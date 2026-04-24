La Bolsa proyectó que el agro puede exportar u$s 50 mil millones si eliminan retenciones

A través del modelo de proyección Agmemod, los economistas de la entidad analizaron un escenario a diez años. Presentaron el informe en el marco del remate del primer lote de soja. Según el estudio, el fisco recuperaría rápidamente ingresos

Si se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios a partir del año 2028 , las exportaciones del complejo agroexportador podrían saltar a 183 millones de toneladas, por un valor u$s 50 mil millones, en la próxima década . Así lo proyectó la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario a partir de un trabajo desarrollado a partir de la herramienta de proyección económica Agmemod Argentina.

El informe, presentado durante el acto de remate del primer lote de soja arribado a la plaza local , intenta también dar respuesta a la preocupación por el impacto fiscal de la medida. Estima que, por el aumento de la recaudación de otros tributos, la Nación recuperaría lo resignado a partir del cuarto año . Si en el análisis se incorporan a las provincias, ese plazo se acortaría en dos.

El estudio, presentado por los economistas Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada, fue desarrollado a partir del modelo Agmemod Argentina, una herramienta de proyección económica utilizada a nivel internacional y adaptada por la institución a las particularidades del país, que permite simular distintos escenarios y proyectar la evolución de variables clave del agro en un horizonte de diez años.

El informe compara un escenario base , con las alícuotas vigentes, frente a otro en el que las retenciones se eliminan de manera gradual en dos años . Bajo el escenario actual, se proyecta que la producción total de granos pase de 39,9 a 41,1 millones de hectáreas entre 2026 y 2036, y la producción de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones, por con exportaciones por 112 millones de toneladas y un valor cercano a los u$s 44.000 millones.

En cambio, en un escenario sin retenciones, la producción podría ascender a 183 millones de toneladas, las exportaciones a 126 millones y el valor exportado a unos u$s 50.000 millones. Este crecimiento, señalan los economistas de la Bolsa, estaría acompañado por una expansión del área sembrada de 2,2 millones de hectáreas adicionales, impulsada por “mejores incentivos económicos para el productor”.

Compensación fiscal

En términos fiscales, el análisis señala que, si bien el Estado nacional enfrentaría una caída inicial en la recaudación por la eliminación de los derechos de exportación, el incremento de la actividad económica permitiría compensar esa pérdida a través de otros tributos.

Para la Nación, el aumento en la recaudación de otros tributos genera que a partir del cuarto año desde la eliminación el resultado neto sea positivo. Es decir, a partir del cuarto año desde la eliminación de derechos de exportación, la expansión en la superficie, la producción y la actividad económica general hace que la recaudación del Estado Nacional resulte superior en el escenario de eliminación de la gabela que en el escenario base.

La pérdida de recaudación por retenciones para la Nación es compensada por dos vías. La primera es directa: la mayor rentabilidad del productor amplía la base imponible del impuesto a las ganancias y el impuesto a los débitos y créditos. La segunda es indirecta: la expansión de la producción y la mayor inversión se propaga al conjunto de la economía vía multiplicador, generando una expansión de la actividad económica que también resulta gravada por otros impuestos nacionales.

Las provincias

El informe aclara que las provincias “resultan beneficiarias directas de la reforma desde el comienzo”. Por un lado, la eliminación de los DEX no supone ninguna pérdida para éstas ya que es un impuesto no coparticipable.

Por el otro, la mayor actividad económica en el sector amplía directamente la base imponible de Ingresos Brutos e impuesto de sellos, a la vez que la expansión de la actividad económica que se genera incrementa también su recaudación por vía indirecta a través del multiplicador.

Según el estudio, en el año 2036, las provincias recaudarán un adicional de u$s 989 millones en el escenario de eliminación de DEX respecto del base.

Si consolidan las estimaciones de resultados fiscales en Nación y provincia como consecuencia de la eliminación de retenciones, se obtiene que el equilibrio comenzaría “hacia el segundo año del escenario de eliminación”, y hacia 2036 el balance total entre Nación y provincias sería positivo.

El informe estima que la recaudación adicional derivada del crecimiento económico superaría en aproximadamente u$s 1.300 millones de dólares a la pérdida por retenciones hacia el final del período analizado, con un aporte cercano a u$s 300 millones para Nación y alrededor de u$s 1.000 millones para las provincias. El trabajo también destaca “el efecto multiplicador sobre la economía”.