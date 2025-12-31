La Capital | Ovación | Newell's

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

La Lepra no cumplió ninguna meta y estuvo cerca de perder la categoría. No se clasificó a nada y perdió los dos clásicos. Terminó 2025 con nuevo gobi9erno

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

31 de diciembre 2025 · 06:10hs
Carlos González

Sebastián Suárez Meccia

Carlos González, que no seguirá en Newell's, se toma la cabeza. Un símbolo del sufrimiento de la Lepra durante 2025.

Newell’s pasó el 2025 con satisfacciones mínimas. Repleto de frustraciones y objetivos no cumplidos. Preocupado hasta el final del año ante el riesgo del descenso. La ansiada salvación trajo alivio. Y las elección de nuevas autoridades abrió la expectativa de un cambio de raíz.

Para que no quede nuevamente en una cuestión declamativa que la meta es clasificar a la fase final de un torneo local y a una copa internacional, además de conseguir la victoria en el clásico.

Nada cambió demasiado con respecto a 2024. Para muestra basta con el repaso de lo publicado un año atrás por Ovación como balance de lo realizado por Newell’s: “No cumplió ninguno de los objetivos, quedó afuera de todo y hasta perdió los dos clásicos”.

El Newell's de Mariano Soso concluyó pronto

La esperanza de que 2025 fuese distinto comenzó torcido de arranque. Mariano Soso se fue en febrero, luego de cuatro derrotas en las primeras cinco fechas. La caída que desencadenó su salida fue el traspié contra Central en el Coloso por 2 a 1.

Los goles del clásico rival los recibió Keylor Navas, en su cuarto encuentro en el arco rojinegro. Su incorporación causó repercusión internacional y su clase fue determinante para varias de las victorias y empates conseguidos por la Lepra en el Apertura, ya con Cristian Fabbiani de entrenador.

>> Leer más: Cuánto dinero recibirá Newell's por el pase de Tomás Jacob a un club de la Major League Soccer

Fabbiani reacomodó el equipo, con un estilo más combativo. Desde que asumió, Newell’s logró 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Llegó a la última fecha con chances de ingresar a la fase final. No pudo.

En esa primera mitad del año, siempre con Fabbiani, pasó dos rondas de la Copa Argentina: Kimberley (0-0 y 5-4 en los penales) y Defensa y Justicia (2-0).

La última mitad de 2025, un sufrimiento

En el segundo semestre todo empeoró, fue un suplicio. La comisión directiva vendió a Mateo Silvetti y Tomás Jacob. Keylor Navas decidió irse. Su partida fue conflictiva, con el Clausura en marcha. Las incorporaciones no mejoraron lo que había.

Fabbiani se quedó con un plantel de menor categoría y sin soluciones. Otra derrota contra Central, por 1 a 0 en el Gigante, desestabilizó el ciclo del entrenador.

Se sostuvo por una nueva victoria en la Copa Argentina, la única ilusión que se mantenía, frente a Atlético Tucumán (3-2) en octavos. Pero en cuartos de final, quedó eliminado contra Belgrano (1-3).

image (16)
Newell's fue derrotado 3 a 1 por Belgrano en los cuartos de la Copa Argentina.

Newell's fue derrotado 3 a 1 por Belgrano en los cuartos de la Copa Argentina.

Newell’s sumaba poco en el Clausura y se hundía en la tabla anual. La posibilidad del descenso pasó a ser concreta. El 3-0 en contra ante Argentinos en La Paternal marcó el fin del Ogro Fabbiani.

Lucas Bernardi asumió un interinato de tres partidos y en la penúltima fecha llegó la victoria sobre Huracán (2-0) en el Ducó y la ansiada permanencia en primera.

Todo lo vivido provocó una reacción, con una participación récord de casi 11 mil socios en las elecciones de mitad de diciembre, que consagraron presidente a Ignacio Boero. La flamante comisión directiva tiene la responsabilidad de trabajar para que 2026 no sea otro año frustrante.

1- La irrupción de Keylor Navas

El debut de Keylor Navas, frente a Banfield en la 3ª fecha del Apertura, causó una enorme repercusión nacional e internacional. El arquero tuvo un gran torneo, pero su despedida en el inicio del Clausura fue una desprolijidad.

image - 2025-12-30T180615.735
Keylor Navas tuvo grandes actuaciones, como ante Estudiantes (1-1), Tigre (2-0) y Argentinos (0-0).

Keylor Navas tuvo grandes actuaciones, como ante Estudiantes (1-1), Tigre (2-0) y Argentinos (0-0).

2- Perdió el clásico y Mariano Soso se fue

El ciclo de Mariano Soso sucumbía. Acumulaba 4 derrotas y apenas un triunfo en el Apertura. Lo visitó Central y Newell’s perdió 2 a 1, con un gol de Ever Banega sobre el cierre. Fue el adiós del DT, que había asumido en el final de 2024.

image - 2025-12-30T181152.565
Mariano Soso sumó la quinta derrota en el clásico, en 6 partidos del Apertura, y se fue.

Mariano Soso sumó la quinta derrota en el clásico, en 6 partidos del Apertura, y se fue.

3- El doblete de Silvetti en Tucumán

Cristian Fabbiani asumió como técnico y logró la victoria en su segundo partido. La Lepra venció de visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1 y la figura, con dos goles, fue Mateo Silvetti. El juvenil sería transferido a mitad de año a Inter Miami.

image - 2025-12-30T181837.716
Mateo Silvetti señaló dos goles en la victoria de Newell's ante Atlético Tucumán por 2 a 1.

