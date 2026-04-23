La Capital | La Ciudad | Luciana Geuna

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Eln el marco de la prohibición del ingreso de los acreditados de prensa a Casa Rosada, el gobierno denunció a la egresada de la UNR y a su equipo de trabajo. Milei insultó a la periodista en redes

23 de abril 2026 · 14:58hs
Luciana Geuna

Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por el gobierno

El gobierno nacional denunció a la periodista rosarina Luciana Geuna y a su equipo de trabajo de TN por supuestas "tares de espionaje", tras la difusión de imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada en el programa de televisión “¿Y mañana qué?”. Tras la presentación judicial, el presidente Javier Milei agredió en redes a la egresada de la UNR.

"Basuras repugnantes", escribió Milei en X junto a una foto de Geuna y de Ignacio Salerno, periodista de TN. "Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", agregó el presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047022529890443728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047022529890443728%7Ctwgr%5Ef5ab2b3e4fab1ba00d7e393f39ec466d81654239%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fv482%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D340plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020table20tdHtmlDiffwidth%3D600pxtoolbar1%3Dundo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist20numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20table20tdHtmlDiffallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dplaceholder%3DIngresauncontenidoparaelcuerpotimestamp%3D17769604501224821&partner=&hide_thread=false

Tras la denuncia penal contra el equipo de TN, este jueves el gobierno nacional prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y dejó sin efecto sus permisos de acceso. La decisión, que no se comunicó de manera oficial, responde a una medida “preventiva” en el marco de una denuncia por presunto espionaje ilegal.

La orden partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios. Vale remarcar que ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar se tomó este tipo de medidas contra la libertad de prensa, a pesar de la censura que reinaba en aquel entonces.

Fuentes oficiales indicaron a medios nacionales que la suspensión de acreditaciones se mantendrá "hasta que se esclarezca el tema de los videos" y avance la investigación judicial. En ese marco, también se anuló la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025.

>> Leer más: Milei prohibió el ingreso de periodistas a Casa Rosada: "Ni Cristina se animó a tanto", dijo Scaglia

Quién es Luciana Geuna

La periodista rosarina Luciana Geuna es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco tiempo después de recibirse, fue seleccionada para participar en la beca para Nuevos Periodistas del diario Clarín. Desde entonces, Geuna vive en la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja para grandes medios nacionales.

Geuna fue periodista de la revista Noticias, el diario Perfil, Clarín y actualmente escribe una columna política semanal para Todo Noticias. Además, también sale al aire por TN, señal de televisión donde tiene su propio programa, llamado “¿Y mañana qué?”.

>> Leer más: Luciana Geuna apuntó contra los anticonceptivos por una hemorragia: qué dicen los expertos

En cuanto a su recorrido en los medios, un punto de inflexión se da a partir de su participación en “Periodismo Para Todos”, programa liderado por Jorge Lanata. Geuna acompañó a Lanata desde los comienzos del programa, allá por 2012.

Desde el 2024, Geuna comenzó a explorar nuevos formatos al participar del programa de streaming “Paraíso fiscal”, que sale al aire de Olga todas las mañanas de 6 a 8 hs.

La expulsión de los periodistas de Casa Rosada, una decisión sin precedentes

El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada. “Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, fue el mensaje que esta mañana les llegó a los trabajadores de prensa que se desempeñan en Balcarce 50, según publican esta mañana los principales medios de comunicación de Buenos Aires, citando fuentes del gobierno nacional.

Los cronistas acreditados que esta mañana llegaron la sede del Gobierno, se encontraron con personal de Casa Militar y de la Policía Federal que, portando una lista con el nombre de al menos 60 trabajadores de prensa, les impidieron el ingreso lisa y llanamente.

Esta decisión no tiene precedentes en Argentina: ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar se les prohibió el acceso a Casa Rosada a los periodistas acreditados, a pesar del clima de censura y terror que impuso Junta Militar.

La decisión de quitar las huellas digitales de los accesos y el permiso de ingresar a todos los periodistas acreditados redobla la escalada de ataques que la administración de La Libertad Avanza (LLA) desató desde hace años con los trabajadores de prensa.

