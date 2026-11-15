Santa Fe celebra el 453º aniversario de su fundación: cuál es el origen de la capital provincial

Este domingo 15 de noviembre se conmemora la creación de la ciudad. El acta que da cuenta del suceso fue recuperada en España

Este domingo se conmemora el aniversario de la fundación de Santa Fe, donde se prepara una jornada llena de actividades

La ciudad de Santa Fe cumple este domingo 15 de noviembre el 453° aniversario de su fundación . El hombre que le dio inicio formal a la historia fue Juan de Garay , llegado a la región desde Asunción del Paraguay.

Según detalla el sitio oficial del gobierno provincial, la zona de la capital era un territorio habitado por grupos de nativos organizados en tribus. Entre ellos se cuentan los tobas, guaraníes, mocovíes, pilagás , entre otros.

En 1527 fue el primer asentamiento europeo en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná con la fundación del fuerte de Sancti Spíritu . Este sería finalmente destruido por los pueblos originarios como rechazo a la colonización.

El gobernador de Asunción, Juan de Garay, ordenó la fundación de la ciudad de Santa Fe más de 50 años después , más precisamente el 15 de noviembre de 1573. Esto ocurrió en las barrancas del río de los Quiloazas, donde se encuentra actualmente el río San Javier. Así, Garay se convirtió en el primer teniente gobernador de Santa Fe, quedando el territorio instituido como tenencia del gobierno de Santa Fe.

Frente a las reiteradas e importantes inundaciones, se resolvió emplazar la ciudad en su lugar actual. Los primeros traslados de pobladores comenzaron a realizarse aisladamente en 1651, pero debido a las protestas por la decisión, la mudanza se concretó diez años después. A partir de ese entonces, se añadió la expresión "de la Vera Cruz" al nombre de Santa Fe.

El acta de fundación que trajeron desde España

En un hecho sin precedentes, una investigación de UNO Santa Fe logró que el acta de fundación de la ciudad de Santa Fe, entonces guardada en España, llegara a Santa Fe de manera inédita y pudiera ser exhibida permanentemente en la ciudad.

El documento tiene gran valor histórico, ya que se refiere el acto jurídico de la fundación con todas sus cláusulas legales, incluyendo las relacionadas con la fundación misma. Firmada por el propio Juan de Garay, el acta marca el inicio de la conformación de Santa Fe, el 15 de noviembre de 1573.

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Preservado previamente en el Archivo General de Indias en Sevilla (España), el documento es una copia que cuenta con los permisos necesarios para su divulgación y exposición. De este modo, los santafesinos tienen la oportunidad de redescubrir un fragmento esencial de la historia, tal cual se conserva en España.

La posibilidad de traer este documento de vuelta a Santa Fe, con la opción de ser exhibido y consultado en el Palacio Municipal, marca un hito en el acceso a la historia. No solo se destaca la importancia de la preservación de documentos históricos, sino que también ofrece a los santafesinos la oportunidad de redescubrir el origen de su ciudad.