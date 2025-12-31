Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

La reinauguración del Aeropuerto de Rosario habilita vuelos directos a Florianópolis. Free Way ofrece paquetes para el verano 2026, evitando viajes largos y aduanas, con salidas desde el 10 de enero.

31 de diciembre 2025

La llegada del verano 2026 trae consigo una excelente noticia para quienes planean sus vacaciones y buscan escapar a destinos paradisíacos sin las complicaciones de los extensos traslados terrestres. En el marco de la reciente reinauguración del Aeropuerto Internacional de Rosario "Islas Malvinas", se ha confirmado una nueva y atractiva opción para los viajeros de la región: vuelos directos desde Rosario a Florianópolis, uno de los destinos más codiciados del sur de Brasil.

El operador mayorista Free Way lanzó al mercado una serie de paquetes turísticos que prometen transformar la experiencia de viaje, acortando significativamente los tiempos de traslado. La posibilidad de volar directamente a la capital del estado de Santa Catarina en tan solo dos horas representa un cambio radical para los rosarinos que eligen Brasil como destino estival. Esta conexión directa permite a los turistas evitar el larguísimo viaje en auto que muchas veces se extendía hasta por dos días, así como las inevitables y a menudo interminables filas en la aduana, liberando valioso tiempo para disfrutar desde el primer momento.

Mar del Plata o Florianópolis: los precios de veranear en 2026 en Argentina o Brasil

Azur Hotel & Spa ofrece una experiencia boutique que combina relax, identidad local y gastronomía de autor para celebrar el fin de año.

Fiestas de fin de año entre historia, bienestar y alta gastronomía en Azur Hotel & Spa

Florianópolis, conocida como la "Isla de la Magia", es un imán para quienes buscan sol, arena y aguas cálidas. Sus playas son reconocidas por su belleza y diversidad, aptas para todos los gustos. Entre las más destacadas se encuentran Canasvieiras, Ingleses, Mariscal, Bombas y Camboriú, cada una con su encanto particular, ofreciendo desde tranquilas bahías hasta olas ideales para el surf. Estos enclaves turísticos prometen, como cada año, ser la estrella del turismo regional para los amantes del sol, la playa y la tradicional caipirinha. La conveniencia de los vuelos directos de Rosario a Florianópolis facilita el acceso a estas joyas del Atlántico.

Opciones de Paquetes y Tarifas Competitivas

La propuesta de Free Way para este verano abarca una variedad de opciones para adaptarse a las necesidades de cada viajero. Los paquetes de viaje a Florianópolis incluyen una completa gama de servicios que garantizan una experiencia sin preocupaciones. Los turistas pueden acceder a combinaciones que comprenden los pasajes aéreos, el alojamiento en hoteles seleccionados, traslados desde y hacia el aeropuerto en destino, y un seguro de asistencia médica, un aspecto fundamental para viajar con tranquilidad.

Estas ofertas están disponibles para viajar durante el mes de enero, con precios competitivos que buscan hacer de Florianópolis un destino accesible. Los paquetes completos tienen un valor desde 777 dólares más impuestos por persona (en base doble), una tarifa que se posiciona como una alternativa conveniente frente a otras opciones de viaje. Para aquellos que prefieren organizar su alojamiento de forma independiente, Free Way también ofrece la posibilidad de adquirir solo los vuelos, con un costo de 440 dólares por persona, impuestos incluidos. Estas tarifas, pensadas para optimizar el presupuesto vacacional, son una invitación a armar un plan de viaje a medida y no perderse la temporada en estas playas increíbles del sur de Brasil.

Un Destino Paradisiaco al Alcance

La operatividad de estos vuelos directos Rosario-Florianópolis se extenderá durante gran parte de la temporada estival. Las salidas están programadas para todos los sábados, iniciando el 10 de enero y continuando hasta el 21 de febrero. Esta regularidad semanal permite una flexibilidad en la planificación de las vacaciones, ofreciendo múltiples oportunidades para disfrutar de la experiencia brasileña. Los vuelos serán operados por Aerolíneas Argentinas, lo que añade un plus de confianza y calidad al servicio, garantizando la comodidad y seguridad de los pasajeros.

La elección de Florianópolis como uno de los destinos clave desde el Aeropuerto de Rosario subraya la importancia de este punto turístico para la región. La ciudad de Santa Catarina no solo es reconocida por sus playas, sino también por su vibrante vida nocturna, su rica gastronomía a base de mariscos frescos y sus paisajes naturales que combinan dunas, lagunas y exuberante vegetación. Para más información sobre otros destinos de la temporada, se puede consultar este enlace sobre turismo regional.

Los interesados en aprovechar estas ofertas para el verano 2026 deben contactar a su agente de viajes de confianza. Allí podrán consultar por las promociones de Free Way a Florianópolis y asegurarse uno de los últimos lugares, especialmente para las primeras salidas de enero, que suelen ser las más demandadas. La anticipación es clave para garantizar un lugar en este viaje que promete ser inolvidable. Para conocer más detalles sobre la infraestructura aeroportuaria, se recomienda visitar la nota sobre la reinauguración del aeropuerto de Rosario.

La conexión aérea directa entre Rosario y Florianópolis no solo facilita las vacaciones, sino que también refuerza el vínculo turístico entre Argentina y Brasil, consolidando a Rosario como un hub aéreo cada vez más relevante para el norte de Argentina. La posibilidad de un acceso rápido y cómodo a las playas brasileñas posiciona a Florianópolis como la elección predilecta para aquellos que buscan un descanso merecido y una experiencia vacacional de alta calidad.

miércoles 31 de diciembre de 2025