Noticias relacionadas
Ciudad Deportiva de Rosario Central este jueves por la tarde

Reunión de padres en Rosario Central en medio de la preocupación por las denuncias en inferiores

Fenómeno Ovni. Imagen fotográfica tomada en Rosario el 5 de enero a las 20:53, aportada por el Proyecto Colora

Alerta ovni en Rosario: se realizará un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

El intendente Pablo Javkin durante la presentación de la nueva etapa de simplificación de trámites

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas

La denuncia, ya presentada ante la Defensoría de Niñez, alerta por un clima de violencia entre menores en un ámbito deportivo formativo y reclama medidas de protección.

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Ver comentarios

Las más leídas

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Lo último

En Newells, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

En Newell's, Cóccaro sigue entre algodones pero igual estaría en la convocatoria

Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez

La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez

Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso

Movimientos feministas piden que jueces y fiscales protejan a las infancias. Repudian que se instale la idea de que la mayoría de las denuncias son falsas
Manifestación frente a Tribunales: denuncian campaña para desacreditar a víctimas de abuso
Alerta ovni en Rosario: se realizará un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Alerta ovni en Rosario: se realizará un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral
Economía

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas
LA CIUDAD

El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas

Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile
Información General

Un avión de Latam chocó contra uno de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile

Inundaciones en Santa Fe: crisis climática y deforestación como trasfondo de un fenómeno recurrente

Por Tomás Barrandeguy
la region

Inundaciones en Santa Fe: crisis climática y deforestación como trasfondo de un fenómeno recurrente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central necesita sumar, pero en un contexto que le viene jugando en contra

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Central: suspenden las actividades de una categoría juvenil tras una denuncia anónima

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Rosario Central: qué episodios de violencia entre menores fueron denunciados

Ovación
Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

Central, con muchos cambios: el equipo que proyecta Almirón para buscar la clasificación

Rosario, a tres horas de la F1: los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el cronograma para el Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 anunció un cambio clave en el cronograma para el Gran Premio de Miami

Policiales
La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez
Policiales

La provincia derribó un búnker de drogas en Pérez

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería de barrio Larrea

Convocan a una marcha a un año del crimen de Alejo Riveros en su barbería de barrio Larrea

Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino

Crimen en Empalme Graneros: el sospechoso ya había sido condenado por balear a un vecino

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

Tentativa de homicidio en Ludueña: detenida por apuñalar a un hombre

La Ciudad
La denuncia de violencia entre jugadores de inferiores pone bajo la lupa qué se aprende en la cancha

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La denuncia de violencia entre jugadores de inferiores pone bajo la lupa qué se aprende en la cancha

Reunión de padres en Rosario Central en medio de la preocupación por las denuncias en inferiores

Reunión de padres en Rosario Central en medio de la preocupación por las denuncias en inferiores

Alerta ovni en Rosario: se realizará un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

Alerta ovni en Rosario: se realizará un congreso internacional de contactismo y fenómenos paranormales

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento
LA REGION

Ruta 34: renuevan críticas a Nación por el estado deplorable del pavimento

El tiempo en Rosario: jueves con sol y un leve aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con sol y un leve aumento de la temperatura

Vuelve un clásico de Rosario: este viernes, la Noche de las Librerías
La Ciudad

Vuelve un clásico de Rosario: este viernes, la Noche de las Librerías

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero
Economía

El Indec informó una caída de 2,1 % en la actividad económica de febrero

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe llevará más de mil títulos
Zoom

Feria del Libro de Buenos Aires: Santa Fe llevará más de mil títulos

Arnaldo Sialle: Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba, afirmó el nuevo técnico charrúa

Por Juan Iturrez
Ovación

Arnaldo Sialle: "Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba", afirmó el nuevo técnico charrúa

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

No van en bus, van en avión: Central viajará en un vuelo  chárter a Río Cuarto

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008
Información General

Inglaterra prohíbe vender cigarrillos a quienes hayan nacido después de 2008

Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos
Economía

Cayó en dos años la cantidad de personas con acceso a los servicios básicos

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés
Politica

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Por Pablo Mihal
Ovación

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas
Ovación

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia
Información General

Cayó en Argentina un prófugo del magnicidio de un senador en Colombia

Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave
La Ciudad

Un obrero cayó al vacío en una obra en construcción en el macrocentro y está grave