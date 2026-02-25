Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Emerger incorpora una Estación Médica Digital que permite consultas médicas inmediatas y de baja complejidad, fortaleciendo la prevención y modernizando el cuidado de la salud en entornos corporativos y de concurrencia masiva.

La empresa de servicios de salud presentó la Estación Médica Digital , un sistema que permite realizar consultas de baja complejidad por videollamada las 24 horas . Está orientado a centros comerciales, terminales y entornos corporativos para agilizar la atención primaria.

En el marco de su proceso continuo de innovación y crecimiento, Emerger presentó esta nueva solución destinada a empresas, instituciones, consultorios, centros comerciales, galerías y terminales aéreas o de colectivos, ampliando las capacidades de atención médica y acompañando la transformación tecnológica en salud .

La herramienta fue diseñada para brindar atención inmediata , con foco en el cuidado de las personas y en la optimización de los tiempos de respuesta . El sistema permite realizar consultas mediante una videollamada con médicos reales , con disponibilidad las 24 horas, todos los días.

“El servicio cuenta con el respaldo operativo y profesional de Grupo Emerger y está pensado como una herramienta de atención primaria y prevención , sin reemplazar ni intervenir en situaciones de emergencia”, explicó el director médico de la firma, Alberto Davidovich .

Prevención y agilidad

Esta incorporación busca responder a una necesidad cada vez más presente en los entornos laborales: acceder a una orientación médica confiable, ágil y oportuna ante síntomas leves o consultas frecuentes. De este modo, la Estación Médica Digital contribuye a reducir traslados innecesarios, optimizar recursos y favorecer intervenciones tempranas, acompañando el bienestar en el ámbito laboral.

Desde la compañía destacaron que el desarrollo estuvo enfocado en combinar tecnología confiable con una experiencia de uso simple y accesible. La estación cuenta con una interfaz intuitiva, está preparada para entornos de uso intensivo y puede adaptarse a la identidad visual de cada empresa.

Además, cuando corresponde, permite la emisión de recetas digitales y constancias de atención, bajo estrictos criterios de confidencialidad y protección de datos.

Innovación con propósito

“El objetivo fue crear una herramienta que acerque al médico a las personas de manera inmediata, sin perder el respaldo profesional ni la calidad que caracterizan a Emerger”, señalaron desde el equipo de tecnología de la compañía, resaltando el trabajo interdisciplinario que permitió su implementación.

La Estación Médica Digital representa un nuevo paso en la integración de innovación y cercanía. En un contexto donde la prevención y el acceso oportuno a la salud cobran mayor relevancia, la firma continúa incorporando soluciones que acompañan a empresas y colaboradores, reafirmando su compromiso con un modelo de atención moderno y centrado en las personas.

Desde la empresa subrayaron que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz. El compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes y empresas, consolidándose como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

Para conocer más sobre los proyectos tecnológicos y soluciones integradas, se puede visitar el sitio oficial: grupoemerger.com.