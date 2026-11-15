La Capital | cordón industrial

Crece la expectativa en el cordón industrial por posible concesión de la ruta nacional 11

Vialidad Nacional resta definir qué tramo estará abarcado en la Etapa IV del proceso de concesiones. Los gobierno locales esperan con ansias el anuncio definitivo mientras aplican parches para sobreponerse al desgaste de la traza.

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

15 de noviembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un camión de YPF ingresa a Puerto General San Martín por la ruta 11. El tránsito pesado es habitual en el cordón industrial.

Un camión de YPF ingresa a Puerto General San Martín por la ruta 11. El tránsito pesado es habitual en el cordón industrial.

Esta semana el gobierno nacional adelantó que se inició el proceso para la licitación de la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones (RFC) y la letra chica fue leída con especial atención en el cordón industrial. Según lo proyectado, en esta etapa ingresará la ruta nacional 11. Fuentes de Vialidad Nacional, a cargo de la publicación del pliego, expresaron ante La Capital que la traza sur ingresaría entre los tramos a concesionar. La publicación en el Boletín Oficial encendió las esperanzas en las localidades santafesinas, sobre todo en el cordón industrial, una zona atravesada por el tránsito pesado.

Hace más de 160 años, en Santa Fe se inauguraba el "nuevo camino a San Lorenzo", lo que hoy se conoce como la ruta nacional 11 que atraviesa a seis localidades del cordón industrial santafesino. La traza que va desde el puente Rosario-Victoria hasta el río Carcarañá en su desembocadura con el Paraná se convierte en un punto neurálgico para la producción local con uno de los nodos portuarios agroexportador más grande del mundo en volumen de granos, harinas y aceites.

Por esa ruta pasan, en promedio, alrededor de 10 mil camiones de carga pesada por día sólo entre los puertos de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, a esto hay que sumarle el tránsito en Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Y son reiterados los informes que indican el deterioro del trayecto sur de una conexión que une Rosario con Formosa.

El cordón industrial mantiene las expectativas

Frente a la publicación del decreto 1358/2026 en el Boletín Oficial, los municipios y comunas que se ven atravesados por la ruta 11 prestaron especial atención. "Actualmente se está trabajando en la definición de los corredores que formarán parte de las próximas licitaciones públicas nacionales e internacionales", expresó el gobierno nacional a través de la web oficial. De todas formas, según pudo averiguar La Capital con fuentes relacionadas al pliego licitatorio, uno de los tramos que ingresarían en la licitación es la ruta 11, precisamente el tramo que va desde Nelson hasta Rosario, abarcando al cordón Industrial del sur santafesino.

>> Leer más: El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Alejandro Cabral, jefe de Gabinete de San Lorenzo, celebró ante La Capital el anuncio del gobierno nacional y espera que la concesión abarque desde la localidad de Nelson hacia el sur, un reclamo que se reitera hace varios años desde dicha ciudad. "Es de vital importancia para el cordón industrial y especialmente para San Lorenzo, porque nos comunica con el norte y el sur y miles de vecinos se trasladan por la ruta para trabajar, estudiar, asistir a los centros médicos. A su vez es determinante para la producción", apuntó el funcionario.

En San Lorenzo la ruta nacional 11 tiene conexión con los tres accesos a la ciudad: con el norte y sur para tránsito pesado y con el centro donde circulan los vehículos de menor porte. Es una conexión central para los sanlorencinos ya que por allí se ven unidades del transporte interurbano, autos particulares, tránsito pesado de cereales y de mercadería elaborada. Cabral remarcó que ese conjunto de actores provoca un "desgaste en el asfalto" sobre la vía que en San Lorenzo se la conoce como avenida San Martín. "Siempre es bienvenida toda la acción de repavimentación, fresado, bacheo en el corazón vial de la ciudad", remató Cabral.

Bache en la ruta nacional 11 a la altura de Puerto General San Mart&iacute;n

Bache en la ruta nacional 11 a la altura de Puerto General San Martín

En San Lorenzo la parte más crítica se encuentra en el acceso norte, entre la ruta provincial 10s y el puente del arroyo San Lorenzo. Por ese lugar ingresa el tránsito pesado de empresas como Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), YPF o Axion hacia San Lorenzo, pero también es utilizado por los caminos que descargan en Puerto General San Martín y parte de las terminales de Timbúes.

Cabral destacó que las obras en la ruta 11 a la altura de San Lorenzo complementarían los trabajos del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe en el Camino a la Cremería, con el tercer carril de la Autopista Rosario-Santa Fe y en la A012, la cual está a cargo de la provincia luego de un acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación: "Si el gobierno nacional avanza, más los trabajos de la provincia, llevaría a un abordaje integral del acceso a las carreteras al principal polo exportador y corazón de la hidrovía Paraná-Paraguay. Vamos a seguir con mucha atención qué va a pasar".

Por último, Cabral señaló que las obras también llegan para "proteger la vida porque cuando hablamos de mejorar las carreteras es seguridad vial".

Sobre esta línea hizo hincapié el intendente de Puerto General San Martín, Carlos de Grandis, que cansado de lamentar accidentes y víctimas fatales tomó las riendas de las obras y mejoró los cuatro kilómetros que atraviesan la ciudad. "Hubo varias muertes, una chica se accidentó y perdió una pierna. Cientos de accidentes", contó de Grandis a La Capital.

El municipio cerró un convenio con Vialidad Nacional, encargada de supervisar las obras y mantener las rutas hasta que sean concesionadas, e invirtió de sus propias arcas unos 3.800 millones de pesos. De Grandis recordó que "era un caos cruzar la ruta nacional 11" y repasó los trabajos que incluyeron bacheo profundo, banquina, renovación de las paradas de colectivo e iluminación, entre otros.

