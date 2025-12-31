La Capital | Ovación | básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

El repaso histórico de todos títulos en el básquet de la Asociación Rosarina que en 2026 cumple sus primeros 100 años.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

31 de diciembre 2025 · 06:25hs
Provincial fue quien estrenó el palmarés de la actual Asociación Rosarina de Básquet en 1926.

La Asociación Rosarina de Básquet (ARBB) tendrá en 2026 un año especial, ya que el 12 de julio cumple sus primeros 100 años de vida. La entidad madre de este deporte coronó el pasado 27 de diciembre a un nuevo campeón y ya son 27 los clubes que pudieron conseguir el cetro máximo en primera división.

El primer campeón en la historia fue el Club Atlético Provincial en 1926. En ese primer campeonato donde intervinieron 12 clubes y el Rojo ganó los 11 partidos que disputó.

Luego, hasta mediado de la década del 50, hubo clubes que fueron marcando una época y ganaron dos o más títulos en forma consecutiva.

Ben Hur se adjudicó el título en 1927, 1928 y 1929, transformándose en el primer tricampeón del básquet local. Algo que repitió Universitario con los títulos de 1930, 1931 y 1932.

Pero después, el que tuvo su momento de gloria fue Huracán. El club de la calle Paraguay al 400, que hoy no practica este deporte, cosechó seis títulos al hilo, entre 1933 y 1938 inclusive, y así monopolizó la naranja

Tras esta hegemonía del Globo, llegaron los campeonatos de Uria en 1939 y 1940, que un club que se encontraba en la calle Leandro Nicéforo Alem 1272.

El increíble récord de Newell’s en el básquet rosarino

En el comienzo de la década del 40, el que festejó fue Velocidad y Resistencia con sus campeonatos de 1941 y 1942. Hasta que apareció Newell’s, que entre 1943 y 1954 inclusive, fue el amo y señor de la naranja en Rosario, ya que ganó 12 títulos consecutivos: un registro que no tiene precedentes en la historia de las grandes ligas de este deporte a nivel mundial.

image

Hubo conflictos en la ARBB y no se jugaron los campeonatos de 1955 y 1956. Luego se repartieron los campeonatos entre cuatro clubes. Velocidad y Resistencia ganó el torneo de 1957, Ciclón los de 1958 y 1964, Horizonte los de 1959, 1962 y 1963 y Sportsmen Unidos los de 1960 y 1961.

Hasta que llegó un nuevo parate por un conflicto con Servando Bayo y la ciudad se quedó sin un torneo oficial de primera división durante tres años, en 1965, 1966 y 1967.

Tras el regreso de la actividad oficial, Rosario Central fue el mejor en 1968 y 1969. En los siguientes siete años, hubo tres clubes que pudieron festejar: Sportivo América (1970 y 1976), Libertad (1971 y 1973) y Provincial (1972, 1974 y 1975).

El epílogo de la década del 70 marcó el regreso a los primeros planos de Newell’s que dio la vuelta en 1977 y 1978.

Tras cartón fue Central quien tuvo una buena racha de títulos ya que los canallas festejaron durante cuatro años seguidos (1979 a 1982 inclusive).

El año 1983 fue el primero que tuvo dos campeones en el torneo mayor: Newell’s y Sportivo Constitución. La década del 80 continuó con las consagraciones de Náutico (1984), Rosario Central (1985), Provincial (1986 y 1987), Regatas (1988), Banco de Santa Fe (1989) y Gimnasia y Esgrima (1990).

En los 90, Provincial mandó en 1991 y 1995; Gimnasia en 1992, Rosario Central en 1993, Sportsmen Unidos durante 1994 y 1996, y Atalaya en 1997. Hasta que llegó otra racha de los canallas que fueron otra vez en cuatro ocasiones consecutivas (1998 a 2001 inclusive).

El Siglo XXI siguió con Sportsmen Unidos campeón en 2002, dos campeones en 2003 que fueron Ciclón y Los Rosarinos Estudiantil, y este último se consagró además en 2004. Después Central fue campeón en 2005, en 2006 el torneo se declaró desierto y en 2007 repitieron los de Arroyito.

Los últimos festejos

El Club Atlético Fisherton dio la sorpresa en 2008, Echesortu brilló en 2009, mientras que en 2010 hubo dos reyes: Central en el primer torneo y Gimnasia en el segundo.

El primer lustro de la década pasada trajo como campeones a Sportsmen Unidos (2011), El Tala (2012), Unión y Progreso (2013), Club Atlético Olegario Víctor Andrade (2014 y 2015).

Mientras que El Tala (2016 y el segundo torneo de 2018) y Atalaya (dos títulos en 2017, el primer campeonato de 2018 y 2019) marcaron la hegemonía en el final de la década del 10, ya que en 2020 no hubo actividad oficial por la pandemia.

La torta se repartió bastante en los últimos años ya que los ganadores fueron Atalaya (2021), Gimnasia (2022), Provincial (2023 y 2024), Sportivo América (2024) y Temperley (2025).

Ahora habrá que esperar quien se consagrará en 2026 que será el año del centenario.

Temperley logró por primera vez en su historia el título en la máxima categoría de la Asociación Rosarina de Básquet.

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón

Dale campeón. La U13 deEdison fue el mejor en el Nivel C de las formativas de la Asociación Rosarina de Básquet

Rosarina de Básquet: las divisiones formativas tienen a sus campeones de 2025

La Asociación Rosarina de Básquet suspendió temporarmente el cuadrangular final.

Rosarina de básquet: hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Provincial mantiene el rumbo ganador en la Liga Argentina de Básquet.

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Pullaro: Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Pullaro: "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Al cierre del año, el gobernador realizó un balance de su mandato en el que repasó el plan provincial y el vínculo con la Nación. Además, reveló qué falta en materia de combate al delito

Por Facundo Borrego
Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos
La Región

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni
La Ciudad

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Por Rodolfo Parody
Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Básquet: agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Básquet: agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor
El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales