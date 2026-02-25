La Capital | Salud | médicas

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Emerger incorpora una Estación Médica Digital que permite consultas médicas inmediatas y de baja complejidad, fortaleciendo la prevención y modernizando el cuidado de la salud en entornos corporativos y de concurrencia masiva.

25 de febrero 2026 · 15:28hs
Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

La empresa de servicios de salud presentó la Estación Médica Digital, un sistema que permite realizar consultas de baja complejidad por videollamada las 24 horas. Está orientado a centros comerciales, terminales y entornos corporativos para agilizar la atención primaria.

En el marco de su proceso continuo de innovación y crecimiento, Emerger presentó esta nueva solución destinada a empresas, instituciones, consultorios, centros comerciales, galerías y terminales aéreas o de colectivos, ampliando las capacidades de atención médica y acompañando la transformación tecnológica en salud.

La herramienta fue diseñada para brindar atención inmediata, con foco en el cuidado de las personas y en la optimización de los tiempos de respuesta. El sistema permite realizar consultas mediante una videollamada con médicos reales, con disponibilidad las 24 horas, todos los días.

“El servicio cuenta con el respaldo operativo y profesional de Grupo Emerger y está pensado como una herramienta de atención primaria y prevención, sin reemplazar ni intervenir en situaciones de emergencia”, explicó el director médico de la firma, Alberto Davidovich.

Prevención y agilidad

Esta incorporación busca responder a una necesidad cada vez más presente en los entornos laborales: acceder a una orientación médica confiable, ágil y oportuna ante síntomas leves o consultas frecuentes. De este modo, la Estación Médica Digital contribuye a reducir traslados innecesarios, optimizar recursos y favorecer intervenciones tempranas, acompañando el bienestar en el ámbito laboral.

Desde la compañía destacaron que el desarrollo estuvo enfocado en combinar tecnología confiable con una experiencia de uso simple y accesible. La estación cuenta con una interfaz intuitiva, está preparada para entornos de uso intensivo y puede adaptarse a la identidad visual de cada empresa.

Además, cuando corresponde, permite la emisión de recetas digitales y constancias de atención, bajo estrictos criterios de confidencialidad y protección de datos.

Innovación con propósito

“El objetivo fue crear una herramienta que acerque al médico a las personas de manera inmediata, sin perder el respaldo profesional ni la calidad que caracterizan a Emerger”, señalaron desde el equipo de tecnología de la compañía, resaltando el trabajo interdisciplinario que permitió su implementación.

La Estación Médica Digital representa un nuevo paso en la integración de innovación y cercanía. En un contexto donde la prevención y el acceso oportuno a la salud cobran mayor relevancia, la firma continúa incorporando soluciones que acompañan a empresas y colaboradores, reafirmando su compromiso con un modelo de atención moderno y centrado en las personas.

Desde la empresa subrayaron que la tecnología 4.0 no es solo una herramienta, sino un puente hacia un servicio más eficaz. El compromiso es seguir invirtiendo en soluciones que potencien la experiencia de pacientes y empresas, consolidándose como referentes en medicina prehospitalaria inteligente en Argentina.

Para conocer más sobre los proyectos tecnológicos y soluciones integradas, se puede visitar el sitio oficial: grupoemerger.com.

Noticias relacionadas
El placer de sentir los aromas se pierde con la anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

la jubilacion no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

La exposición a las pantallas es la principal causa de miopía en niños y adolescentes

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

La vacuna antigripal será aplicada un mes antes de lo habitual

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Lo último

Alimentos saludables: qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Alimentos "saludables": qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Ovación
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1
Ovación

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar