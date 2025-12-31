La Capital | Ovación | Dakar

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

La competición de Rally se correrá del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita y contará con 20 representantes argentinos en seis categorías

31 de diciembre 2025 · 10:47hs
Rally Dakar 2026

Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 ya tiene fechas, recorrido confirmado y fuerte presencia argentina. La carrera más exigente del automovilismo mundial se disputará del 3 al 17 de enero, marcará el inicio de la temporada del deporte motor y volverá a tener como escenario exclusivo a Arabia Saudita, sede ininterrumpida desde 2020.

La 47ª edición del rally cross-country más prestigioso del planeta tendrá largada y llegada en Yanbu, ciudad costera sobre el Mar Rojo, y se desarrollará a lo largo de dos semanas de competencia extrema.

La organización confirmó un trazado de casi 8.000 kilómetros totales, con 4.800 kilómetros de especiales cronometradas, distribuidas en 12 etapas más un prólogo y una jornada de descanso.

El itinerario combinará desierto, dunas, navegación compleja y dos etapas maratón, donde los pilotos no recibirán asistencia externa.

Todas las etapas del Rally Dakar 2026

  • Prólogo: Yanbu

  • Etapa 1: Yanbu

  • Etapa 2: Yanbu – Alula

  • Etapa 3: Alula

  • Etapa 4: Alula (Marathon)

  • Etapa 5: Alula (Marathon) – Hail

  • Etapa 6: Hail – Riyadh

  • Descanso: Riyadh

  • Etapa 7: Riyadh – Wadi Ad Awasir

  • Etapa 8: Wadi Ad Awasir – Wadi Ad Awasir

  • Etapa 9: Wadi Ad Awasir – Bisha (Marathon)

  • Etapa 10: Bisha (Marathon)

  • Etapa 11: Bisha – Al Henakiyah

  • Etapa 12: Al Henakiyah – Yanbu

Todos los pilotos argentinos en el Dakar 2026

Argentina tendrá 20 representantes en el Dakar 2026 y estará presente en todas las categorías, excepto camiones. La mayor expectativa se concentra en Challenger, donde competirá el campeón vigente.

El gran ausente será Juan Cruz Yacopini en autos. El mendocino no podrá participar tras sufrir un grave accidente en el dique El Carrizal y continúa internado con lesiones de consideración.

Motos

  • Luciano Benavides

  • Leonardo Cola

  • Santiago Rostan

Mission 1000

  • Benjamín Pascual

Autos

  • Bruno Jacomy (navegante)

Challenger

  • Kevin Benavides y Lisandro Sisterna

  • Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini

  • David Zille y Sebastián Cesana

  • Pablo Copetti

  • Augusto Sanz (navegante)

  • Fernando Acosta (navegante)

Side by Side (SSV)

  • Manuel Andújar y Andrés Frini

  • Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi

Dakar Classic

  • Gastón Mattarucco (navegante)

