La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

El alumnado se puede escribir de forma online hasta el 20 de marzo. El rector de la UNR subrayó que la casa de estudios es la que más presupuesto destina a bienestar universitario

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la convocatoria 2026 de su programa de becas , una política que apunta a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad social y económica. Según destacó el rector Franco Bartolacci, la UNR es la universidad pública del país que más presupuesto destina a políticas de Bienestar Universitario.

Para este año, la casa de estudios asignará alrededor de $1.500 millones al sistema de bienestar, que incluye becas, residencias, comedores, salud y deportes. El monto fue aprobado por unanimidad en el Consejo Superior junto al presupuesto 2026, luego de dos años sin poder definirlo formalmente por la prórroga del presupuesto nacional.

“Hemos decidido priorizar y sostener el programa de becas más allá del contexto, porque garantiza que muchos estudiantes puedan cumplir su sueño y el de sus familias de ser universitarios. Muchas veces son definitorias”, señaló Bartolacci. Y agregó: “Este año proponemos 10 tipos de becas distintas; hay casi una beca para cada situación problemática que se puede presentar”.

Una de las líneas que se fortalecerá en 2026 es la Beca de Acceso, orientada a estudiantes que son primera generación universitaria en sus familias. L a UNR trabajó junto a escuelas medias de Rosario para detectar jóvenes con vocación académica que, por razones económicas o sociales, habían desistido de estudiar.

Más de 100 nuevos estudiantes ingresarán este año a la universidad a través de este programa. “Decidimos no solo asistir a quienes ya cursan sino ir a buscar a quienes no llegaban. Muchos de ellos hoy están avanzando en sus carreras e incluso algunos están a punto de recibirse”, remarcó el rector.

También se mantendrá la beca integral destinada a estudiantes de pueblos originarios y la beca Estímulo para Enfermería y Trabajo Social, creada en 2021 para fortalecer la formación en áreas estratégicas para el sistema sanitario y social.

Regresa la beca de movilidad urbana

Otro de los anuncios es la recomposición de la beca de movilidad urbana, destinada a estudiantes que no pueden acceder al Boleto Educativo Gratuito provincial y cumplen con los requisitos socioeconómicos. La medida fue impulsada a partir de un pedido de la Federación Universitaria de Rosario.

Desde 2023, además, el programa amplió la cobertura económica de ocho a diez cuotas anuales, garantizando apoyo desde marzo hasta diciembre.

>> Leer más: Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Los tipos de becas

La convocatoria 2026 contempla cuatro grandes categorías:

Becas Preuniversitarias , destinadas a estudiantes de escuelas dependientes de la UNR.

Becas de Acceso , que incluyen acompañamiento integral, comedor gratuito y apoyo académico.

Becas de Permanencia , divididas en asistencia integral, movilidad urbana, material de estudio, alimentos, madres y padres estudiantes y residencias.

Becas de Formación y Excelencia Académica, para incentivar la participación temprana en investigación y ayudantías.

La inscripción estará abierta desde el 25 de febrero hasta el 20 de marzo y se realizará de manera digital a través del sitio becas.unr.edu.ar.

Un sistema de bienestar integral

El programa de becas forma parte de un esquema más amplio de políticas universitarias. La UNR cuenta actualmente con seis comedores universitarios que ofrecen cuatro comidas diarias a $5.000. Se sirven más de 7.000 menús diarios y alrededor de 950.000 al año.

Además, dispone de tres residencias universitarias, en Rosario, Cañada de Gómez y Venado Tuerto, un centro de salud propio que brinda atención gratuita a estudiantes sin cobertura médica y un sistema deportivo que convoca a más de 6.000 personas por mes.

>> Leer más: Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

“Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación. El programa de Bienestar Universitario de la UNR es el más robusto del sistema público nacional”, afirmó Bartolacci.

Con un presupuesto ajustado pero definido, la universidad apuesta a sostener políticas que apuntan no sólo al ingreso sino también a la permanencia en las aulas, en un contexto económico que vuelve a poner en tensión el acceso a la educación superior pública.