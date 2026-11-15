Crece la expectativa en el cordón industrial por posible concesión de la ruta nacional 11

Vialidad Nacional resta definir qué tramo estará abarcado en la Etapa IV del proceso de concesiones. Los gobierno locales esperan con ansias el anuncio definitivo mientras aplican parches para sobreponerse al desgaste de la traza.

Esta semana el gobierno nacional adelantó que se inició el proceso para la licitación de la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones (RFC) y la letra chica fue leída con especial atención en el cordón industrial. Según lo proyectado, en esta etapa ingresará la ruta nacional 11. Fuentes de Vialidad Nacional , a cargo de la publicación del pliego, expresaron ante La Capital que la traza sur ingresaría entre los tramos a concesionar. La publicación en el Boletín Oficial encendió las esperanzas en las localidades santafesinas, sobre todo en el cordón industrial, una zona atravesada por el tránsito pesado.

Hace más de 160 años, en Santa Fe se inauguraba el "nuevo camino a San Lorenzo", lo que hoy se conoce como la ruta nacional 11 que atraviesa a seis localidades del cordón industrial santafesino. La traza que va desde el puente Rosario-Victoria hasta el río Carcarañá en su desembocadura con el Paraná se convierte en un punto neurálgico para la producción local con uno de los nodos portuarios agroexportador más grande del mundo en volumen de granos, harinas y aceites.

Por esa ruta pasan, en promedio, alrededor de 10 mil camiones de carga pesada por día sólo entre los puertos de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, a esto hay que sumarle el tránsito en Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria . Y son reiterados los informes que indican el deterioro del trayecto sur de una conexión que une Rosario con Formosa.

Frente a la publicación del decreto 1358/2026 en el Boletín Oficial, los municipios y comunas que se ven atravesados por la ruta 11 prestaron especial atención. "Actualmente se está trabajando en la definición de los corredores que formarán parte de las próximas licitaciones públicas nacionales e internacionales", expresó el gobierno nacional a través de la web oficial. De todas formas, según pudo averiguar La Capital con fuentes relacionadas al pliego licitatorio, uno de los tramos que ingresarían en la licitación es la ruta 11, precisamente el tramo que va desde Nelson hasta Rosario, abarcando al cordón Industrial del sur santafesino.

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Alejandro Cabral, jefe de Gabinete de San Lorenzo, celebró ante La Capital el anuncio del gobierno nacional y espera que la concesión abarque desde la localidad de Nelson hacia el sur, un reclamo que se reitera hace varios años desde dicha ciudad. "Es de vital importancia para el cordón industrial y especialmente para San Lorenzo, porque nos comunica con el norte y el sur y miles de vecinos se trasladan por la ruta para trabajar, estudiar, asistir a los centros médicos. A su vez es determinante para la producción", apuntó el funcionario.

En San Lorenzo la ruta nacional 11 tiene conexión con los tres accesos a la ciudad: con el norte y sur para tránsito pesado y con el centro donde circulan los vehículos de menor porte. Es una conexión central para los sanlorencinos ya que por allí se ven unidades del transporte interurbano, autos particulares, tránsito pesado de cereales y de mercadería elaborada. Cabral remarcó que ese conjunto de actores provoca un "desgaste en el asfalto" sobre la vía que en San Lorenzo se la conoce como avenida San Martín. "Siempre es bienvenida toda la acción de repavimentación, fresado, bacheo en el corazón vial de la ciudad", remató Cabral.

Bache en la ruta nacional 11 a la altura de Puerto General San Martín

En San Lorenzo la parte más crítica se encuentra en el acceso norte, entre la ruta provincial 10s y el puente del arroyo San Lorenzo. Por ese lugar ingresa el tránsito pesado de empresas como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), YPF o Axion hacia San Lorenzo, pero también es utilizado por los caminos que descargan en Puerto General San Martín y parte de las terminales de Timbúes.

Cabral destacó que las obras en la ruta 11 a la altura de San Lorenzo complementarían los trabajos del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe en el Camino a la Cremería, con el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe y en la A012, la cual está a cargo de la provincia luego de un acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación: "Si el gobierno nacional avanza, más los trabajos de la provincia, llevaría a un abordaje integral del acceso a las carreteras al principal polo exportador y corazón de la hidrovía Paraná-Paraguay. Vamos a seguir con mucha atención qué va a pasar".

Por último, Cabral señaló que las obras también llegan para "proteger la vida porque cuando hablamos de mejorar las carreteras es seguridad vial".

Sobre esta línea hizo hincapié el intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandis, que cansado de lamentar accidentes y víctimas fatales tomó las riendas de las obras y mejoró los cuatro kilómetros que atraviesan la ciudad. "Hubo varias muertes, una chica se accidentó y perdió una pierna. Cientos de accidentes", contó de Grandis a La Capital.

El municipio cerró un convenio con Vialidad Nacional, encargada de supervisar las obras y mantener las rutas hasta que sean concesionadas, e invirtió de sus propias arcas unos 3.800 millones de pesos. De Grandis recordó que "era un caos cruzar la ruta nacional 11" y repasó los trabajos que incluyeron bacheo profundo, banquina, renovación de las paradas de colectivo e iluminación, entre otros.

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"Sería muy bueno", fue lo primero que dijo el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, a La Capital ante la consulta sobre la posibilidad de obras en la ruta nacional 11. Como muchos de los mandatarios que se ven atravesados por esta conexión, Cominelli contó que gestiona constantemente bacheos con asfalto en frío "para salir del paso". Esta efímera obra es fundamental en las zonas donde hay paradas de transporte interurbano porque "de lo contrario no frenan y siguen de largo" dejando a los vecinos con la mano tendida sobre la ruta.

"En algunos sectores, el asfalto esta tan levantado que los vehículos circulan por banquinas", agregó con preocupación Cominelli y recordó que las banquinas son mantenidas por el municipio.

Sobre el final, Cominelli apuntó contra el estado del alumbrado sobre la ruta 11 y se mostró esperanzado: "Si la concesión abarcara nuestra ciudad, con la obligación del concesionario de realizar obras y mantenerla en buen estado, completamente a favor".

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11

El gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, definió las rutas nacionales que ingresaron en la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones (RFC), el sistema que implementó Casa Rosada para ceder las trazas a cargo del Estado. Entre las 27 rutas nacionales que aparecen en el listado, está la ruta 11 y Santa Fe se esperanza con recibir obras en la zona del cordón industrial.

No es la primera vez que la ruta nacional 11 forma parte de los pliegos licitatorios de Vialidad Nacional. En agosto, el organismo adjudicó la concesión de un tramo de la traza que une Nelson, en Santa Fe, hasta Resistencia, en Chaco, a la UTE José Eleuterio Pitón S.A-Rovial S.A.-Obring S.A., que tendrán "la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”. Ahora, el gobierno nacional tendría entre sus planes completar la ruta hacia el sur.

El decreto 1358 señala resta esperar las audiencias públicas para conocer cuántos kilómetros de ruta abarcará la Etapa IV de la RFC. Más tarde, se publicarán los pliegos para dar inicio al proceso administrativo para los interesados. En este sentido, el gobierno nacional aclaró: "La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente".