En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

Central visita a Gimnasia de La Plata en el bosque con Di María entre los once, Veliz va al banco y también preserva a Ibarra. Después viene el clásico

25 de febrero 2026 · 16:50hs
Leonardo Vincenti / La Capital

Leonardo Vincenti / La Capital

En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Central que enfrenta a Gimnasia en el Bosque. El Canalla tendrá tres variantes en relación a los once que vienen de jugar frente a Talleres en el Gigante de Arroyito.

El minuto a minuto en la Plata

Final del primer tiempo

33' buena tapada de Ledesma

31' Ovando falló un gol increíble tras centro de Di María

27' gol anulado a Gimnasia

23' casi gol olímpico de Di María

18' lo tuvo Central

3' minutos gol de Gimnasia: Nacho Fernández.

El técnico auriazul decidió realizar tres cambios, en el marco de una apuesta en la que se preveía que iba a meter más mano teniendo en cuenta que después de este partido en La Plata quedarán sólo cuatro días para el clásico.

Los once de Central

De esta forma, equipo que Almirón confirmó para enfrentar a Gimnasia es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.

Las estadísticas de Gimnasia y Central