Mateo Silvetti señaló dos goles en la victoria de Newell's ante Atlético Tucumán por 2 a 1.

4- Gran victoria sobre Boca

Uno de los máximos triunfos del Newell’s de Fabbiani: 2 a 0 en el Coloso contra Boca, líder de su zona, por la 11ª fecha del Apertura. Los goleadores fueron Luciano Herrera, de los mejores de la Lepra durante el año, y Luciano Lollo.

image - 2025-12-30T182740.712
Todo Newell's celebra uno de los goles en la victoria sobre Boca por 2 a 0.

Todo Newell's celebra uno de los goles en la victoria sobre Boca por 2 a 0.

5- Valentino Acuña, gol y renovación

Newell’s superó a Huracán por 2 a 0 en el Parque por la penúltima fecha del Apertura y aún creía en clasificar, pese que al final no lo logró. El primer gol fue del prometedor Valentino Acuña. Su irrupción fue de lo poco para rescatar en 2025.

image - 2025-12-30T183034.608
Valentino Acuña sacó el zurdazo para la apertura del marcador. Newell's venció a Huracán por 2 a 0.

Valentino Acuña sacó el zurdazo para la apertura del marcador. Newell's venció a Huracán por 2 a 0.

6- Nueva derrota con Central

Otra caída en el clásico, por 1 a 0 en el Clausura, significó un quiebre en el ciclo de Fabbiani. Ya daba señales negativas en el torneo, con un plantel de menor nivel.

image - 2025-12-30T183316.761
Ever Banega se retira del Gigante tras la derrota contra Central por 1 a 0.

Ever Banega se retira del Gigante tras la derrota contra Central por 1 a 0.

7- Despedida de la Copa Argentina

La ilusión de la Copa Argentina se truncó en Villa Mereces (San Luis). La Lepra perdió 3 a 1 y quedó eliminado por Belgrano en los cuartos de final. Todo se desbarrancó.

image - 2025-12-30T183521.267
Los jugadores de Newell's se retiran de la cancha tras la eliminación en cuartos de la Copa Argentina.

Los jugadores de Newell's se retiran de la cancha tras la eliminación en cuartos de la Copa Argentina.

8- En caída y despedida de Fabbiani

Los malos resultados se repetían, existía el peligro del descenso por la tabla anual y la caída con Argentinos por 3 a 1 en La Paternal marcó el final de Fabbiani.

image - 2025-12-30T183731.867
Cristian Fabbiani sufre en el banco. Newell's perdió con Argentinos y el entrenador dejó el cargo.

Cristian Fabbiani sufre en el banco. Newell's perdió con Argentinos y el entrenador dejó el cargo.

9- La victoria salvadora

Triunfo decisivo para seguir en primera, en la penúltima fecha del Clausura. Venció a Huracán por 2 a 0. Los goles: Herrera y Cocoliso González (foto).

image - 2025-12-30T184050.107
Carlos González celebra su gol. Fue el segundo en el triunfo de Newell's sobre Huracán por 2 a 0.

Carlos González celebra su gol. Fue el segundo en el triunfo de Newell's sobre Huracán por 2 a 0.

6- Boero presidente, con una elección récord

Ignacio Boero ganó las elecciones y presidirá el club por los próximos 4 años. La expectativa puesta en una nueva comisión directiva. Hubo récord de socios que votaron, con casi 11 mil.

image - 2025-12-30T184127.154
Ignacio Boero, feliz tras ganar las elecciones que lo consagraron presidente. Roberto Sensini, a su lado.

Ignacio Boero, feliz tras ganar las elecciones que lo consagraron presidente. Roberto Sensini, a su lado.

Noticias relacionadas
Ignacio Boero, presidente de Newells, aseguró que el club está hipotecado y devastado tras la salida de Astore.

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Gabriel Arias se anticipa a Copetti en un partido entre Racing y Central. Ahora podría jugar en Newells.

Newell's le hizo una oferta a Gabriel Arias para jugar en el Parque por un año

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newells en Parque Patricios. 

En Newell's, Luciano Herrera es el único que resistió la limpieza del nuevo ciclo

Oscar Salomón está muy cerca de sumarse a Newells.

Se acerca a Newell's el segundo defensor con más duelos ganados en el fútbol argentino en 2025

Ver comentarios

Las más leídas

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Lo último

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Pullaro: "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Al cierre del año, el gobernador realizó un balance de su mandato en el que repasó el plan provincial y el vínculo con la Nación. Además, reveló qué falta en materia de combate al delito

Pullaro: Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Maltrato animal: Este año el municipio de Rosario intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio de Rosario intervino en más de 1.300 casos

Guiados por las 22 estrellas de Salta 2141, los Reyes Magos llegan para cambiar juguetes por sonrisas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guiados por las 22 estrellas de Salta 2141, los Reyes Magos llegan para cambiar juguetes por sonrisas

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

Recitales en Argentina 2026: de AC/DC a Rosalía, sigue el boom de los shows en vivo

Ovación
Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Básquet: agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Básquet: agasajaron a las campeonas con Argentina en la selección sub-17

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el año termina con algo de sol y mucho calor

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Aguas renovó un equipo fundamental para confiabilizar el proceso de potabilización

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

¿Cuándo cobro? Cronograma de pagos de enero para estatales de la provincia de Santa Fe

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo
La Ciudad

Pavimento: Rosario cerró un año récord con 511 calles a nuevo

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta
Policiales

Imputan a un empleado por robar fotos íntimas del celular de una clienta

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales
La Ciudad

Aprobó 13 materias y decía ser abogado: una estafa de $54 millones en Sunchales