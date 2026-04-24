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Seisas presentó la ley de cuidacoches en el Concejo Municipal

Detalló los principales puntos del proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado provincial, ante integrantes de las comisiones de Control, Gobierno y Obras Públicas

24 de abril 2026 · 19:53hs
Seisas fue al Concejo Municipal a presentar el proyecto de ley para prohibir a los cuidacoches en Rosario.

Seisas fue al Concejo Municipal a presentar el proyecto de ley para prohibir a los cuidacoches en Rosario.

El senador provincial Ciro Seisas (Unidos) fue al Concejo Municipal a presentar el proyecto de ley para prohibir la actividad de los cuidacoches en la provincia. La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara alta santafesina.

Seisas estuvo presente en el Palacio Vasallo junto al diputado provincial Germán Scavuzzo (Unidos) para presentar el proyecto de ley para prohibir la actividad de los cuidacoches, que espera su aprobación final en Diputados.

"Nos parece importante que la política finalmente debata esta propuesta, y sobre todo en un año que no es electoral, para dejar afuera cualquier tipo de especulación. Es un tema social muy profundo, de muchos años. Para nosotros no se terminan los cuidacoches con la aprobación de la ley, sino que es el comienzo real de un debate que debería haberse dado hace años", aseguró Seisas.

Presentación en el Concejo

El proyecto fue presentado ante concejales de las comisiones de Control, Gobierno y Obras Públicas del Concejo. En caso de ser aprobada, la normativa brindará la herramienta contravencional necesaria para que la policía pueda actuar ante denuncias contra cuidacoches. Asimismo, la discusión giró en torno a una estrategia de abordaje integral para implementar soluciones sociales y de integración para aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no tienen vínculos con el delito.

"Con esta ley, la policía queda facultada para actuar a petición de los municipios, y aquí es donde los concejos tienen que emitir su opinión. Definir cómo va a ser la ordenanza que regule la prohibición en la ciudad de Rosario. Esto mismo debería estar pasando en las otras ciudades para llegar a la aprobación de la ley, con un texto trabajado entre todos los concejales. No era una exageración ocuparnos del tema cuidacoches con la cuestión punitiva y la cuestión de la inclusión social, que también está contemplada en esta media sanción", señaló el senador.

>> Leer más: Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

A su vez, agregó: "Lo que hace años era una changa, sin extorsiones y con tolerancia social, hoy se transformó en otra cosa. No podemos naturalizar que tengamos 16 llamados diarios por extorsiones de cuidacoches al 911. Fueron más de 1.230 denuncias en todo el año pasado al 147. En 2025, las detenciones se duplicaron respecto a 2024", agregó.

Por último, hizo hincapié en que es "clave avanzar en este momento, porque podemos ver que la situación de deterioro se puede agravar. Tenemos que dejar claros los límites que pone el Estado y qué herramientas tiene para incluir a los que todavía no fueron incluidos".

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