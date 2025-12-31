Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

La Lepra no cumplió ninguna meta y estuvo cerca de perder la categoría. No se clasificó a nada y perdió los dos clásicos. Terminó 2025 con nuevo gobi9erno

Carlos González, que no seguirá en Newell's, se toma la cabeza. Un símbolo del sufrimiento de la Lepra durante 2025.

Newell’s pasó el 2025 con satisfacciones mínimas. Repleto de frustraciones y objetivos no cumplidos. Preocupado hasta el final del año ante el riesgo del descenso. La ansiada salvación trajo alivio. Y las elección de nuevas autoridades abrió la expectativa de un cambio de raíz.

Para que no quede nuevamente en una cuestión declamativa que la meta es clasificar a la fase final de un torneo local y a una copa internacional, además de conseguir la victoria en el clásico.

Nada cambió demasiado con respecto a 2024. Para muestra basta con el repaso de lo publicado un año atrás por Ovación como balance de lo realizado por Newell’s: “No cumplió ninguno de los objetivos, quedó afuera de todo y hasta perdió los dos clásicos”.

La esperanza de que 2025 fuese distinto comenzó torcido de arranque. Mariano Soso se fue en febrero, luego de cuatro derrotas en las primeras cinco fechas. La caída que desencadenó su salida fue el traspié contra Central en el Coloso por 2 a 1.

Los goles del clásico rival los recibió Keylor Navas, en su cuarto encuentro en el arco rojinegro. Su incorporación causó repercusión internacional y su clase fue determinante para varias de las victorias y empates conseguidos por la Lepra en el Apertura, ya con Cristian Fabbiani de entrenador.

Fabbiani reacomodó el equipo, con un estilo más combativo. Desde que asumió, Newell’s logró 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Llegó a la última fecha con chances de ingresar a la fase final. No pudo.

En esa primera mitad del año, siempre con Fabbiani, pasó dos rondas de la Copa Argentina: Kimberley (0-0 y 5-4 en los penales) y Defensa y Justicia (2-0).

La última mitad de 2025, un sufrimiento

En el segundo semestre todo empeoró, fue un suplicio. La comisión directiva vendió a Mateo Silvetti y Tomás Jacob. Keylor Navas decidió irse. Su partida fue conflictiva, con el Clausura en marcha. Las incorporaciones no mejoraron lo que había.

Fabbiani se quedó con un plantel de menor categoría y sin soluciones. Otra derrota contra Central, por 1 a 0 en el Gigante, desestabilizó el ciclo del entrenador.

Se sostuvo por una nueva victoria en la Copa Argentina, la única ilusión que se mantenía, frente a Atlético Tucumán (3-2) en octavos. Pero en cuartos de final, quedó eliminado contra Belgrano (1-3).

image (16) Newell's fue derrotado 3 a 1 por Belgrano en los cuartos de la Copa Argentina. Virginia Benedetto

Newell’s sumaba poco en el Clausura y se hundía en la tabla anual. La posibilidad del descenso pasó a ser concreta. El 3-0 en contra ante Argentinos en La Paternal marcó el fin del Ogro Fabbiani.

Lucas Bernardi asumió un interinato de tres partidos y en la penúltima fecha llegó la victoria sobre Huracán (2-0) en el Ducó y la ansiada permanencia en primera.

Todo lo vivido provocó una reacción, con una participación récord de casi 11 mil socios en las elecciones de mitad de diciembre, que consagraron presidente a Ignacio Boero. La flamante comisión directiva tiene la responsabilidad de trabajar para que 2026 no sea otro año frustrante.

