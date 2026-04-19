Cambios en el flujo vaginal en la adolescencia. ¿Cómo cuidarse?

Cuáles de estas variaciones son naturales y en qué momento se debe consultar con el ginecólogo

Los cambios en el flujo vaginal son uno de los motivos de consulta más frecuentes en el consultorio de ginecología. El flujo vaginal no es estático; se transforma según el momento del ciclo menstrual en el que la mujer se encuentre. Es completamente natural, pero hay que saber cuándo hay que prestar atención.

“Estos cambios son tan propios del cuerpo femenino como la lubricación que aparece durante la excitación sexual o las variaciones que ocurren durante un embarazo”, explica la Dra. Ivonne Guinle, ginecóloga de Grupo Gamma .

Es importante diferenciar el flujo normal de aquel que indica una infección o inflamación. Se recomienda programar una consulta médica si se nota:

Picazón o ardor persistente.

Enrojecimiento de la vulva.

Aumento inusual de la cantidad de flujo.

Cambios marcados en el color o el olor genital.

“En estos casos, se requiere la intervención de un profesional para identificar el microorganismo responsable mediante un examen físico o estudios complementarios, y así indicar el tratamiento específico”, indica la especialista.

El riesgo de la automedicación

“Aunque en los medios de comunicación se promocionen medicamentos de venta libre, la automedicación sin un diagnóstico previo no es la mejor forma de autocuidado.”, alerta la especialista. Muchas veces, estos productos logran una mejoría temporal, pero el problema reaparece, manteniendo la incomodidad o incluso acentuando los síntomas.

Otras causas de alteración en el flujo

Existen otros factores que pueden modificar las características del flujo y que deben ser evaluados:

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS): Algunas ETS se manifiestan a través de cambios en el flujo, sangrado después de las relaciones sexuales o flujo con rastros de sangre (de color rojo o marrón oscuro).

Algunas ETS se manifiestan a través de cambios en el flujo, sangrado después de las relaciones sexuales o flujo con rastros de sangre (de color rojo o marrón oscuro). Cuerpos extraños: El olvido de un tampón o restos de un preservativo roto pueden generar alteraciones.

El olvido de un tampón o restos de un preservativo roto pueden generar alteraciones. Irritantes externos: El uso de ropa interior sintética o productos de higiene íntima comercial pueden causar irritación o cambios en el flujo en personas sensibles.

La especialista comenta además, que otra de las consultas frecuentes se relaciona a la anticoncepción. “Es cada vez más común que muchas pacientes decidan no utilizar métodos anticonceptivos hormonales o suspenderlos. Este escenario es una excelente oportunidad para acudir a la consulta, aclarar dudas sobre el ciclo natural y revisar la información disponible sobre anticoncepción general y prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS)”.

La salud, siempre en manos profesionales

En conclusión, las variaciones en el flujo vaginal necesitan un diagnóstico correcto. Pueden ser simplemente una fase de tu ciclo o una respuesta al cambio de un método anticonceptivo, situaciones que son inocuas y no requieren tratamiento. Sin embargo, en otros casos, pueden indicar una condición que necesite atención médica específica. Para tu tranquilidad, siempre consultá con tu médico/a de confianza.