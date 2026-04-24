Un contundente informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Fue elaborado a pedido del propio club, salió ahora a la luz y reveló, entre otras cosas, la ausencia de rejas en el punto de aspiración de agua en el que murió ahogado un niño de 10 años

La Dulce, una de las piletas del Jockey Club Rosario, donde se ahogó el niño de 10 años el 2 de enero de 2024.

El informe de la UNR establece una serie de medidas de seguridad en el caso en que se quiera reabrir la pileta de La Dulce en el Jockey Club de Rosario.

Un informe ejecutivo elaborado en septiembre de 2024 por el centro de desarrollo tecnológico en salud y seguridad edilicia de la UNR a pedido del Jockey Club tras la muerte de un nene de 10 años en la pileta La Dulce del country fue lapidario y reveló serias irregularidades en la misma. El documento sale ahora a la luz y pone al descubierto el estado en el que estaba el natatorio.

"Para el caso que la institución decidiera la reapertura del natatorio debe tenerse en consideración que para la adecuación del mismo, a las recomendaciones actuales se requerirían extensivas reformas sobre cuestiones de profundidad, eliminación de obstáculos, cerco perimetral y dispositivos de emergencia", detalla el documento.

La tragedia que terminó con la vida de Facundo Gorga todavía tiene pendiente una resolución judicial que determine responsabilidades en torno a lo sucedido aquella tarde de verano en la que el niño terminó atrapado por la fuerza de un filtro de agua que no tenía rejilla y de la que no pudieron sacarlo. Sus padres y familiares siguen exigiendo justicia, el expediente cambió de fiscales y la pileta permanece desde aquel entonces con una empalizada que recubre todo el perímetro.

Algunos párrafos del documento ponen en evidencia los escasos niveles de seguridad que tenía la pileta al momento en el que el niño perdió la vida, a tal punto que los sectores de aspiración de la misma no tenían rejas de protección.

"Atento al siniestro reciente ocurrido en el sitio, corresponde en primer término la colocación de rejas de protección de color contrastante en puntos de aspiración. En esta pileta en particular, dada la profundidad a la que se ubica, se recomienda agregar una segunda reja externa, tipo jaula, para evitar toda manipulación de la primera", expresa el relevamiento. Esta recomendación claramente va en línea con lo planteado en el marco de la investigación por la muerte de Facu, en la que todavía no se ha definido fecha de audiencia pública, y se imputó a algunos empleados del club.

Además, el informe sugirió la colocación de rejas de protección en pases entre pileta de niños y adultos (existe un hueco bajo el agua entre ambos sectores) a efectos de evitar atrapamientos.

Justamente en otro tramo del informe también se destacó que hay que ampliar el número de bocas de aspiración, (a un mínimo de dos a efectos de minimizar la generación de vacío).

El informe fue elaborado el 12 de septiembre de 2024 por el centro técnico dependiente de la Facultad de Arquitectura de la UNR a pedido del propio club, a ocho meses de la tragedia.

En el escrito se detalló que las instalaciones se acercan a los 90 años desde su inauguración y se evidencian diversas intervenciones para adecuar su utilidad o reducir riesgos de uso (como el puente, para acotar la longitud, o el cierre de la medialuna del trampolín con tabique permeable, modificación de la división del sector niños) ; en tanto, también se han modificado cuestiones funcionales, veredas y cerramiento, reubicando puntos de aspiración y más notablemente anulando el desborde original perimetral.

80187540.jpg La pileta "La Dulce", donde el 2 de enero quedó fatalmente atrapado en el ducto de filtrado el pequeño Facundo Gorga.

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También se dispone la instalación de un botón de parada de emergencia (golpe de puño) del sistema de bombeo, la reubicación de los puestos de guardavidas, para asegurar la cobertura visual de la totalidad de la pileta y eventualmente aumentar la dotación de personal.

Pintura y cerco perimetral a la pileta

El informe también solicitó pintar de color claro para facilitar observación del fondo, señalizar profundidades tanto en muros perimetrales como en vereda y disponer salvavidas en perímetro. También colocar cartelería indicando restricciones y prohibiciones, conforme establezca el propio club.

Adicionalmente, para mejorar las condiciones generales corresponde: verificar la inexistencia de elementos agresivos en cerco; cerrar el perímetro de la plataforma de trampolín, incluyendo el frente hacia la pileta de manera de eliminar la posibilidad de zambullirse desde la misma. Y al momento del uso se debería mantener el nivel de agua lo más elevado que sea técnicamente factible.

Facundo Gorga.jpg La pileta Dulce del Jockey Club de Rosario fue clausurada luego de la muerte de Facundo Gorga, un niño de 10 años que se ahogó el 2 de enero de 2024. Foto: Instagram/@justiciaporfacu.

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Además, como medidas adicionales para el funcionamiento y habilitación del natatorio se recomienda tener en consideración verificar la adecuada funcionalidad de lavapiés y duchas (no verificados) conforme disposición municipal y recomendaciones de sanidad del Ministerio de Salud de la Nación; establecer y señalizar que fuera de horario diurno se prohíbe el uso de las instalaciones; señalizar punto de succión en muro con indicación de peligro, señalizar en color contrastante las aristas de columnas y tabique del puente y establecer protocolo de emergencia realizando simulacro y capacitación del personal involucrado en la operación del sector.

Fuera de la pileta en sí, se recomienda adecuar a la brevedad el estado de la sala de bombas, retirando elementos ajenos a las instalaciones, adecuando señalización y protección de tableros eléctricos y señalizando los químicos que se emplean en la misma.

Quitar obstáculos

Sin embargo, se aclara adicionalmente que para su reapertura se recomienda eliminar obstáculos subacuáticos como puentes y tabiques, "elementos agresivos y obstáculos del muro perimetral" (lo que implicaría el retiro de herrajes fuera de uso y la demolición de los salientes de pilares en el murete que separa la pileta de mayores de la de niños).

También se sugiere bloquear la posibilidad de caídas a nivel desde la plataforma de trampolín, a la vez ampliando la vereda perimetral (de manera de permitir la libre circulación en caso de rescate o paso de discapacitados motrices) lo que implica la demolición de la estructura del trampolín, lo que a la vez elimina el riesgo de uso indebido de las plataformas de salto actualmente clausuradas.

Otras de las obras pasa por adecuar escaleras en el sector de máxima profundidad, prolongándolas y elevar el cerco perimetral hasta 1,20 metros, y recuperar el nivel de agua de diseño, de manera de reducir la distancia vereda y pelo de agua, que actualmente es de 0.80 centímetros.

"Para el caso de decidirse reciclar las instalaciones de manera de prolongar su vida útil más allá de la próxima temporada se deberá además intervenir de manera de reducir la profundidad general, hasta una profundidad máxima no mayor a 1,80 a 2 metros", especifica el centro de salud y seguridad.

A su vez, se plantea reducir, en especial, la profundidad de la pileta de niños, dándole característica de “pileta patera”, independizar el agua del sector niños, con un sistema de drenaje y filtrado autónomo, de manera de permitir la sanitización puntual.

Por último, se aclara que las disposiciones sobre restricciones de uso (ingreso de mayores exclusivamente; de menores supervisados por mayores) corresponde exclusivamente a la institución por cuanto no hay norma específica orientadora al respecto.