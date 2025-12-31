La Capital | Salud | hantavirus

¿Cómo se transmite el hantavirus?: los síntomas y las medidas para prevenir la enfermedad

La oleada de casos positivos de esta enfermedad que se transmite a los humanos a través de roedores silvestres enciende las alarmas

31 de diciembre 2025 · 09:42hs
La transmisión del hantavirus al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres

La transmisión del hantavirus al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres

El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias en Santa Fe tras el reciente fallecimiento de una mujer oriunda de Ybarlucea a causa de esta enfermedad, y por una oleada de casos positivos.

Se trata de una enfermedad viral grave que se transmite al ser humano a través de roedores silvestres infectados y que puede derivar en cuadros respiratorios severos.

>> Leer más: Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y ya son tres los fallecidos en Santa Fe

En particular, la enfermedad por hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus ARN de la familia Bunyaviridae.

En cuanto a la distribución de esta enfermedad, datos del ministerio de Salud nacional muestra que el 64 % de los casos se concentró en la región Centro del país, el 21 % en el Noroeste, el 11 % en el Sur y el 5 % en el Noreste.

Cómo se transmite el hantavirus

La transmisión al ser humano ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus. Estos animales presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente, eliminando el virus a través de la orina, saliva y excrementos.

La principal vía de contagio al ser humano ocurre por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en excrementos secos de roedores infectados.

También puede transmitirse por contacto directo de secreciones con mucosas conjuntivales, nasales o bucales, por mordeduras de roedores infectadoso por la ingesta de alimentos y agua contaminados.

En determinados casos, se registró transmisión de persona a persona, asociada al genotipo Andes del virus, aunque esta modalidad se presenta con menor frecuencia.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

La enfermedad suele comenzar con una fase inicial inespecífica que dura entre tres y siete días. En ese período aparecen síntomas que pueden confundirse con una gripe común:

  • Fiebre alta

  • Dolor muscular intenso

  • Cefalea

  • Escalofríos

  • Náuseas

  • Malestar general

Desde la segunda semana puede desarrollarse la fase cardiopulmonar, caracterizada por tos persistente, dificultad respiratoria progresiva y falta de aire. En los casos más graves se produce edema pulmonar y shock respiratorio, con un rápido deterioro del estado general.

Algunos pacientes también presentan dolor abdominal, vómitos o diarrea, lo que dificulta el diagnóstico inicial. Los estudios de laboratorio suelen mostrar disminución de plaquetas, un dato clave para evaluar la gravedad del cuadro y la necesidad de internación inmediata.

Zonas de riesgo y situaciones de contagio

La transmisión al ser humano ocurre con mayor frecuencia al ingresar en hábitats de roedores, tanto en áreas rurales como suburbanas. Las situaciones de mayor riesgo incluyen tareas laborales o recreativas, limpieza de galpones, depósitos o viviendas cerradas durante largos períodos y actividades en peridomicilios infestados.

En provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, el hantavirus es una enfermedad endémica, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en zonas rurales.

>> Leer más: Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Cómo prevenir el hantavirus

Hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la hantavirosis, por lo que las medidas de higiene y control ambiental son fundamentales. El Ministerio de Salud recordó que el contagio ocurre al exponerse a partículas virales suspendidas en el aire, especialmente durante la limpieza de ambientes cerrados.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • Ventilar durante al menos una hora las viviendas cerradas antes de habitarlas

  • Usar guantes de goma gruesos para limpiar y desinfectarlos luego de su uso

  • Humedecer los ambientes antes de barrer para evitar levantar polvo

  • Limpiar superficies y muebles con paños humedecidos en solución clorada

  • Guardar alimentos en recipientes herméticos

  • Disponer la basura en contenedores cerrados

  • Sellar orificios que permitan el ingreso de roedores

  • Evitar la acumulación de objetos en desuso que puedan servir como refugio

Noticias relacionadas
Es necesario tener mucho cuidado cuando se ingresa a lugares cerrados por mucho tiempo donde puede haber ratas o ratones 

Hantavirus: murió una mujer de Ybarlucea y son 3 los fallecidos en Santa Fe

Preocupación por el hantavirus en Salta

Hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

apnea del sueno y accidentes de transito: un riesgo silencioso que se puede prevenir

Apnea del sueño y accidentes de tránsito: un riesgo silencioso que se puede prevenir

seguridad acuatica: que hacer para evitar ahogamientos en ninos y adultos este verano

Seguridad acuática: qué hacer para evitar ahogamientos en niños y adultos este verano

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Lo último

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego
Información General

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Ovación
La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Por Luis Castro
Ovación

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia