Estudiantes de Río Cuarto vs Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla visitará al Celeste con un equipo alternativo, pero con el objetivo de clasificar a octavos. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Rosario Central por la fecha 16 del Apertura.

Rosario Central visitará a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Celeste y el Canalla de este viernes por la tarde.

El partido correspondiente a la Zona B entre Estudiantes de Río Cuarto y Central será este viernes 24 de abril, desde las 19.15, en estadio Antonio Candini con el arbitraje principal de Darío Herrera , mientras que Fernando Espinoza estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre el Celeste y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Marcelo Bustamante / La Capital

Rosario Central viene de vencer 2-1 a Sarmiento en Arroyito.

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Posibles formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Central

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda y Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané y Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Luca Raffin o Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro o Guillermo Fernández; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández o Julián Fernández y Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón