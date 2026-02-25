Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Newell's contrató a Frank Darío Kudelka por un año. Este miércoles estará en el palco del Coloso ante Estudiantes. Asume el jueves.

Kudelka observará a Newell's ante Estudiantes desde el palco y el domingo dirigirá el clásico.

Newell's y Frank Darío Kudelka vuelven a unir sus caminos. Ya está todo acordado hasta en los papeles y se puede decir con todas las letras que es el nuevo técnico leproso. Incluso está definido cómo será el paso a paso del regreso del entrenador de 64 años al Parque hasta el gran clásico del domingo ante Central, donde será el estreno de su segundo ciclo en el rojinegro.

La gestión de Kudelka en Newell's comienza este mismo miércoles. Porque el técnico ya firmó el contrato que lo vincula al rojinegro por un año: hasta el 31 de diciembre de 2026.

Incluso hoy Frank Darío estará en el palco presidencial junto al director deportivo Roberto Sensini observando el partido en el que la Lepra recibirá a Estudiantes, a las 19.30, en el Coloso, por la séptima fecha del Apertura, bajo la dirección técnica interina de Lucas Bernardi, que luego volverá a hacerse cargo de la reserva.

El nuevo DT observará en detalle el partido ante el Pincha y los movimientos de sus jugadores en cancha para sacar las primeras conclusiones de un trabajo que será contrarreloj de cara al clásico del domingo.

Asume en Newell's el jueves por la mañana

Este miércoles luego del partido será presentado oficialmente por las redes sociales del club. Y ya desde el jueves a la mañana tomará el mando en el predio de Bella Vista, un escenario que no es desconocido para el entrenador más allá de las mejoras de los últimos tiempos.

Esta agenda lo conducirá a dirigir el clásico del domingo, a las 17, ante Central en el Coloso Marcelo Bielsa, algo que entrenador solicitó realizar expresamente en este segundo ciclo al frente del club del Parque, lo que describe su carácter y sus convicciones.

La nueva dirigencia rojinegra apostó por un DT de comprobada experiencia y pasado leproso para suceder a la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, que duró apenas seis partidos.

Kudelka tiene experiencia, una identificación con el ADN leproso en cuanto al juego y por sobre todas las cosas es una persona que conoce el mundo Newell’s.

El primer ciclo de Kudelka en el Parque

Kudelka ya dirigió a Newell’s entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad llegó al Parque y pudo sacar al equipo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador leproso en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Frank dejó un buen recuerdo en los hinchas leprosos y su equipo tuvo un funcionamiento de alto vuelo en varios pasajes de su gestión en Newell’s.