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Los universitarios participaron de la marcha de las antorchas por la ley de financiamiento

La marcha de las antorchas convocó a docentes, no docentes y estudiantes universitarios en una pelea "contra el vaciamiento y por la supervivencia"

23 de abril 2026 · 20:49hs
Anochecía ayer cuando los manifestantes se acercaron a la plaza 25 de Mayo

Anochecía ayer cuando los manifestantes se acercaron a la plaza 25 de Mayo, en el reclamo universitario.

Estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) marcharon este jueves desde la plaza San Martín a la 25 de Mayo para reclamar por el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento universitario, reglamentada en octubre pasado. La marcha de las antorchas se da en el marco del paro convocado por el personal nucleado en Apur.

La Secretaría General de la Federación Universitaria de Rosario y el gremio de docentes universitarios (Coad) convocaron a la manifestación que tiene como objetivo exigir la aplicación de la ley que obliga a recomponer salarios y montos de becas estudiantiles.

La norma fue ratificada dos veces en el Congreso —tanto por la sanción como por el posterior rechazo del veto que realizó el presidente Javier Milei— y fue amparada en dos instancias por la Justicia. La semana pasada, el gobierno nacional presentó un recurso extraordinario a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para suspender la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación cuestiona la sentencia de la Cámara que confirmó la medida cautelar que ordenó la aplicación inmediata de aquellos puntos relacionados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y el aumento de las becas estudiantiles.

"No se puede sostener así el sistema universitario"

“No se puede sostener más el sistema universitario de esta manera, con compañeros renunciando, con concursos a los que no se presenta nadie, sin insumos, y los docentes que quedamos necesitamos trabajar mucho más para llegar a fin de mes. Estamos peleando por la supervivencia del sistema porque se está dando un vaciamiento, y no lo vamos a permitir”, afirrmó Federico Gayoso, secretario general de Coad, el gremio que nuclea a los docentes universitarios.

>>Leer más: Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento

“La semana que viene comenzamos una semana completa de paro, la tercera en lo que va del año, y recién estamos en abril. Y tenemos una nueva marcha federal para el 12 de mayo”, detalló el gremialista.

La marcha

"En defensa de la educación pública y por la ley de financiamiento universitario. Aumento de presupuesto. Salarios y becas dignas", rezaba el cartel que encabezó la manifestación, que se trasladó desde la plaza San Martín hasta la 25 de Mayo, dos sitios emblemáticos de la ciudad en cuanto a convocatorias.

La marcha de las antorchas se hizo a dos años de la histórica movilización universitaria de 2024, que fue masiva en todo el país y que consiguió un aumento para los gastos de funcionamiento que reciben las universidades públicas nacionales. Buscan marcar un precedente en pos de la confirmación de una nueva gran Marcha Federal Universitaria que se proyecta convocar para el mes de mayo.

La movilización, además, coincide con el paro del gremio no docente que suspenderá la actividad académica en las facultades de la UNR.

La movilización fue convocada para la tarde pero ya anochecía cuando los manifestantes llegaron a la plaza 25 de Mayo, a la que fueron rodeando hasta que finalmente se concentraron para escuchar la lectura de un documento.

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