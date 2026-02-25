Central: Almirón confirmó el equipo que se preveía, con tres cambios

En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Jorge Almirón confirmó el equipo de Central que enfrentará a Gimnasia en el Bosque. El Canalla tendrá tres variantes en relación a los once que vienen de jugar frente a Talleres en el Gigante de Arroyito.
El técnico auriazul decidió realizar tres cambios, en el marco de una apuesta en la que se preveía que iba a meter más mano teniendo en cuenta que después de este partido en La Plata quedarán sólo cuatro días para el clásico.
Los que se meten en el equipo son Emanuel Coronel, Alexis Soto y Federico Navarro, en lugar de Alejo Veliz, Agustín Sández y Franco Ibarra, respectivamente.
Las variantes de Almirón
Lo de Coronel es una alternativa que ya usó en partidos anteriores y no suena para nada rara. Ingresará por Veliz, aunque está la particularidad de que el paraguayo Enzo Giménez se suma a la ofensiva.
Sández se sabía que le iba a ser difícil jugar desde el arranque por el tremendo golpe que sufrió en el encuentro contra Talleres e indudablemente fue preservado, más allá de que integró la delegación.
Donde se vio la mano del técnico en esto de pensar más en el clásico que en Gimnasia es en el ingreso de Navarro, quien tomará la posta de un Ibarra que está la límite de amarillas.
Y después, la continuidad de Ángel Di María, de quien se sabe es el as de espadas que tiene el equipo, pero en la previa todos creyeron que Fideo sí iba a ser excluido del equipo titular para que llegue al domingo con mayor descanso.
Los once de Central
De esta forma, equipo que Almirón confirmó para enfrentar a Gimnasia es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.