1- La irrupción de Keylor Navas

El debut de Keylor Navas, frente a Banfield en la 3ª fecha del Apertura, causó una enorme repercusión nacional e internacional. El arquero tuvo un gran torneo, pero su despedida en el inicio del Clausura fue una desprolijidad.

image - 2025-12-30T180615.735 Keylor Navas tuvo grandes actuaciones, como ante Estudiantes (1-1), Tigre (2-0) y Argentinos (0-0). Marcelo Bustamante

2- Perdió el clásico y Mariano Soso se fue

El ciclo de Mariano Soso sucumbía. Acumulaba 4 derrotas y apenas un triunfo en el Apertura. Lo visitó Central y Newell’s perdió 2 a 1, con un gol de Ever Banega sobre el cierre. Fue el adiós del DT, que había asumido en el final de 2024.

image - 2025-12-30T181152.565 Mariano Soso sumó la quinta derrota en el clásico, en 6 partidos del Apertura, y se fue. Leo Vincenti

3- El doblete de Silvetti en Tucumán

Cristian Fabbiani asumió como técnico y logró la victoria en su segundo partido. La Lepra venció de visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1 y la figura, con dos goles, fue Mateo Silvetti. El juvenil sería transferido a mitad de año a Inter Miami.

image - 2025-12-30T181837.716 Mateo Silvetti señaló dos goles en la victoria de Newell's ante Atlético Tucumán por 2 a 1. Virginia Benedetto

4- Gran victoria sobre Boca

Uno de los máximos triunfos del Newell’s de Fabbiani: 2 a 0 en el Coloso contra Boca, líder de su zona, por la 11ª fecha del Apertura. Los goleadores fueron Luciano Herrera, de los mejores de la Lepra durante el año, y Luciano Lollo.

image - 2025-12-30T182740.712 Todo Newell's celebra uno de los goles en la victoria sobre Boca por 2 a 0. Sebastián Suárez Meccia

5- Valentino Acuña, gol y renovación

Newell’s superó a Huracán por 2 a 0 en el Parque por la penúltima fecha del Apertura y aún creía en clasificar, pese que al final no lo logró. El primer gol fue del prometedor Valentino Acuña. Su irrupción fue de lo poco para rescatar en 2025.

image - 2025-12-30T183034.608 Valentino Acuña sacó el zurdazo para la apertura del marcador. Newell's venció a Huracán por 2 a 0. Marcelo Bustamante

6- Nueva derrota con Central

Otra caída en el clásico, por 1 a 0 en el Clausura, significó un quiebre en el ciclo de Fabbiani. Ya daba señales negativas en el torneo, con un plantel de menor nivel.

image - 2025-12-30T183316.761 Ever Banega se retira del Gigante tras la derrota contra Central por 1 a 0. Sebastián Suárez Meccia

7- Despedida de la Copa Argentina

La ilusión de la Copa Argentina se truncó en Villa Mereces (San Luis). La Lepra perdió 3 a 1 y quedó eliminado por Belgrano en los cuartos de final. Todo se desbarrancó.

image - 2025-12-30T183521.267 Los jugadores de Newell's se retiran de la cancha tras la eliminación en cuartos de la Copa Argentina. Virginia Benedetto

8- En caída y despedida de Fabbiani

Los malos resultados se repetían, existía el peligro del descenso por la tabla anual y la caída con Argentinos por 3 a 1 en La Paternal marcó el final de Fabbiani.

image - 2025-12-30T183731.867 Cristian Fabbiani sufre en el banco. Newell's perdió con Argentinos y el entrenador dejó el cargo. Marcelo Bustamante

9- La victoria salvadora

Triunfo decisivo para seguir en primera, en la penúltima fecha del Clausura. Venció a Huracán por 2 a 0. Los goles: Herrera y Cocoliso González (foto).

image - 2025-12-30T184050.107 Carlos González celebra su gol. Fue el segundo en el triunfo de Newell's sobre Huracán por 2 a 0. Sebastián Suárez Meccia

6- Boero presidente, con una elección récord

Ignacio Boero ganó las elecciones y presidirá el club por los próximos 4 años. La expectativa puesta en una nueva comisión directiva. Hubo récord de socios que votaron, con casi 11 mil.