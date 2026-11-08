Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi Grupo Oroño, a través de Sanatorio Parque, aplica la plataforma Da Vinci Xi en cirugías de obesidad y trastornos metabólicos, con foco en casos de mayor complejidad Por Redaccion Comercial 8 de noviembre 2026 · 08:34hs

La cirugía robótica representa un avance en el abordaje quirúrgico de la obesidad, una enfermedad compleja que requiere tratamientos individualizados y seguimiento integral. En Sanatorio Parque, Grupo Oroño cuenta con la plataforma Da Vinci Xi, que permite realizar procedimientos bariátricos y metabólicos con mayor precisión y control.

Su aplicación comprende distintos escenarios clínicos: pacientes con superobesidad, obesidad mórbida y personas con obesidad grado 2 que presentan enfermedades asociadas, como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia. También resulta especialmente valiosa en cirugías de revisión, donde las modificaciones anatómicas de intervenciones anteriores requieren mayor precisión técnica.

El sistema ofrece una visión tridimensional magnificada en alta definición y un instrumental articulado con siete grados de libertad, que facilita maniobras precisas en espacios anatómicos reducidos y elimina el temblor involuntario. "La tecnología robótica no reemplaza la destreza del cirujano, sino que la potencia", explica el Dr. Nicolás Somoza, director de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica de Sanatorio Parque.

Un tratamiento que va más allá de la cirugía El abordaje de la obesidad requiere un trabajo interdisciplinario. Por eso, el paciente cuenta con el acompañamiento de especialistas en nutrición, salud mental, clínica médica y anestesiología. Este enfoque se desarrolla en el marco de la Ley Nacional de Obesidad y en concordancia con las recomendaciones de sociedades científicas internacionales como ASMBS e IFSO.

A su vez, la combinación de cirugía robótica con protocolos de recuperación acelerada ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) busca minimizar el trauma en los tejidos, reducir el dolor posoperatorio, favorecer altas hospitalarias tempranas y facilitar el retorno a las actividades habituales. Rosario como centro de referencia regional Con el desarrollo de este programa, Grupo Oroño fortalece su capacidad para realizar procedimientos bariátricos de alta complejidad y consolida a Rosario como un centro de referencia y derivación regional.