>> Leer más: Ruta 11 detonada: un transportista creó un Paseo de la fama y les puso nombre de políticos a los pozos

"Sería muy bueno", fue lo primero que dijo el intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, a La Capital ante la consulta sobre la posibilidad de obras en la ruta nacional 11. Como muchos de los mandatarios que se ven atravesados por esta conexión, Cominelli contó que gestiona constantemente bacheos con asfalto en frío "para salir del paso". Esta efímera obra es fundamental en las zonas donde hay paradas de transporte interurbano porque "de lo contrario no frenan y siguen de largo" dejando a los vecinos con la mano tendida sobre la ruta.

"En algunos sectores, el asfalto esta tan levantado que los vehículos circulan por banquinas", agregó con preocupación Cominelli y recordó que las banquinas son mantenidas por el municipio.

Sobre el final, Cominelli apuntó contra el estado del alumbrado sobre la ruta 11 y se mostró esperanzado: "Si la concesión abarcara nuestra ciudad, con la obligación del concesionario de realizar obras y mantenerla en buen estado, completamente a favor".

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11

El gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, definió las rutas nacionales que ingresaron en la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones (RFC), el sistema que implementó Casa Rosada para ceder las trazas a cargo del Estado. Entre las 27 rutas nacionales que aparecen en el listado, está la ruta 11 y Santa Fe se esperanza con recibir obras en la zona del cordón industrial.

No es la primera vez que la ruta nacional 11 forma parte de los pliegos licitatorios de Vialidad Nacional. En agosto, el organismo adjudicó la concesión de un tramo de la traza que une Nelson, en Santa Fe, hasta Resistencia, en Chaco, a la UTE José Eleuterio Pitón S.A-Rovial S.A.-Obring S.A., que tendrán "la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario y la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje”. Ahora, el gobierno nacional tendría entre sus planes completar la ruta hacia el sur.

El decreto 1358 señala resta esperar las audiencias públicas para conocer cuántos kilómetros de ruta abarcará la Etapa IV de la RFC. Más tarde, se publicarán los pliegos para dar inicio al proceso administrativo para los interesados. En este sentido, el gobierno nacional aclaró: "La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente".

Las más leídas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Lo último

Santa Fe celebra el 453º aniversario de su fundación: cuál es el origen de la capital provincial

Santa Fe celebra el 453º aniversario de su fundación: cuál es el origen de la capital provincial

Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

Golpe en el tórax y paro cardíaco: qué es el commotio cordis y cómo actuar ante la emergencia

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Clubes náuticos, guarderías e instructores son optimistas pese a las anunciadas dificultades que planteará el clima, debido al fenómeno que se mantendrá al menos hasta febrero
Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná
Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11
La Región

Cordón industrial: crece la expectativa por la concesión de la ruta nacional 11

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Tras la visita de León XIV, vuelven la agenda institucional y el armado electoral

Por Javier Felcaro
Política

Tras la visita de León XIV, vuelven la agenda institucional y el armado electoral

Argentina era una fiesta

Por Carlos Fara, para La Capital
Opinión

Argentina era una fiesta

¿León XIV conducción? Quién puede convertir su mensaje en votos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

¿León XIV conducción? Quién puede convertir su mensaje en votos

Las más leídas
Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Un cumpleaños con 85 familiares en Roldán: asado, tortas italianas y tarantelas

Newells podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Newell's podría perder a uno de sus mejores jugadores al final de la temporada

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Central Córdoba perdió por penales y tendrá que sufrir otra temporada en la Primera C

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Venta de Grupo Oroño: Swiss Medical y Chicago Capital adquirieron la mayoría accionaria

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Balcón en llamas: apagaron un incendio en un edificio del centro rosarino

Ovación
Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Por Pablo Mihal
Ovación

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Duendes volvió a reverdecer sus laureles y es nuevo campeón del Regional del Litoral en una gran final

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Mirá quién volvió en el Turismo Carretera: Pinchito hizo la pole en Río Cuarto y quiere pelear

Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

Fin del misterio en Central: Belloso dio marcha atrás e irá por la reelección

Policiales
Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron penas inferiores
Policiales

Causa de lesa humanidad Saint Amant IV: la Fiscalía consideró que se dictaron "penas inferiores"

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Barrio Ludueña: desapareció de su casa y su familia asegura que tenía una deuda con usureros

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Siete detenidos tras allanamientos en búnkeres de barrio La Lata

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

La Ciudad
El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario
La Ciudad

El largo y tortuoso camino del cannabis medicinal en Rosario

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

¿Por qué los bancos de Rosario siguen abriendo en horarios de pandemia?

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

Pese a El Niño, auguran una buena temporada de verano en el río Paraná

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de más lluvias

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos
La Ciudad

A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo
La Ciudad

Inédito: dos equipos rosarinos en el certamen de programación más prestigioso del mundo

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016
Zoom

Indio Solari: se viene el registro completo del show de Tandil 2016

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región
La Región

Uatre: corren riesgo mil puestos de trabajo de peones temporarios en la región

El futsal de Newells juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027
Ovación

El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable
La Ciudad

Rescataron a un galgo desnutrido en la zona noroeste y denunciarán al responsable

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales
La Ciudad

Delivery en Rosario: cuatro de cada diez repartidores sufrieron accidentes laborales

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná
Ovación

Duendes va por la gloria en la final del Regional del Litoral ante Estudiantes de Paraná

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?
Agro

¿Qué pasa con el suelo después de 12 años de uso de riego por goteo enterrado?

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
La Región

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica
Ovación

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura