Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Los pasajeros subieron a la madrugada con una nena de 19 meses. La policía encontró 45 balas calibre 45 dentro de la mochila que llevaban

La Policía de Acción Táctica (PAT) arrestó este viernes a un chofer de Uber en la zona sur de Rosario. En el mismo procedimiento detuvieron a una pareja que llevaba a una niña pequeña y tenía dos armas de fuego en su poder , así como una importante cantidad de municiones.

El operativo se llevó a cabo a la madrugada y concluyó con el secuestro de las pistolas y el material balístico sobre Garibaldi al 200 . Asimismo, la Justicia ordenó que la nena de 19 meses quede bajo el cuidado de un familiar tras la aprehensión de los jóvenes que estaban con ella.

De acuerdo al primer reporte oficial, Facundo L. fue interceptado alrededor de las 3.30 de la mañana entre las calles Ayacucho y Patricias Argentinas, en el barrio Tablada. El conductor de 32 años dijo que estaba haciendo un viaje pedido a través de la plataforma de transporte que aún no tiene habilitación en la ciudad.

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales decidieron identificar a los pasajeros y advirtieron que había una joven de 20 años con una niña en brazos. En tanto, su acompañante tenía una mochila cargada con una pistola calibre 45 y otra de 9 milímetros .

Detenida Garibaldi 200 Foto: Policía de Santa Fe.

A partir de este hallazgo, el personal de la PAT arrestó a todos los ocupantes del Renault Logan. Más tarde, el vehículo fue trasladado a la comisaría 15ª como parte de las medidas para esclarecer el episodio.

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Con respecto a los elementos que había dentro del bolso, la policía advirtió que la pistola Bersa Mini Thunder calibre 45 tenía la numeración limada, tenía una bala en la recámara y otras seis en el cargador. Además, Axel R. llevaba 45 proyectiles del mismo tipo.

Detenido Garibaldi 200 Foto: Policía de Santa Fe.

El sospechoso también contaba con un arma de fuego semiautomática Taurus PT 809 de 9 milímetros. En este caso, los encargados del operativo también corroboraron que no tenía los guarismos de registro.

Finalmente, Lucía C. quedó detenida y la abuela de la beba se hizo cargo de cuidarla tras la intervención de la policía con la consulta judicial. Su acompañante de 18 años también fue arrestado junto con el chofer de Uber. En total, las autoridades secuestraron cuatro teléfonos celulares y la riñonera negra del automovilista, donde había 46.500 pesos en efectivo.