Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Eln el marco de la prohibición del ingreso de los acreditados de prensa a Casa Rosada, el gobierno denunció a la egresada de la UNR y a su equipo de trabajo. Milei insultó a la periodista en redes

El gobierno nacional denunció a la periodista rosarina Luciana Geuna y a su equipo de trabajo de TN por supuestas "tares de espionaje", tras la difusión de imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada en el programa de televisión “¿Y mañana qué?” . Tras la presentación judicial, el presidente Javier Milei agredió en redes a la egresada de la UNR.

"Basuras repugnantes" , escribió Milei en X junto a una foto de Geuna y de Ignacio Salerno, periodista de TN. " Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables ", agregó el presidente.

BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k

Tras la denuncia penal contra el equipo de TN, este jueves el gobierno nacional prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y dejó sin efecto sus permisos de acceso. La decisión, que no se comunicó de manera oficial, responde a una medida “preventiva” en el marco de una denuncia por presunto espionaje ilegal.

La orden partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios. Vale remarcar que ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar se tomó este tipo de medidas contra la libertad de prensa, a pesar de la censura que reinaba en aquel entonces.

Fuentes oficiales indicaron a medios nacionales que la suspensión de acreditaciones se mantendrá "hasta que se esclarezca el tema de los videos" y avance la investigación judicial. En ese marco, también se anuló la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025.

>> Leer más: Milei prohibió el ingreso de periodistas a Casa Rosada: "Ni Cristina se animó a tanto", dijo Scaglia

Quién es Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco tiempo después de recibirse, fue seleccionada para participar en la beca para Nuevos Periodistas del diario Clarín. Desde entonces, Geuna vive en la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja para grandes medios nacionales.

Geuna fue periodista de la revista Noticias, el diario Perfil, Clarín y actualmente escribe una columna política semanal para Todo Noticias. Además, también sale al aire por TN, señal de televisión donde tiene su propio programa, llamado “¿Y mañana qué?”.

>> Leer más: Luciana Geuna apuntó contra los anticonceptivos por una hemorragia: qué dicen los expertos

En cuanto a su recorrido en los medios, un punto de inflexión se da a partir de su participación en “Periodismo Para Todos”, programa liderado por Jorge Lanata. Geuna acompañó a Lanata desde los comienzos del programa, allá por 2012.

Desde el 2024, Geuna comenzó a explorar nuevos formatos al participar del programa de streaming “Paraíso fiscal”, que sale al aire de Olga todas las mañanas de 6 a 8 hs.

La expulsión de los periodistas de Casa Rosada, una decisión sin precedentes

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el mensaje que esta mañana les llegó a los trabajadores de prensa que se desempeñan en Balcarce 50, según publican esta mañana los principales medios de comunicación de Buenos Aires, citando fuentes del gobierno nacional.

Los cronistas acreditados que esta mañana llegaron la sede del Gobierno, se encontraron con personal de Casa Militar y de la Policía Federal que, portando una lista con el nombre de al menos 60 trabajadores de prensa, les impidieron el ingreso lisa y llanamente.

Esta decisión no tiene precedentes en Argentina: ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar se les prohibió el acceso a Casa Rosada a los periodistas acreditados, a pesar del clima de censura y terror que impuso Junta Militar.

La decisión de quitar las huellas digitales de los accesos y el permiso de ingresar a todos los periodistas acreditados redobla la escalada de ataques que la administración de La Libertad Avanza (LLA) desató desde hace años con los trabajadores de prensa.