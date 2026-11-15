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Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

Especialistas de Grupo Oroño destacan que el mapeo digital de lunares, los controles anuales y la fotoprotección durante todo el año son claves para un diagnóstico temprano

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de noviembre 2026 · 08:57hs
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Cáncer de piel: prevención, controles y tecnología para detectarlo a tiempo

El cáncer de piel es uno de los tumores más frecuentes y, sin embargo, también uno de los que ofrece mayores posibilidades de prevención y tratamiento exitoso cuando se diagnostica en etapas tempranas. "La prevención y el diagnóstico temprano son las herramientas más importantes para reducir el impacto del cáncer de piel", señala la doctora María Julia Bonifacio, dermatóloga de Grupo Oroño.

Tecnología al servicio de la detección temprana

En GO Centro Médico Alto Rosario, el área de Imágenes Dermatológicas cuenta con tecnología avanzada para realizar el mapeo digital de lunares, un estudio que permite obtener imágenes dermatoscópicas de alta resolución y registrar de manera sistemática las lesiones pigmentadas de la piel.

Uno de sus principales beneficios es la posibilidad de comparar las imágenes a lo largo del tiempo, identificar cambios sutiles que pueden pasar inadvertidos durante una evaluación convencional y reconocer la aparición de nuevas lesiones. Esto facilita el seguimiento de pacientes con múltiples lunares y permite orientar las decisiones médicas respecto de cuáles lesiones requieren mayor atención o evaluación.

El mapeo digital no reemplaza la consulta dermatológica ni el criterio médico, sino que constituye una herramienta complementaria para optimizar el control, individualizar el seguimiento y favorecer la detección de lesiones sospechosas en etapas iniciales.

Conocer la piel también es prevenir

La observación periódica de la piel permite reconocer cambios y consultar oportunamente. La aparición de una lesión nueva, un lunar que modifica su tamaño, forma o color, o una lesión que sangra, pica, no cicatriza o presenta características diferentes al resto debe motivar una consulta dermatológica.

La regla del ABCDE (asimetría, bordes irregulares, variación de color, diámetro y evolución) puede ser una herramienta orientativa para reconocer signos de alarma en los lunares. Sin embargo, no todas las lesiones malignas presentan estas características, por lo que ante cualquier duda es importante consultar con un dermatólogo y evitar la autoevaluación como único método de control.

La consulta dermatológica anual permite evaluar la piel de manera integral, identificar factores de riesgo y establecer una estrategia de seguimiento individualizada. Esta recomendación adquiere especial relevancia en personas con numerosos lunares, antecedentes personales o familiares de cáncer de piel, piel clara o antecedentes de quemaduras solares.

Fotoprotección: un hábito para todo el año

La exposición solar acumulada a lo largo de la vida y las quemaduras solares, especialmente durante la infancia y la adolescencia, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por eso, adoptar hábitos de fotoprotección es una de las principales medidas preventivas. Entre las recomendaciones esenciales se encuentran utilizar protector solar de amplio espectro, con FPS 30 o superior, renovarlo cada dos horas y después de ingresar al agua o transpirar, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas, buscar lugares con sombra y complementar la protección con sombreros, anteojos y ropa adecuada.

La Dra. Bonifacio subraya que el cuidado solar no debe limitarse al verano: la radiación ultravioleta está presente durante todo el año y la fotoprotección debe formar parte de los hábitos cotidianos.

"No debemos esperar a que un lunar cambie o una lesión genere molestias para consultar. Un control a tiempo puede hacer una gran diferencia: permite detectar lesiones en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento son mayores", concluye la Dra. Bonifacio.

Hoy 15 de noviembre se realiza en Rosario la segunda Campaña de Prevención del Cáncer de Piel, organizada por la Municipalidad de Rosario, el Concejo Municipal y la Asociación Rosarina de Dermatología. Grupo Oroño participa con un stand en Pellegrini y Oroño cuyos profesionales brindarán información al respecto.

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