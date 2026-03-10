La Capital | Salud | Mujeres

Mujeres y neurología: diagnósticos tardíos y más impacto por la mala calidad de vida

Según la Sociedad Neurológica Argentina las mujeres no reciben la misma atención que los hombres y hay más severidad en ACV, Alzheimer, cefaleas y otras dolencias

Florencia O’Keeffe

10 de marzo 2026 · 06:00hs
Migrañas y cefaleas

Migrañas y cefaleas, entre otras enfermedades, son más comunes en mujeres y el impacto en la calidad de vida es mayor 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la comisión de género de la Sociedad Neurológica Argentina, reveló datos contundentes sobre el impacto de enfermedades que afectan el cerebro de las mujeres. El llamado de atención que hace esta entidad se basa en los diagnósticos tardíos y la mala evolución de dolencias como el ACV, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la migraña y la epilepsia, que se potencian por las situaciones cotidianas de mayor carga mental y física, porque las tareas de cuidado que casi siempre recaen en mujeres y porque al estar atentas a la salud de su familia descuidan la propia. Además, pocas veces el sistema de salud y los médicos integran la perspectiva de género en las consultas y urgencias.

"El sexo y el género influyen en el riesgo, el diagnóstico, el tratamiento y los resultados: la perspectiva de género es una necesidad basada en evidencia", señalaron las especialistas.

De allí que la entidad que nuclea a neurólogos y neurólogas de todo el país haya puesto el acento este año (desde su comisión de género) en la importancia de "una práctica profesional más justa, inclusiva y basada en la evidencia que enriquece la vida profesional y de manera transversal impacta en la población y fortalece al sistema de salud en su conjunto".

El modelo médico hegemónico en el que predomina el patriarcado y destaca como "dueño del saber" y del cuidado de la salud al profesional varón, también debe cambiar para que las situación mejore.

Datos contundentes y reveladores

Alzheimer: 65 al 70 por ciento de las pacientes son mujeres y se detecta en etapas más avanzadas.

ACV: más discapacidad funcional y más mortalidad.

Parkinson: es menos frecuente que en varones pero se diagnostica más tarde y es más severo en mujeres.

Migraña y cefaleas: son tres veces más frecuentes en las mujeres, principal causa de discapacidad en mujeres jóvenes.

Epilepsia: las mujeres enfrentan más barreras y estigmatización.

Enfermedades neuromusculares: diagnósticos tardíos y demoras en el acceso a estudio especializados.

ELA: diferencias en progresión y supervivencia. Fenotipos más bulbares.

Esclerosis múltiple: la sufren dos o tres veces más que los hombres. El acceso a terapias se demora.

Cuidadoras: representan más del 70 por ciento de las cuidadoras de pacientes neurológicos. Menos cuidado propio. Menos salud física y mental.

gamma-acv-02.jpg
La neuróloga Guadalupe Bruera, jefa de Neurología de Grupo Gamma

El modelo patriarcal y la salud

La Capital habló con la médica neuróloga Guadalupe Bruera, jefa del Servicio de Neurología de Grupo Gamma, quien planteó que ante todo debería cambiar "la forma de ejercer la medicina". La experta detalló: "Debería dejar de imponerse el modelo hegemónico en el cual predomina el patriarcado, que mata, y que nos dice que el salvador es un médico varón que es el que sabe, el que tiene el conocimiento. Los pacientes y la población en general son sometidos a ese modelo. Esta situación está estudiada desde hace años y es un modelo que si bien muchas instituciones lo han cambiado, en la práctica aún no se ha modificado, lamentablemente".

Un ejemplo es la denominada relación médico paciente. "Este concepto hace mucho que se modificó y se habla de relación paciente médica/médico; el tema es claro: ¿quién está primero cuando hablamos de relación médico (varón) paciente? Muchos ya no ejercemos de ese modo la medicina pero tuvimos que desaprender lo aprendido", y el desafío continúa para la mayoría.

"Ejercer la neurología con perspectiva de género es democratizar el conocimiento y dar herramientas tanto al paciente como a la familia de que el conocimiento se construye de manera colectiva: no hay un único saber sino una construcción entre el paciente, la familia, el contexto y en último lugar, una, como médica", reflexionó la especialista.

ACV mujer lesion
Dolores neuromusculares, ACV, ELA, Alzhemier, son enfermedades que

Las mujeres viven peor

"Sí. Vivimos peor y tenemos mayor impacto cerebral. La salud es una sola, no me gusta hablar de salud mental por un lado y física por otro porque quedamos fragmentados. Entonces tenemos menor calidad de salud las mujeres y más impacto neurológico porque nada de lo que hagamos conforma a casi nadie y en especial a nosotras mismas. Porque podés recibir el premio Nobel de Economía, como Claudia Goldín, (que fue galardonada en 2023 por sus pioneras investigaciones sobre la brecha de género en el mercado laboral), quien demostró la brecha de la curva en U _exponiendo que la participación femenina no tuvo una tendencia lineal ascendente sino una forma de U a lo largo del tiempo, influenciada por la industrialización y los cambios sociales_ y luego no ves cambios...¿Por qué? Porque por ejemplo tenemos un presidente que dice que por más que le hayan entregado datos contundentes en género son inventados y asegura que en realidad estamos muy bien, y que es una cuestión política la perspectiva de género y que no es una forma de violencia negar hasta los números publicados", reflexionó con firmeza la doctora.

"Los lugares de toma de decisión y de poder son siempre de varones", enfatizó Bruera, entonces "nosotras hacemos un esfuerzo enorme y hasta el último día de nuestras vidas tenemos que demostrar que sabemos. Nos exigen ocupar lugares que no son nuestros, porque siempre es un lugar prestado de una figura masculina".

