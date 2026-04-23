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El municipio avanza en la simplificación de trámites: se eliminan el 66% de las tasas

El intendente Pablo Javkin anunció la tercera etapa del plan para desburocratizar el Estado local. Qué trámites se eliminan desde hoy

23 de abril 2026 · 13:18hs
El intendente Pablo Javkin durante la presentación de la nueva etapa de simplificación de trámites

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

El intendente Pablo Javkin durante la presentación de la nueva etapa de simplificación de trámites
Javkin sobre los trámites que se simplifican: “El problema no era sólo cuánto había que pagar

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Javkin sobre los trámites que se simplifican: “El problema no era sólo cuánto había que pagar, sino el tiempo que se perdía en hacerlo”

El intendente de Rosario Pablo Javkin presentó este jueves en la antigua Aduana la tercera etapa del plan de simplificación de trámites, una medida que profundiza la reducción de tasas y la desburocratización del Estado local, con el objetivo de facilitar la actividad económica y agilizar gestiones para vecinos y sectores productivos.

Con esta etapa, el municipio alcanza un dato central: se eliminarán el 66% de las tasas municipales vigentes en 2023.

La iniciativa forma parte de un proceso progresivo iniciado en 2019 con un decreto de austeridad y que se consolidó en los últimos años: en 2024 se eliminaron 30 tasas, en 2025 otras 12 y en esta nueva etapa de 2026 se suman 13 tasas más y 4 derechos. En total, el municipio está eliminando 55 tasas, reduciendo el sistema a poco más de 30 tasas.

Tasas con alto nivel de burocracia

Muchas de las tasas tenían bajo impacto recaudatorio, pero generaban altos niveles de burocracia, demoras y costos ocultos que terminaban funcionando como barreras para trabajar, invertir o emprender. “El problema no era sólo cuánto había que pagar, sino el tiempo que se perdía en hacerlo”, sostuvo Javkin al presentar la medida en el edificio de la antigua Aduana.

A modo de ejemplo, el mandatario mencionó en conferencia de prensa: “Si un bar ponía mesas, sillas y un toldo en la calle, y ese toldo llevaba publicidad, ocupando un espacio, se le cobraba por esa publicidad. Como ese hay muchos ejemplos de tasas que, además de generar un costo, también generaban otro problema: a la hora de habilitar, si no estaba regularizada la situación podía incurrir en una infracción y esa infracción generar una clausura o una suspensión en la apertura", expresó.

Javkin conferencia de prensa
Javkin sobre los trámites que se simplifican: “El problema no era sólo cuánto había que pagar, sino el tiempo que se perdía en hacerlo”

Javkin sobre los trámites que se simplifican: “El problema no era sólo cuánto había que pagar, sino el tiempo que se perdía en hacerlo”

También tradujo en número la cantidad de tasas "desactivadas" hasta el momento. "Sumados el 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026 eliminamos 55 de las 86 tasas y cuatro derechos. Muchos tienen que ver con trámites en cementerios. No se trataban de importes caros, pero afrontar todo ese trámite en un momento difícil para alguien que está despidiendo a un ser querido, era algo molesto".

>> Leer más: Javkin presentó un plan para agilizar trámites, habilitaciones y reclamos municipales

"Otro trámite que eliminamos fue un requiso que incorrectamente el estado municipal ejercía, el de ser agente de retención o control de aportes preliminares y definitivos del vínculo entre los profesionales y las empresas que desarrollan edificios. Además reforzamos nuestro decreto de austeridad. Establecimos un tope en la planta municipal, no solo en planta permanente y transitoria. También en contratos y locaciones de servicios, con la unificación del trámite de inicio de esas contrataciones para no tener situaciones de conflictos jurídicos", subrayó Javkin.

Qué trámites se eliminan desde hoy

En esta tercera etapa, el decreto elimina cargos vinculados a trámites administrativos, técnicos y de uso cotidiano. Entre ellos se destacan:

+ Tasas por duplicado de obleas de revisión técnica

+ Certificados administrativos como el certificado único de deuda para escrituras

+ Derechos vinculados a cementerios (traslados y depósitos de cenizas)

+ Tasas de catastro y topografía (productos cartográficos, constancias e informes)

+ Costos asociados a formalización de convenios de pago en vía administrativa o judicial

+ Derechos por ocupación del espacio público para kioscos de diarios y revistas

Además, se eliminan tasas vinculadas a permisos para instalación de elementos publicitarios en la vía pública como toldos, mesas y sillas, y a la obtención de planos de la ciudad o certificaciones de planos de mensura, entre otros trámites considerados innecesarios o desactualizados.

Trámites digitales, eliminación del papel

El plan no sólo apunta a reducir la carga económica, sino también a transformar el funcionamiento del Estado: avanzar hacia trámites digitales, eliminar el papel, acortar tiempos y simplificar procesos que antes requerían múltiples pasos presenciales.

En paralelo, la política se complementa con medidas de austeridad y ordenamiento interno, como el control del gasto, la estabilidad de la planta municipal y la reducción del ausentismo, en una estrategia que busca que el Estado también reduzca sus costos y mejore su eficiencia.

Con este esquema, el municipio busca generar un entorno más predecible y ágil para la actividad económica, reduciendo barreras para abrir un comercio, construir o invertir en la ciudad.

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