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Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

La especialista de Grupo Gamma explica cómo un impacto en el pecho puede desencadenar una arritmia grave, incluso en jóvenes sanos, y qué hacer frente a una emergencia

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de noviembre 2026 · 08:55hs
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Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel\*, de 30 años, luego de sufrir un traumatismo durante un partido de fútbol, generó conmoción y volvió a poner en primer plano una pregunta que muchas personas se hacen: ¿puede un golpe en el pecho provocar un paro cardíaco, incluso en alguien joven y sin antecedentes de enfermedad?

"Aunque se trata de una situación poco frecuente, la respuesta es sí. Y conocer por qué puede ocurrir, cómo reconocerla y qué hacer frente a una emergencia puede marcar la diferencia", dice la doctora Camila Petry, integrante del Servicio de Cardiología de Grupo Gamma.

La profesional comenta que una de las posibles explicaciones médicas de un evento de estas características es el commotio cordis. Se trata de un fenómeno en el que un impacto directo sobre el tórax desencadena una alteración eléctrica del corazón, capaz de provocar una arritmia grave llamada fibrilación ventricular.

Qué es el commotio cordis

Esta arritmia impide que el corazón bombee sangre de manera efectiva y ocasiona un paro cardíaco.

Lo llamativo es que puede suceder en personas sin enfermedad cardíaca estructural conocida. No necesariamente se necesita un golpe de gran intensidad: el impacto debe producirse en un instante muy específico del ciclo eléctrico cardíaco, lo que explica la excepcionalidad de este fenómeno.

"También existen otras consecuencias posibles de un traumatismo torácico, como la contusión del músculo cardíaco o lesiones de sus estructuras, que pueden generar alteraciones del ritmo y complicaciones cardiovasculares", señala.

En relación con el caso del futbolista, si bien se informó sobre un traumatismo torácico, no es posible establecer públicamente cuál fue el mecanismo exacto que produjo su fallecimiento sin una confirmación médica definitiva.

¿El deporte puede desencadenar problemas cardíacos en personas sanas?

La actividad física regular es uno de los pilares de la prevención cardiovascular. Mejora la presión arterial, el metabolismo, la capacidad funcional y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, durante el ejercicio intenso pueden manifestarse enfermedades cardíacas que hasta ese momento no habían dado síntomas. Algunas son hereditarias y otras pueden desarrollarse a lo largo de la vida.

Por este motivo, la evaluación cardiovascular antes de iniciar una actividad deportiva competitiva es importante. La consulta médica permite investigar antecedentes personales y familiares, identificar síntomas de alarma y realizar estudios como el electrocardiograma. Según cada caso, pueden indicarse otros estudios, como ecocardiograma o prueba de esfuerzo.

"Es importante recordar que un examen normal no elimina por completo el riesgo de un evento cardiovascular. Algunos episodios, como el commotio cordis, pueden ocurrir incluso en personas con un corazón sano", advierte la especialista.

Ante una emergencia, cada minuto cuenta

Cuando una persona se desploma inesperadamente durante la práctica deportiva y pierde el conocimiento, debemos considerar la posibilidad de un paro cardíaco y actuar sin demora.

Las principales recomendaciones internacionales coinciden en tres intervenciones fundamentales:

1. Reconocer y pedir ayuda. Activar inmediatamente el sistema de emergencias y solicitar un desfibrilador externo automático (DEA).

2. Iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP). Comenzar compresiones torácicas en el centro del pecho, firmes y continuas. No es necesario ser profesional de la salud para iniciar estas maniobras; el operador de emergencias puede orientar a quien asiste.

3. Utilizar el desfibrilador. El DEA analiza el ritmo cardíaco y determina si es necesario administrar una descarga eléctrica. Su utilización precoz, junto con la RCP, aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia.

La disponibilidad de estos dispositivos en clubes, gimnasios, estadios y espacios deportivos, junto con la capacitación de entrenadores, árbitros y personal de las instituciones, es una medida fundamental de salud pública.

Prevenir también es estar preparados

Los episodios de paro cardíaco durante el deporte nos recuerdan que la prevención no se limita a identificar enfermedades antes de competir. También requiere contar con instituciones preparadas para responder ante una emergencia.

La evaluación cardiovascular periódica, el reconocimiento de síntomas de alarma, la disponibilidad de desfibriladores y la formación en maniobras de reanimación son herramientas complementarias.

El deporte debe seguir siendo promovido como una actividad esencial para una vida saludable. El objetivo no es generar temor, sino construir entornos deportivos más seguros.

Porque, aunque no todos los eventos pueden prevenirse, "todos podemos contribuir a que una emergencia tenga una respuesta oportuna. Y, ante un paro cardíaco, actuar a tiempo puede salvar una vida", recomienda la Dra. Petry.

\*Este texto tiene fines informativos y de divulgación. No se refiere a las causas del fallecimiento de Jesús de Miguel, que deberán ser establecidas por las autoridades médicas correspondientes.

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