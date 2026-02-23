El gobierno nacional adelantó la aplicación de la vacuna antigripal para el 9 de marzo

El Ministerio de Salud ya comenzó con la distribución de dosis a las provincias y se estima que para la segunda semana de marzo comiencen a inocular, un mes antes de lo habitual

La vacuna antigripal será aplicada un mes antes de lo habitual

El ministro de Salud, Mario Lugones, anunció que se adelantó la compra de la vacuna antigripal , lo que permitirá iniciar la aplicación en todas las provincias a partir de “los primeros días” de marzo. Según explicaron desde la cartera sanitaria, la iniciativa llega como respuesta a la circulación anticipada del virus respiratorio y la presencia de la variante H3N2 y su subclado K.

La vacuna antigripal suele comenzar a aplicarse en abril, como anticipo de la llegada del otoño, cuando las temperaturas bajas y empieza a circular el virus respiratorio. Con la decisión del gobierno nacional, las dosis llegarán a la población con un mes de anticipación, debido a que “el inicio cada vez más temprano de la circulación” de las enfermedades respiratorias.

Según comunicó el Ministerio de Salud, las vacunas ya están siendo enviadas a las provincias. La planificación que presentó la cartera comandada por Mario Lugones apunta a inocular en primera instancia a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y personas con factores de riesgo.

De todas formas, “cada jurisdicción organizará la aplicación y comunicará los vacunatorios y cronogramas correspondientes”, expresaron desde el Ministerio de Salud, a través de la red social X.

Las autoridades sanitarias señalaron que la nueva variante de influenza no mostró mayor gravedad clínica, pero sí mayor capacidad de transmisión. Ese factor puede incrementar la demanda en hospitales y centros de salud.

Distribución y vacunas seguras

El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró el temprano inicio de la gestión y aplicación de la vacuna antigripal “para que la población esté protegida antes del pico de circulación viral”, que suele darse entre abril y julio.

En esta línea Lugones reconoció que “los virus respiratorios comienzan a circular más temprano” ante esto “decidimios actuar tempranamente para evitar el posible impacto de las nuevas variantes”.

“La decisión de adelantar la campaña implica un esfuerzo logístico extraordinario, que es posible gracias a una administración eficiente de los recursos”, agregó el titular de la cartera sanitaria.

Sus declaraciones quedaron plasmadas en la red social X, en las que explicó: “Todas las vacunas del Calendario Nacional son seguras y cuentan con evidencia científica de su eficacia. Nación las adquiere y las distribuye en todo el país, las jurisdicciones son responsables de su aplicación”.

Cuándo comienza la aplicación

Desde el Ministerio de Salud de la Nación adelantaron que se enviaron 795.760 dosis entre las 24 jurisdicciones sanitarias. El objetivo, según la comunicación oficial, es que se inicien las inoculaciones a partir del 9 de marzo.

En total, el Ministerio de Salud de la Nación adquirió 8.160.000 dosis para garantizar la cobertura en todo el país. Sobre este número, se estima que unas 4.700.000 dosis son de vacuna antigripal para adultos, 2.300.000 serán destinadas a mayores de 65 años y 1.160.00 se aplicarán en niños de 6 a 24 meses.

Quiénes deben vacunarse y con qué frecuencia

Según lo estipulado por las autoridades sanitarias, los niños de hasta 2 años, los adultos mayores, embarazadas, personas con factores de riesgo y personal de salud son la población que primero debe protegerse ante virus respiratorios.

Frente a esto existe un protocolo a sostener para cumplir con el objetivo de inoculación que permita que la gripe no se expanda en la población y genere inconvenientes en hospitales y sanatorios.

Entre las recomendaciones, los niños de hasta los dos años se deben aplicar dos dosis, separadas por al menos cuatro semanas.

Para los adultos mayores de 65 años, se aplica una dosis anual, sin necesidad de indicación médica. Mismo sentido para el personal de salud, la primera línea de combate de este tipo de enfermedades.

En tanto, las personas de 2 a 64 años, la aplicación es anual, pero deben presentar la documentación que acredite el factor de riesgo. Se consideran factores de riesgo la obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes y enfermedad renal crónica en diálisis, entre otras condiciones.

Las embarazadas pueden aplicarse la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación y las puérperas antes del egreso de la maternidad, hasta 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo.

Síntomas a tener en cuenta

Los virus que la vacuna combate se trasmiten por gotas respiratorias, generalmente expulsadas por una persona enferma al toser, estornudar o hablar.

Entre los síntomas más frecuentes están picos de fiebre mayores a 38º, tos constante, congestión nasal, dolor de garganta, cabeza y muscular generalizado, dificultada para respirar y, en casos graves, neumonía.