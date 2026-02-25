En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

En una semana corta y especial por la proximidad del clásico, Central que enfrenta a Gimnasia en el Bosque. El Canalla tendrá tres variantes en relación a los once que vienen de jugar frente a Talleres en el Gigante de Arroyito.
Central visita a Gimnasia de La Plata en el bosque con Di María entre los once, Veliz va al banco y también preserva a Ibarra. Después viene el clásico
Final del primer tiempo
33' buena tapada de Ledesma
31' Ovando falló un gol increíble tras centro de Di María
27' gol anulado a Gimnasia
23' casi gol olímpico de Di María
18' lo tuvo Central
3' minutos gol de Gimnasia: Nacho Fernández.
El técnico auriazul decidió realizar tres cambios, en el marco de una apuesta en la que se preveía que iba a meter más mano teniendo en cuenta que después de este partido en La Plata quedarán sólo cuatro días para el clásico.
De esta forma, equipo que Almirón confirmó para enfrentar a Gimnasia es con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Alexis Soto; Federico Navarro y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Julián Fernández; Enzo Copetti.
Las estadísticas de Gimnasia y Central